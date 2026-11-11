Una plataforma global de e-commerce llega a la Argentina para integrar ventas, stock y logística

La gestión y la logística del comercio electrónico suman un nuevo jugador en la Argentina. La plataforma tecnológica Base.com, nacida en Polonia y con presencia en más de 20 países, inició operaciones con equipo propio en el país.

La firma, que brinda servicio a más de 30.000 empresas y gestiona compras en 180 países, procesa un volumen bruto anual de mercadería superior a los US$ 17.000 millones. Su propuesta consiste en conectar los distintos canales de venta con la gestión de productos, pedidos, stock, depósitos y envíos, para que las empresas puedan administrar su operación desde una única interfaz.

“Cuando una empresa de e-commerce crece, el desafío no es solamente vender más, sino operar ese crecimiento de manera eficiente. A medida que el volumen aumenta, también las publicaciones, los canales de venta, las opciones de entrega, la logística y las formas de pago crecen, haciendo que la operación sea cada vez más compleja”, señaló Luciano Basile, country manager de Base.com en la Argentina.

Basile: “Con menos inflación y más apertura a las importaciones, la competencia es mayor y la eficiencia pesa más en el margen"

Base.com nació en 2006 como una herramienta para ayudar a vendedores online a gestionar pedidos en marketplaces. Con el tiempo, amplió sus funcionalidades hasta convertirse en un sistema que integra distintas etapas de la operación de comercio electrónico.

La apertura en la Argentina forma parte de su estrategia de expansión regional: la empresa ya tenía presencia en Brasil y ahora sumó un equipo local dedicado a la implementación, el acompañamiento y el soporte de los clientes.

Eficiencia en un nuevo contexto económico

Para el ejecutivo, el desembarco en la Argentina responde al acelerado desarrollo que los canales digitales experimentaron en el mercado local. “Muchas empresas aprendieron a vender en Mercado Libre, en su tienda propia y a mayoristas, y ahora el desafío está en sostener ese volumen sin que la operación se vuelva un cuello de botella”, indicó.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la facturación del e-commerce en el país alcanzó los $19.533.815 millones en los primeros seis meses de 2026, lo que representó un crecimiento nominal del 28% interanual. Y si bien la facturación en términos reales cayó (quedó por debajo de la inflación del 33,5% registrada a junio), las operaciones siguieron al alza. La cantidad de órdenes de compra trepó a 181,5 millones (+21%) y el número de artículos comercializados a 248 millones (+22%).

El ingreso de la firma coincide también con un cambio de ciclo en la economía argentina. “ Con menos inflación y más apertura a las importaciones, la competencia es mayor y la eficiencia pesa más en el margen . A diferencia de lo que ocurría antes, donde la suba de precios podía disimular ineficiencias, en la actualidad, cada error de stock, cada pedido mal preparado y cada hora de carga manual se notan”, señaló Basile.

Un sistema para ordenar la operación

La plataforma apunta a empresas de distintos tamaños, desde pymes hasta grandes compañías. Según Basile, el factor determinante no es la dimensión del negocio, sino la complejidad que su operación adquiere cuando comienza a vender por distintos canales, maneja un catálogo amplio o procesa un volumen creciente de pedidos.

La herramienta se integra con marketplaces, tiendas online, operadores logísticos y sistemas de gestión empresarial. En la Argentina, ya cuenta con conexiones con Mercado Libre, Tiendanube, Shopify y VTEX, además de tiendas bancarias como las de Banco Provincia e ICBC.

La herramienta se integra con marketplaces, tiendas online, operadores logísticos y sistemas de gestión empresarial Shutterstock - Shutterstock

“Las soluciones tecnológicas del mercado mayormente abordan el e-commerce de manera segmentaria: algunas conectan canales, otras se concentran en el depósito y otras se enfocan en la logística. Base.com reúne en una misma capa toda la información de producto, pedidos, inventario, operación y envíos”, describió Basile.

La plataforma no reemplaza los sistemas que ya utiliza una compañía, como su tienda online, los marketplaces o el ERP, sino que busca conectarlos y mantener sincronizada la información de productos, precios, stock y estados de los pedidos.

Asimismo, la solución incorpora herramientas de inteligencia artificial orientadas a la optimización de catálogos masivos. Esta funcionalidad permite corregir información de artículos, adaptar títulos a los requisitos de cada canal de venta y ejecutar modificaciones sobre miles de productos mediante instrucciones en lenguaje natural.