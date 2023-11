escuchar

Unas 101 pelotas dan la bienvenida al show que seguramente va camino a convertirse en caso de estudio de una de las principales escuelas de negocios a nivel internacional. En el detrás de escena también hay “muchachos”, pero no los de la tercera estrella, sino Diego Saénz, director general de PopArt Music, y sus socios. Después de 20 años de experiencia en la industria de la música y tras haber desarrollado Gracias Totales y Sép7imo Día, y después de ocho años de liderar como manager la producción de Gustavo Cerati, el objetivo fue crear un proyecto que permitiera describir a Lionel Messi en todo su tamaño. Lo más interesante, tal vez, y lo menos conocido, es que se trata del ídolo a lo largo de toda su carrera.

Eso significó que al momento de convencer al Cirque Du Soleil hubo que derribar muchos paradigmas. El primero es que hasta ese momento nunca habían hecho nada vinculado a ídolos deportivos, a su vez la idea de un proyecto global supone un desafío aún mayor para una camiseta de fútbol que a lo largo de los años fue migrando del Barcelona -adonde se estrenó-, pasando por el “alé alé” del PSG, cargando la copa del Mundo y ahora con la casaca rosa del club de Miami en el que juega Messi. La familia, a la que propuestas de negocios no le faltan, tampoco dudó en dar el sí al enterarse que se trataría de un circo sin precedentes.

El show debe continuar y cuando se trata de la trayectoria deportiva el argumento se adapta a cada momento del astro. Unos 200 kilómetros de cables y 6000 ruedas dan el marco cada noche en el Complejo Al Río de Vicente López. Unas 23 toneladas de estructura y cerca de 72 personas trabajan cada noche entre la escena y el detrás de escena de la obra que se prepara para su nueva escala regional en Venezuela. Allí se lucen artistas de 21 nacionalidades que fueron evolucionando desde octubre de 2019 cuando levantó el simbólico telón.

“Hay un diez en cada uno de nosotros”, disparan desde el comienzo. El show pasa por todos los estadíos de la vida de Messi pero cuenta sobre todo con su asesoramiento para que las cosas que vive el espectador sean como él las sintió. Entrenamientos extenuantes, superación, goles y por qué no frustraciones también. Al momento de los ensayos él mismo les marcaba las cosas que no eran espejo de su realidad y buscó adaptar el relato a uno de los valores que lo distinguen: el de la familia. En un mano a mano con LA NACION, Diego Sáenz, número uno de PopArt Music, revela en exclusiva todos los detalles de la creación que vuelve a demostrar que cuando un emprendedor se lo propone las fronteras desparecen.

Diego Sáenz: "Como argentinos tenemos una pasión muy característica: cuando negociamos con el circo, no los largamos hasta que no los convencimos; esa pasión mueve al otro" Fabián Malavolta

-¿Qué le genera ver que una idea que parecía imposible se convirtió en realidad?

-Me da mucho orgullo, porque es muy difícil pasar de un proyecto a concretarlo. Muchos dicen “se me ocurrió esta idea”, pero llevarla a cabo es muy distinto. Mirar para atrás y ver todos estos años de trabajo de algo que arrancó como un sueño y que nadie nos creía es alucinante.

-El camino para llegar a Messi 10 arrancó primero con Soda Stéreo, ¿cómo fue el proceso?

-Con la idea de Soda comenzamos en 2013, veíamos que la banda tenía propuestas para hacer películas y obras de teatro. Asociarnos con el Cirque du Soleil en ese entonces fue muy complejo, porque hasta el momento la compañía solo había hecho alianzas con los Beatles y Michael Jackson; incluso estuvimos un año y medio hasta que se anunció el proyecto y dos más para prepararlo, hasta que finalmente lo estrenamos en 2017. Explicarles a los canadienses quién era Soda Stereo y todo lo que representaba en Latinoamérica fue una aventura. Sép7imo Día es el primer show del circo que tuvo gente del público parada. Ese cambio de concepto también fue totalmente disruptivo y al principio no nos podían creer.

-¿Cómo se les ocurrió que fuera con Soda y cómo vieron que había una escala regional lo suficientemente grande?

-La relación con ellos era muy fluida y la idea original fue “por qué no hacemos algo con el circo”. Al principio sonaba como algo muy alocado. Soda tiene una presencia muy grande en la región y esta obra fue muy linda, porque hay una generación que nunca los vio tocar en vivo, entonces ahora el recuerdo que tienen de la banda es con Sép7imo Día. Para nosotros era continuar un legado.

Cirque Du Solei Messi @nancymartinez

-Otra de las cosas que lograron con el show de Soda fue hacer un cambio de concepto: a quienes les gusta el Cirque du Soleil, Soda no era una obra más, sino una muy disruptiva.

-Cirque du Soleil como compañía no suele tener este tipo de obras para hacer giras. Por ejemplo, la hicimos en un Arena como es el Luna Park. Tampoco tenían público parado durante los shows, como fue este caso. Entonces nos pasó que cuando les mandábamos los videos de la gente saltando pensaban que era un efecto que habíamos hecho, no podían entender que fuera verdad. Además la gente cantaba: en el espectáculo de Bogotá tuvimos que subir el sistema de sonido porque el público cantaba más alto que la banda sonora.

Después de Buenos Aires, el espectáculo Messi10 llegará Venezuela, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico para terminar, a fines de 2024, en Miami.

-¿Los artistas qué decían acerca de ese cambio de conexión y sobre todo de ver esa vibración que por lo general se da recién en el aplauso final?

-Al principio fue un peligro, porque se distraían, nunca esperaron esta reacción de la gente, así que fue muy emocionante también para ellos. Tanto en Sép7imo Día como en Messi 10, tenemos artistas de distintas nacionalidades, muchos de ellos antes del show no sabían quién era la banda, entonces encontrarse con este público y ver todo el amor que le tenían fue algo muy disruptivo.

-Cuando un argentino quiere lograr las cosas, ¿por qué cree que es distinto?

-Creo que no hay que pensar en una sola persona como el artífice de todo, sino en un grupo de gente. Obviamente es más fácil contar una historia de a uno como, por ejemplo: “San Martín cruzó los Andes”. Pero nadie habla de que fueron miles los que estaban con él. Entonces no es que hay una persona emprendiendo sola, tenés un equipo de gente que te acompaña y apoya. El punto es que los que lideran tienen que tener pasión para mostrar y mirar mucho más allá de la tormenta y la ola que se viene. Nosotros en la compañía somos cinco socios totalmente distintos entre sí y eso es lo que está buenísimo. En la conjunción nos complementamos. La realidad es que uno suele tener una visión muy categórica de lo que pasa alrededor, estás sesgado por un montón de condicionantes en vos mismo entonces tener gente con la cual compartir, te aporta un crisol de la visión muy diferente y eso es lo que hace algo espectacular. Como argentinos tenemos una pasión muy característica: cuando negociamos con el circo, no los largamos hasta que no los convencimos; esa pasión mueve al otro.

-El resultado final es realmente espectacular, pero lo que pocos sabemos es ese detrás de escena. ¿Cómo se les ocurrió convencer a Messi de que había que hacer un proyecto como este?

-El proyecto de Messi arrancó antes de que se estrenara Sép7imo Día, gracias a que Afo Verde, CEO de Sony Music Latinoamérica, estaba hablando con la familia del diez para hacer proyectos juntos, pero aun así no terminaban de definir una idea. En un momento Afo les cuenta acerca del proyecto Sép7imo Día y ellos le dijeron que les gustaba mucho el circo. Así que imaginate lo que fue volver al Cirque du Soleil y comentarles que teníamos un nuevo emprendimiento -sin haber estrenado todavía el de Soda-.

-¿Cómo los lograron convencer de la real oportunidad de negocio?

-Durante la presentación les enumeramos todas las cualidades de Messi que para nosotros también se veían reflejadas en el circo: superación y trabajo en equipo. Negociamos y se avanzó con la propuesta que después se la presentamos a Lionel y a su familia; él se involucró mucho y logramos armar la obra. Para ese entonces era 2018, estábamos hablando de un Messi ídolo del Barcelona.

-Este tipo de proyectos tiene una particularidad en la que nosotros hoy como argentinos también estamos muy sumidos. Ustedes arrancan planteando la obra cuando Messi jugaba en el Barcelona, pero después el futuro lo llevó al PSG, y de golpe en la Argentina había varios irrespetuosos que decían que él no quería a la Selección, y ahora se convirtió en el ídolo máximo del fútbol argentino y además está en Miami, con una camiseta rosa. ¿Cómo impacta este escenario cambiante en un contexto como este y cuánto hay que adaptarlo a la obra?

-Una obra así tarda 18 meses en hacerse, desde que empezás con la idea hasta que la estrenás. Nosotros estrenamos este proyecto en 2019 con un Messi ídolo del Barcelona. Pero el contexto se mueve, entonces ahora el famoso aliento de “alé alé” que sonaba en ese momento lo reemplazamos por la canción “Muchachos”. Las imágenes del video proyectaban goles del Barcelona; cuando pasa al PSG tenía la camiseta 30 y para nosotros se llama Messi 10. Hoy Messi, más allá de ser un jugador de fútbol increíble, es un superhéroe. Nosotros pensábamos cómo vamos a hacer con un show tan argentino para venderlo en América Latina y hace poco nos llamó una productora de Chile y nos contó que los chicos de entre cuatro y cinco años tienen la remera de Messi de la Argentina. Imaginate el cambio cultural que es eso para las familias. Después de Buenos Aires nos vamos a Venezuela, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y llegaremos, a fines de 2024, a Miami.

Los directivos de PopArt Sergio Lavié, Matías Loizaga, Roberto Costa y Diego Sáenz. gentileza

-Lo bueno de Messi es que no es el típico argentino for export, es todo lo contrario, incluso es una persona que genera orgullo: es humilde y tiene valores.

-Creo que la obra traslada su gen. Messi es una persona hipertrabajadora. Hay muchas partes del show que dicen “nunca te rindas”, y ese valor nos lo bajó él, nos dijo que de eso se trata su vida. El orgullo de Messi 10 es que estás inspirando a un montón de personas.