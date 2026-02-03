Cerró el supermercado con el que Grupo Libertad buscó conquistar Buenos Aires

Grupo Libertad puso un freno a su apuesta por conquistar Buenos Aires. La cadena de supermercados de origen cordobesa bajó las persianas de Fresh Market, el formato con el que desembarcó en 2023 en el shopping DOT, ubicado en el barrio porteño de Saavedra. Así lo pudo confirmar LA NACION de fuentes del mercado.

La apertura del local se había presentado hacía apenas tres años como un concepto superador. La tienda tenía una oferta focalizada en los alimentos frescos; y los clásicos pasillos habían sido reemplazados por islas diferenciadas, con personal que puede asistir a los clientes en pastelería, carnicería, fiambres y quesos, más una panadería y una pizzería con masa madre.

“Se trata de una propuesta similar a la que tenemos en Uruguay con las marcas Fresh Market Disco y Fresh Market Devoto, y en Colombia. Como concepto, vamos a priorizar productos frescos de primera calidad y la elaboración propia”, explicó en ese entonces Ramón Quagliata, CEO de Libertad Argentina.

Grupo Libertad fue adquirido a comienzos de 2024 por Grupo Calleja A. Sainz

Y añadió: “Queríamos llegar con algo nuevo y logramos desarrollarlo. Es una gran oportunidad para que el consumidor porteño nos conozca y descubra una nueva forma de comprar”. Con una inversión de US$3 millones, la tienda ocupó el lugar dejado por Walmart en el centro comercial propiedad de IRSA, y se convirtió también en el primer y único Fresh Market Libertad del país.

Sin embargo, tras el cambio de manos a nivel regional y la reconfiguración estratégica de sus nuevos dueños, desde la cadena -con fuerte presencia en el centro y norte del país- dieron marcha atrás a esta apuesta.

Consultadas por LA NACION, fuentes de la empresa prefirieron no hacer comentarios al respecto.

Grupo Libertad nació en 1986 como una empresa familiar y tres años después inauguró su primer autoservicio en Cordoba. En 1998, los empresarios Tati Bugliotti y Miguel de Biasi -hoy dueño de la marca de bebidas Pritty- vendieron la cadena al grupo francés Casino. En 2015, la operación argentina pasó a ser gestionada por Éxito, la filial colombiana de Casino, consolidando un bloque regional que integraba activos en varios países.

Ante un escenario de deuda asfixiante, el magnate checo Daniel Kretinsky tomó el control de Casino en 2023, disparando un proceso de desinversión total en América Latina. Y a comienzos de 2024, Grupo Calleja, cadena líder de supermercados en El Salvador con su marca Súper Selectos, completó la compra de Libertad junto a las filiales de Colombia y Uruguay.

El repliegue de la empresa en Buenos Aires coincide también con un contexto de consumo que no termina de repuntar. Un informe de NielsenIQ reflejó que el consumo masivo mantuvo en 2025 “una recuperación frágil”. Indicó que creció +2% en el primer semestre, pero se desaceleró desde mitad de año, “profundizado por la incertidumbre electoral del tercer trimestre”. De acuerdo con NIQ, el consumo creció en 2025, pero apenas +2% contra 2024, luego de una caída histórica del -16% el año previo.