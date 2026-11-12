Cómo organizar las finanzas familiares: una herramienta que permite centralizar las cuentas de todos desde una misma aplicación

Administrar las finanzas de una familia se convirtió en una tarea cada vez más compleja. A los gastos cotidianos del hogar se suman las necesidades de los hijos, que comienzan a manejar su propio dinero, las decisiones económicas compartidas y, en muchos casos, el acompañamiento de los adultos mayores en sus operaciones bancarias. Cada integrante tiene tiempos, responsabilidades y necesidades diferentes, pero muchas de esas decisiones terminan conectadas y requieren decisiones centralizadas.

En ese escenario, la organización financiera también empieza a demandar nuevas herramientas. Y Banco Supervielle asumió ese desafío desde la mesa chica de reuniones. “Teníamos la sensación de que los padres habíamos perdido el manejo de las finanzas familiares. Los hijos dicen: Transferime acá, transferime allá. Habíamos perdido esa centralidad. Y SuperFamila ayuda a los padres a recuperarla con una herramienta muy fácil de usar. Es un mega producto y está incluido, está embebido en la app. Sinceramente, creo que hoy no existe un producto como este en Argentina”, explicó Gustavo Manriquez, CEO de Supervielle.

Gustavo Manrique, CEO de Supervielle.

En un contexto en el que los pagos, las transferencias y las decisiones de consumo se resuelven cada vez más desde el celular, Supervielle presentó SuperFamilia, una funcionalidad integrada en su SuperApp que permite administrar las cuentas de distintos integrantes de una familia desde un mismo lugar, con permisos y niveles de acceso definidos según las necesidades de cada uno.

Una renovación que sigue de cerca las necesidades de los clientes

La propuesta forma parte de la renovación del ecosistema digital de la entidad, presentado bajo el concepto “Supervielle te sigue el ritmo”, y responde a una transformación en la manera en que las personas gestionan su dinero.

Con SuperFamilia, el banco busca trasladar esa evolución a una situación concreta de la vida cotidiana: la administración del dinero dentro del hogar. La funcionalidad permite reunir a adultos y menores en un mismo grupo familiar, consultar las cuentas y los movimientos que cada integrante autoriza compartir, organizar gastos y gestionar transferencias sin necesidad de recurrir a distintas aplicaciones o canales de comunicación.

Cada vez más, el celular centraliza los pagos, las transferencias y las decisiones de consumo. SuperFamilia permite administrar las cuentas de todos desde un mismo lugar. Viktoryia Vinnikava

Entre sus principales herramientas se encuentran la posibilidad de configurar límites de gasto, programar mensualidades y pausar tarjetas de débito o crédito cuando sea necesario. También incorpora un sistema de solicitudes de dinero: por ejemplo, un menor puede pedir fondos desde la aplicación y el adulto responsable aprobar la transferencia con un solo clic.

Mayor autonomía para los adolescentes, una forma de acompañar a los adultos

Uno de los aspectos centrales de SuperFamilia es la posibilidad de abrir cuentas digitales remuneradas para adolescentes de entre 13 y 17 años. La apertura se realiza desde el grupo familiar y les permite comenzar a administrar su propio dinero, realizar operaciones cotidianas y dar sus primeros pasos en el manejo de sus finanzas.

Al mismo tiempo, los adultos a cargo pueden acompañar ese proceso, establecer límites de gasto y aprobar o rechazar las solicitudes de dinero. De esta manera, la herramienta busca combinar autonomía para los más jóvenes con la posibilidad de que sus familias sigan de cerca determinadas operaciones y los acompañen en la incorporación de hábitos financieros.

SuperFamilia se integra a la app de Supervielle para facilitar el manejo de las finanzas del hogar.

La funcionalidad también contempla las necesidades de las personas mayores. SuperFamilia permite incorporar al grupo a adultos mayores que cobran su jubilación, incluso cuando uno de los integrantes tiene un poder para representarlos, con el objetivo de facilitar el acompañamiento y la asistencia en distintas gestiones.

En todos los casos, la gestión compartida convive con el control individual de la información. Cada integrante decide qué datos y movimientos compartir con el organizador del grupo y puede abandonar SuperFamilia en cualquier momento, sin perder la titularidad de su cuenta.

“Muchas decisiones financieras se comparten en familia, y por eso diseñamos una herramienta que facilita esa organización y fortalece la autonomía de cada integrante”, explicó Manriquez al presentar la funcionalidad.

El lanzamiento se inscribe en la estrategia de Banco Supervielle de ampliar su propuesta digital hacia un ecosistema que integra operaciones bancarias, pagos, inversiones y soluciones para diferentes necesidades. En ese recorrido, SuperFamilia representa una apuesta por llevar los servicios financieros más allá de la administración individual del dinero y adaptarlos a una dinámica cada vez más compartida: la de las finanzas del hogar.

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