Mercado Pago incorporó una opción para invertir en Wall Street desde la Argentina. En plena competencia entre bancos, fintechs y hasta sociedades de bolsa, la billetera digital anunció que incorporó en su sección de inversiones el cedear del S&P 500, el índice estadounidense que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos.

Los usuarios podrán invertir en este activo en pesos y cobrar los dividendos en dólares, sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior. Se trata del primer certificado de depósito argentino que se suma a la plataforma, luego de que a mediados de este año también lanzara dos fondos comunes de inversión: uno que invierte en bonos y plazos fijos —pensado para perfiles conservadores— y otro enfocado en acciones argentinas —para los más agresivos—.

La noticia se da en un contexto de gran competencia y movimiento entre bancos, fintechs y sociedades de bolsa, donde se borronean los límites que caracterizan a cada una de estas compañías. De hecho, Mercado Pago espera la aprobación final del Banco Central para transformarse en banco, un trámite que podría completarse antes de finalizar el año. Esto le permitiría ofrecer nuevos productos, como plazos fijos, dólar oficial (después de que el Banco Central se lo prohibiera expresamente el año pasado) y otras opciones de financiamiento.

De forma paulatina, los usuarios de @MercadoPago podrán invertir en el CEDEAR del S&P 500 en pesos desde la sección de Inversiones. Para eso, deberán completar su perfil de inversor, que los ayudará a evaluar si este instrumento de riesgo alto se ajusta a sus objetivos y plazos👇 pic.twitter.com/VYfA1XbOTW — Mercado Pago (@MercadoPago) November 16, 2026

“El cedear está pensado para aquellas personas que quieren dar un paso más en el mundo de las inversiones. Es una opción para aquellos que quieren invertir su dinero a largo plazo y diversificar sus ahorros en varias compañías grandes de Estados Unidos, a través de un solo instrumento”, explicaron oficialmente desde la compañía.

Se trata de un nuevo paso para Mercado Pago, luego de haber llegado al mundo de las inversiones por la puerta más conservadora. En 2018 lanzó Mercado Fondo, que permitía recibir rendimientos diarios sobre los saldos de la cuenta, con disponibilidad inmediata. Según la propia compañía, hace ocho años menos del 1% de la población invertía, pero los períodos de alta inflación llevaron a los usuarios a buscar alternativas para resguardar su dinero.

Pero el producto no estuvo exento de sobresaltos. En agosto de 2019, tras el derrumbe de los activos argentinos, el fondo registró un rendimiento negativo diario de 0,9%: quien tenía $100 pasó a tener $99,1. Esto se debió a la suba extraordinaria de tasas, que golpeó al 18% de la cartera invertido en Lecap. Más de 400.000 clientes recibieron el aviso de rendimiento negativo y muchos salieron a quejarse en las redes. Eso llevó a la empresa fundada por Marcos Galperin a repensar el fondo y buscar una composición más conservadoras y, por ende, con menores rendimientos.

Un activo con mayor riesgo

Ahora, la llegada del S&P 500 es un paso de otra naturaleza: no se trata de un instrumento pensado para no perder. Al ser un activo de renta variable, el precio puede caer y subir cada día, por lo que Mercado Pago lo califica como un instrumento de riesgo alto. De todos modos, con años positivos y otros negativos, el rendimiento histórico de este cedear fue aproximadamente del 10% anual en dólares.

El activo replica una fracción del ETF que cotiza en Wall Street y está conformado por acciones del rubro tecnológico -como Apple, Microsoft y otras 72 firmas-, de servicios financieros -como JP Morgan y Visa-, comunicaciones -como Google y Netflix-, consumo -como Amazon y Tesla-, salud -como Eli Lilly y Johnson & Johnson-, entre otras compañías. Los usuarios podrán hacer una inversión mínima de $1840, aunque la cotización varía de forma diaria, y la operación se acredita en 24 horas hábiles.

Antes de invertir, los usuarios deberán completar un perfil de inversor con preguntas sobre su experiencia, sus objetivos, los plazos de inversión y el porcentaje de sus ahorros que planean destinar. Esta opción estará disponible de forma progresiva, solo para mayores de 18 años, y las operaciones se realizarán a través de BIND Inversiones.

A fines de mayo, el promedio mensual de cuentas operativas fue de 1.087.847. Esto significa que 1 de cada 21 personas de la población económicamente activa invirtió todos los meses.

El desembarco coincide con un récord de participación en el mercado de capitales. Según BYMA, el número de cuentas comitentes pasó de poco más de un millón a 24,6 millones en nueve años, mientras que las personas con inversiones y las personas con inversiones superan los 12,3 millones. Solo en lo que va de 2026 se incorporaron 3,1 millones de cuentas.

Los cedears fueron el rubro que más creció. Más de 878.000 cuentas operaron certificados de depósito argentinos durante el último año y más de un millón de cuentas comitentes mantienen posiciones. Al analizar las preferencias de los inversores, los activos más comprados durante las últimas 40 ruedas fueron Micron Technology (19,57%), Sandisk (10,64%), Nubank (8,52%), Nvidia (7,15%), Google (5,01%), Meta (4,87%) y el ETF del S&P 500 (4,04%).