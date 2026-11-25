La era actual es un tiempo de transformaciones profundas, marcado por la inteligencia artificial, las tecnologías disruptivas y la aceleración digital. En ese contexto, innovar no es solo incorporar tecnología, es aprender a mirar distinto, identificar necesidades emergentes, anticipar tendencias y convertir ideas en soluciones que generen valor.

“La transformación que estamos atravesando tiene mucho más que ver con las personas y las capacidades que tenemos que desarrollar para potenciar aún más la tecnología”, explicó Lucía Muñoz Valecka, socia líder de Estrategia, Innovación y Política Pública de Deloitte S-LATAM, en el décimo segundo Summit de Negocios del Futuro organizado por LA NACION.

La ejecutiva advirtió que las empresas se están enfocando cada vez más en qué tecnología incorporar, cuando los esfuerzos deberían estar puestos en otro lugar: “Se generan cada vez más casos de uso, licencias y no nos estamos dedicando a frenar, repensar la organización, analizar qué procesos tenemos que repensar y, a partir de ahí, incluir la tecnología”.

Muñoz Valecka señaló que, cuando el cambio no se diseña, sino que se vive por inercia, “orgánicamente”, se termina dejando varios elementos afuera, como la cultura, el liderazgo y las personas. “Estamos midiendo el valor en lo que es la automatización, la velocidad y no necesariamente en predecir el impacto que puede tener en nuestros procesos o en nuestra organización. Es como cuando en una ciudad empezamos a cablear por encima de lo que estaba, hay que ir más profundo”, agregó.

Negocios del Futuro, Capítulo 12 Fabián Malavolta

La realidad, según explicó, es que las organizaciones saben que tienen que hacer algo distinto, pero todavía no lo están implementando. “Hace unos meses cerramos un estudio de tendencias globales en Recursos Humanos, un análisis centrado en entender cómo se están preparando las organizaciones para la IA. Los resultados mostraron que ellas saben que tienen que hacer algo distinto, pero no lo hacen; la brecha se encuentra entre el saber y el hacer”, explicó la líder de Deloitte.

Entre los ámbitos que es importante rediseñar, la ejecutiva habló de los espacios de aprendizaje para los perfiles junior. Estos solían contar con una instancia específica de entrenamiento para adquirir experiencia, pero hoy fue ocupado por la IA.

Ahora bien, la ausencia de estos espacios está generando una deuda cultural en las organizaciones. “Como no estamos diseñando a consciencia lo que está bien o mal en una empresa, qué se espera de los líderes, la cultura o la forma en que se hacen las cosas en una compañía, se empieza a generar solo, por efecto y no por diseño. Eso tiene un riesgo y hay mucho que hay que frenar, pensar y construir”, explicó la experta.

¿Qué están haciendo las organizaciones pioneras? Están constituyendo equipos para pensar esto e incluso fusionan el área de tecnología con recursos humanos. “Si estamos diciendo que necesitamos potenciar las capacidades, que el talento del futuro va a ser combinación de IA y personas, tiene sentido saber que ese diseño está en manos de esas dos áreas en conjunto”, agregó Muñoz Valecka.

Carla Quiroga y Lucía Muñoz Valecka Fabián Malavolta

A nivel personal, la ejecutiva destacó la importancia de seguir ejercitando el criterio, que a futuro, será el valor distintivo: “Cultivar los factores humanos hará la diferencia, lo mismo nos pasó cuando empezamos a usar autos; empezamos a trasladarnos con tecnología, pero sigue habiendo una decisión diaria de «igual me voy a ejercitar, voy a moverme, porque me hace bien a la salud». Lo mismo ocurre en la decisión personal de cómo voy a cultivar el criterio".

En ese contexto, Muñoz Valecka destacó cuáles son las habilidades que deben cultivar los líderes: “No tienen que ser expertos en el dominio de la IA, tienen que sentirse cómodos en esa incertidumbre y saber que están liderando a personas que van a tener más respuestas en algunos casos. El líder es el que entiende que no tiene todas las respuestas, pero es capaz de generar espacios para cocrear determinados elementos”.

La ejecutiva cerró volviendo a resaltar que la tecnología será fácil de adquirir, por lo que ahí no estará el diferencial; radicará en cómo somos capaces de potenciarnos y concluyó: “Esto no es una transformación tecnológica, sino que tiene que ser una transformación organizacional, donde sumamos personas con tecnología. Creo que tenemos que buscar los espacios donde nos cuestionemos y rediseñemos”.