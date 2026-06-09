Cementos Avellaneda compra Protex y apuesta a crecer en plena crisis de la construcción

Pese a que la actividad de la construcción sigue enfrentando un escenario complejo y todavía no logra recuperar plenamente los niveles previos al cambio de gobierno, Cementos Avellaneda decidió redoblar su apuesta por el sector. La compañía local anunció la adquisición del 70% del paquete accionario de Protex (Prokrete Argentina SA), una empresa especializada en productos químicos para la construcción con presencia en más de diez países de la región.

La operación representa un paso estratégico para la cementera que busca diversificar su negocio y ampliar su participación en la cadena de valor de la construcción. Con esta adquisición, Cementos Avellaneda incorporará a su oferta una amplia gama de productos que incluye impermeabilizantes, selladores, aditivos para hormigón, adhesivos, revestimientos y pinturas industriales.

“Esta decisión es fiel a nuestros valores y a lo que siempre impulsó a Cementos Avellaneda: mejorar la vida de las personas y las comunidades, innovar en el presente para construir el futuro y promover el progreso responsable de la sociedad a través de soluciones constructivas innovadoras, con cercanía y sostenibilidad. Hoy, junto a Protex, ese propósito tiene aún mayor alcance”, afirmó José Luis Maestri, director general de Cementos Avellaneda.

Fundada en 1919, Cementos Avellaneda es una de las principales fabricantes de materiales para la construcción del país. Produce y comercializa cementos, cales, hormigones, pegamentos, morteros, pastinas y áridos, entre otros productos. La compañía ha participado históricamente en obras de infraestructura, viviendas e instalaciones industriales y en los últimos años profundizó sus inversiones vinculadas a eficiencia energética y sostenibilidad.

La incorporación de Protex apunta a ampliar la llegada de la empresa a distintos perfiles de clientes. Por un lado, grandes proyectos de infraestructura e industria que demandan soluciones técnicas de alta complejidad; por otro, constructoras y desarrolladoras que requieren productos para todas las etapas de obra; y finalmente usuarios particulares y pequeños constructores que buscan soluciones para mantenimiento, refacción y construcción residencial.

Protex cuenta con casi cinco décadas de trayectoria y es una marca reconocida dentro del segmento de químicos para la construcción. Sus productos están presentes tanto en grandes obras de infraestructura como en aplicaciones residenciales y de mantenimiento. La empresa desarrolló además una fuerte presencia en sectores como minería, energía e industria pesada, donde ofrece soluciones especializadas y servicios técnicos.

Según informaron las compañías, Cementos Avellaneda asumirá la gestión de Protex, mientras que los actuales accionistas continuarán vinculados al negocio como socios minoritarios, con el 30% del paquete, y mantendrán representación en el directorio.

La empresa adquirida conservará su identidad comercial y continuará operando con su actual portafolio de productos. Sin embargo, la integración permitirá desarrollar una oferta más amplia para los clientes de ambas compañías, combinando materiales tradicionales de construcción con soluciones químicas especializadas, según informó Cementos Avellaneda.