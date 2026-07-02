Cocos Capital apuesta por Brasil: firmó un acuerdo para comprar Warren y proyecta facturar US$100 millones

A menos de un mes de haber obtenido la aprobación del Banco Central (BCRA) para quedarse con Banco Voii y acceder a una licencia bancaria propia, Cocos Capital volvió a dar un paso en su estrategia de expansión. La fintech argentina anunció la firma de un acuerdo para adquirir los activos de Warren, una de las principales plataformas digitales de inversiones de Brasil, con el objetivo de desembarcar en el mayor mercado de América Latina.

Si la operación obtiene las autorizaciones regulatorias correspondientes, la compañía pasará a operar en dos de los mercados financieros más relevantes de la región. De esta manera, pasaría a administrar alrededor de US$5000 millones en activos y proyecta facturar más de US$100 millones anuales hacia fines de este año.

Warren es una plataforma de inversiones enfocada en la gestión patrimonial digital, que fue fundada en 2017 por Tito Gusmão y Marcelo Maisonnave. Actualmente, la compañía opera como un bróker regulado en Brasil y cuenta con licencias y capacidades operativas para ofrecer una solución integral de inversión. Además, a lo largo de su desarrollo la empresa consiguió múltiples rondas de inversión, y sumó entre sus inversores a Kaszek Ventures, QED Investors y Ribbit Capital.

“Brasil es un mercado clave en nuestra estrategia. Es el mercado de capitales más grande de la región y una oportunidad única para construir una plataforma de escala. Warren desarrolló un producto, infraestructura y un equipo de enorme valor. Estamos convencidos de que, combinando su trayectoria con nuestra capacidad de ejecución, podemos acelerar significativamente su crecimiento”, dijo Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos Capital.

Ariel Sbdar y Nicolás Mindlin @dee_fiora

Como parte de la operación, los fondos inversores de Warren —entre ellos, Kaszek Ventures, el principal fondo de venture capital de América Latina— pasarán a ser accionistas de Cocos Capital. Para la firma, la incorporación de estos socios representa una señal “muy fuerte de confianza” en el crecimiento y la proyección de la compañía.

“Vemos una oportunidad muy clara de aplicar en Brasil lo que ya hicimos en la Argentina: simplificar la inversión, mejorar la propuesta y escalar con foco en eficiencia. Hay mucho por construir sobre esa base”, agregó Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos Capital.

La adquisición será financiada íntegramente con recursos propios de la compañía argentina, sin necesidad de levantar deuda ni capital adicional. El acuerdo incluye una inyección de capital destinada a fortalecer la operación de Warren e incrementar las inversiones para acompañar la próxima etapa de crecimiento. Sin embargo, el cierre de la operación está sujeto a las condiciones habituales, que incluyen la aprobación del Banco Central de Brasil.

La compra de Warren se produce semanas después de que Cocos recibiera la aprobación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para avanzar con la adquisición de Banco Voii, una operación valuada por el mercado en alrededor de US$20 millones y que le habilita una licencia bancaria propia. Esto le permitirá sumar progresivamente nuevos productos, como cuentas bancarias, acceso al dólar oficial, medios de pago y financiamiento.

Ariel Sbdar, Cocos Capital

Desde su fundación en 2021, cuando obtuvo la licencia de Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), Cocos pasó de ser una plataforma enfocada exclusivamente en inversiones a construir un ecosistema financiero con más de dos millones de clientes, más de 2300 empresas y más de US$2000 millones en activos bajo administración.

El año pasado, la compañía alcanzó aproximadamente US$49,7 millones de ingresos y US$25 millones de Ebitda ajustado, con una facturación anualizada que supera los US$70 millones. “Consolidamos un modelo rentable, escalable y desarrollado sin levantar capital externo”, agregaron. Junto con la adquisición de Banco Voii y —de aprobarse— Warren, esperan duplicar sus ingresos para fines de este año y alcanzar los US$100 millones anuales.