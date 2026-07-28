El riesgo país vuelve a subir y alcanza los 450 puntos

El riesgo país mantiene la tendencia alcista que experimentó el lunes y sube hasta los 450 puntos. En tanto, las acciones argentinas bajan hasta casi 4% en Wall Street y el mercado local replica la tendencia. Los activos nuevamente se ven afectados por el contexto global, donde el mercado observa con cautela el avance del conflicto en Medio Oriente.

El indicador elaborado por JP Morgan suma ocho unidades y se ubica en los 450 puntos básicos (+1,8%). Este movimiento se debe a que los bonos soberanos operan en rojo: los títulos bajo ley local caen hasta 0,6% (AL35D), mientras que los Globales ceden hasta 0,3% (GD30D y GD35D).

De esa forma, se encuentra en los niveles de mediados de junio, cuando el riesgo país tuvo una fuerte baja desde los 503 hasta los 443 puntos tras la mejora en la calificación de deuda de S&P para la Argentina. Fue descendiendo hasta tocar los 402 puntos el pasado 10 de julio, el valor más bajo de la gestión de Javier Milei. Desde entonces, muestra un progresivo ascenso: en lo que va del mes acumula un alza de 28 unidades (+5,4%).

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) indicaron que los bonos Globales son los que vienen más golpeados: “En el tramo corto acumulan retrocesos hasta 0,1%, mientras que el segmento medio y largo redobla la apuesta con caídas de entre 1% y 1,5%”. Esto respondió a “un contexto externo menos favorable para la deuda emergente”, marcado por el repunte de los rendimientos de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, la toma de ganancias tras el fuerte rally asociado a la inteligencia artificial y un deterioro en el apetito por activos de mayor riesgo en un marco de escalada del conflicto de Medio Oriente.

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) tienden a la baja, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lideran las caídas los papeles del sector financiero: BBVA (-3,8%), Grupo Financiero Galicia (-3,7%) y Banco Supervielle (-3,4%). En tanto, Globant trepa 7,9%, seguido por Ternium (+3,4%) y Mercado Libre (+2,4%).

La Bolsa porteña también se tiñe de rojo: el Merval desciende 1,8% hasta las 3.246.162,75 unidades, equivalente a US$2030,06 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-1,9%). Retroceden mayormente BBVA (-3,4%), Grupo Financiero Galicia (-3%) y Banco Macro (-2,9%).

Fernando Marull, socio de FMyA, evaluó que el desempeño de los bonos y las acciones argentinas se ve afectado principalmente por el contexto internacional, que no es favorable. A su vez, consideró que no ayudó el mal dato del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, que volvió a caer en julio tras el repunte registrado en junio.

Por su parte, Ignacio Morales, chief Investments Officer de Wise Capital, precisó que “los mercados internacionales operan con prudencia” ante la baja del Brent hasta los US$85 por barril debido a “una menor percepción de riesgo en el conflicto entre Estados Unidos e Irán”.

A su vez, los inversores están atentos a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) con expectativas de que mantenga la tasa de interés y nuevos balances corporativos.

Dólar hoy

La cotización del dólar este martes 28 de julio Freepik - Freepik

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista suma $2,60 (+0,2%) y cotiza a $1499,70. De ese modo, vuelve a marcar un nuevo valor máximo nominal y queda muy cerca de superar los $1500. No obstante, se encuentra un 18% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecida hoy en $1841,16.

El tipo de cambio minorista se mantiene estable por segunda rueda consecutiva. En las pizarras del Banco Nación cotiza a $1520, mismo valor frente al viernes pasado. El precio promedio del mercado es de $1520,364, según el relevamiento de entidades financieras del Banco Central (BCRA).

Los dólares financieros tampoco muestran cambios: el MEP aparece en las pantallas bursátiles a $1533,67, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera a $1599,05.

En la City porteña se puede encontrar el dólar blue a $1570 para la venta, una suba de $10 (+0,6%).