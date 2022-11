Empresas señalan que hay problemas para pagar licencias por las trabas a las importaciones

escuchar

Empresas que proveen servicios al exterior dicen que están teniendo problemas para pagar licencias de Microsoft y para hacerse de material de trabajo, como notebooks y celulares, por las trabas a las importaciones que comenzaron a hacerse sentir en el último tiempo ante la escasez de dólares.

“Hay problemas con los pagos al exterior. Apple es una de las empresas con dificultades porque tiene atrasada la provisión de equipos que no puede ingresar y otras compañías de software están retrasadas en pagos de licencias de Microsoft. La situación se está generalizando”, dijo una fuente calificada del sector exportador de servicios.

En el caso de la marca de la manzana, uno de los principales distribuidores en la Argentina viene señalando desde hace tiempo que no puede satisfacer la demanda de empresas del sector de la economía del conocimiento y que tiene frenados pedidos corporativos puntuales.

En tanto, Nexsys, un mayorista de valor agregado en soluciones de tecnología de información enfocado en software y hardware, empezó a mandarles mensajes a sus clientes desde la semana pasada porque no está tomando órdenes de compra de licencias de Office 365 “debido al contexto que se está viviendo con respecto a las transferencias al exterior”.

“Esta orden de compra queda momentáneamente demorada. No garantizamos su procesamiento posterior. Las renovaciones serán aceptadas para su evaluación dentro de las 48 horas previas a su vencimiento. Con respecto a las marcas HPE, Lenovo, Red Hat, Oracle e IBM Hardware, estamos operando normalmente”, agrega el reseller.

El caso de Nexsys no es el único, sino que otra compañía líder en la provisión de infraestructura, servicios y proyectos integrales de informática y comunicaciones para aplicaciones de misión crítica también está teniendo problemas para acceder a divisas para el pago de licencias al exterior.

“Efectivamente, hay muchos canales, resellers o distribuidores de los partners (sobre todo los más pequeños) que, debido a que llegaron al máximo del cupo de acceso o compra de divisas, no pueden provisionar nuevas licencias o negocios”, agregó una telco que también es socia de firmas como Microsoft y Google.

“Microsoft opera de acuerdo con las regulaciones locales para ofrecer sus productos y servicios con socios locales o directamente a los clientes. Algunos de nuestros socios están evaluando cómo operar con la nueva regulación. Todas las empresas también pueden acceder a nuestros productos directamente a través de nuestro sitio web comprando la suscripción con su tarjeta de crédito”, dijeron fuentes de la empresa a LA NACION.

La respuesta oficial

Consultado por este diario, el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuck, reconoció que hay problemas, pero dijo que no son generalizados. “Que me pasen los cuits para ver donde están las dificultades y las solucionamos. Están buscando picardías para evadir controles. Hemos detectado casos de algunos que dicen que no pueden importar y que tienen stocks. Puede haber algún caso, el país es muy grande, pero incluso con el sector audiovisual que teníamos retrasos, finalmente se trataba de ocho casos”, aseguró.

En julio pasado, la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) sacó un comunicado diciendo que las mayores trabas a las importaciones que comenzaron con la Comunicación “A” 7532 del Banco Central podían paralizar la actividad de todas las compañías que utilizan software de afuera en sus procesos productivos.

“Puede haber un bloqueo o apagón digital y se pueden caer un montón de empresas argentinas porque, si vos no les pagás el servicio, te bajan la plataforma”, advirtió Sergio Candelo, presidente de la Cessi, cámara que actualmente tiene un equipo de trabajo dedicado especialmente al tema importaciones.

Según referentes del sector, esta semana estaba prevista una reunión con Sujarchuck por este tema.

