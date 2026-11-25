La inteligencia artificial desafía certezas, abre nuevos caminos y lleva a los líderes a repensar las reglas de juego. En el décimo segundo Summit de Negocios del Futuro de LA NACION, Edgardo Vázquez, gerente general de Laboratorios Bagó, habló de cómo la IA está transformando su industria y cómo liderar en un ecosistema marcado por el cambio constante.

“Si hace dos años me preguntabas si esto iba a estar pasando, no lo hubiera dicho”, afirmó Vázquez, al detallar que están implementando IA en el área de desarrollo de producto, en la parte productiva, comercial, administrativa e incluso en publicidades.

“Los datos, la tecnología, la IA nos permitieron optimizar los procesos de desarrollo de nuestros productos”, reveló el líder de Bagó y explicó que, en manufactura, incorporaron IA en todo el proceso productivo y digitalizaron la documentación de soporte. “Nos brinda más fiabilidad en el proceso y a nuestros pacientes y consumidores, una mejor calidad al final del día. A través de nuestra plataforma de gestión comercial con los farmacéuticos entendimos qué necesidades tenían, cuándo comprar mejor, entre otras cosas”, detalló Vázquez.

El ejecutivo lleva más de 10 años al frente de la organización y señaló la importancia de la humildad, a la hora de liderar en este contexto: “Hay que tener mucha apertura para escuchar cosas que antes quizás uno pasaba de largo, es un ejercicio mental constante. También es importante ver de dónde viene la próxima innovación, cuáles son los hábitos de la gente, que hasta hace 5 años demandaban ciertas prestaciones de salud y hoy eso cambió”.

Edgardo Vázquez, Gerente General de Laboratorios Bagó. Fabián Marelli

La compañía se adelantó a los cambios tecnológicos y decidió reconvertirse, incluso antes de que la IA se volviera masiva. “Hace 5 años empezamos a trabajar en una gerencia de datos; sumamos una matemática que hablaba de temas que no comprendíamos con mucha profundidad, pero creímos en ese concepto e invertimos fuerte. La inversión incluyó desde el desarrollo de datos, a la integración de un modelo distinto, la incorporación de auditorías y entender mejor el comportamiento de los médicos y de los farmacéuticos”, explicó Vázquez y señaló que todo eso lo han implementado en grandes bases de datos, con grandes volúmenes de información, empezando a mostrar ciertos patrones de comportamiento que permiten optimizar su gestión, los recursos que tienen y mejorar los procesos productivos.

El ejecutivo explicó que se encuentran en camino de poder hablar de Pharma 4.0. En lo que ellos llaman “industria 4.0″ cuentan con una planta en La Plata que no pudieron actualizar en los últimos años por cuestiones del contexto económico y ahora se encuentran en proceso de reconversión. “Esa industria 4.0 incorpora lo que hace en pharma el proceso de calidad dentro de lo que es el proceso productivo. En ese contexto, desarrollamos multiplicidad de actividades para poder garantizar que los productos que hacemos tengan la calidad de Bagó”, detalló.

Nuevos mercados

Vázquez también resaltó la importancia de las alianzas estratégicas para poder acceder a posibilidades de tratamiento para pacientes que hoy no tienen cura: “El desarrollo de un producto farmacéutico requiere de un nivel de gastos en estudios clínicos que excede las posibilidades de empresas nacionales. Para que Bagó pueda seguir siendo una empresa innovadora, nos asociamos con quienes pueden hacer este tipo de investigación. Hoy estamos mirando muy fuertemente a China, se está posicionando como sector biotecnológico completamente distinto. Tenemos 2 o 3 acuerdos en vistas de firmar; uno de ellos con una terapia génica que está avanzando fuertemente”.

El ejecutivo explicó que el nivel de investigación científica de China es actualmente de vanguardia. “Hay muchas empresas globales que compran desarrollos de compañías chinas. Quizás en un primer momento fueron un país que copió, pero hoy están innovando y en la punta. Si descubren una cura, vamos a ver seguramente un producto chino acá”, agregó el ejecutivo.

Al hablar del contexto local, detalló que la industria farmacéutica está bien consolidada, con actores nacionales muy relevantes: “Este año tendremos récord de exportaciones y somos uno de los sectores industriales con un excelente desempeño en 2026”. Detalló que están creciendo en la posibilidad de conquistar nuevos mercados, algunos de ellos no tradicionales, donde las empresas argentinas se destacan y, actualmente cuentan con exportaciones significativas a Turquía. Además, detalló que tienen presencia en el sudeste asiático, en Singapur, Pakistán, Sri Lanka, Vietnam, China, entre otros.

Por último, Vázquez compartió una fórmula para liderar en un contexto de cambio constante: “Recomendaría no perder nunca la curiosidad. Cuando uno empieza a liderar, se enfoca en resolver los temas y entra en una dinámica más mecanicista. Pero frente a eso, sugiero seguir haciéndose las preguntas que corresponden, seguir escuchando a la gente”.