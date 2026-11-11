Takenos levantó US$7 millones y proyecta operar en más de 15 países de América Latina en 2027

Una fintech argentina se sube a la ola de startups que levantaron capital para acelerar su expansión regional. Se trata de Takenos, una firma especializada en pagos internacionales, que consiguió US$7 millones en una extensión de su ronda semilla y alcanzó los US$12 millones desde su fundación.

La ronda fue liderada por los fondos norteamericanos North Island Ventures y Road Capital Management, con la participación de Variant, Lattice y Reverie. Según informaron desde la compañía, el capital será destinado a obtener licencias, desarrollar infraestructura local en nuevos mercados, ampliar el negocio de soluciones para empresas, lanzar productos e incorporar personal. El objetivo -indicaron- es ampliar su operación de seis a 15 países durante 2027.

Takenos fue creada por Lucas Posada, Simón Bouché, Joaquín Herrera y Francisco Goulu en 2022 con un objetivo: resolver las dificultades que los trabajadores independientes y remotos enfrentaban para cobrar ingresos del exterior. Sin embargo, con el tiempo, amplió su propuesta hacia pequeñas, medianas y grandes empresas.

Takenos procesa más de US$5000 millones al año

“Latinoamérica no necesita otra app arriba de una infraestructura vieja: necesita infraestructura nueva. Por eso construimos la nuestra, con licencias y rieles locales en cada país, para que mover dinero entre países sea tan simple como hacer un pago local”, afirmó Posada, CEO y cofundador de Takenos, a LA NACION.

A cuatro años de su fundación, la firma procesa más de US$5000 millones al año, cuenta con millones de usuarios y opera con infraestructura y licencias locales en la Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay y Guatemala.

De los freelancers a las empresas

El primer producto de Takenos estuvo orientado a los trabajadores que prestaban servicios para clientes del exterior y necesitaban recibir sus ingresos. En sus comienzos, la operatoria era realizada por WhatsApp, con procesos manuales y el uso de stablecoins para facilitar las transferencias internacionales.

“Empezamos operando por WhatsApp. Los primeros usuarios llegaron por amigos y recomendaciones. Resolver esas operaciones nos permitió entender sus necesidades y construir confianza antes de desarrollar la aplicación”, señaló Posada.

A medida que la base de usuarios creció, la compañía incorporó nuevas herramientas para que pudieran administrar el dinero desde una misma plataforma: una tarjeta internacional, pagos mediante sistemas locales -como PIX en Brasil- y alternativas para ahorrar, invertir y realizar gastos cotidianos.

En paralelo, amplió su infraestructura para atender a empresas y, actualmente, más de 100 compañías utilizan sus soluciones. La propuesta incluye integraciones mediante API para gestionar pagos de nómina, viáticos y operaciones de tesorería en distintos mercados.

“Un caso es LATAM Airlines, que utiliza Takenos para distribuir viáticos a tripulantes y personal de mantenimiento. El despliegue ya está operativo en Chile y Paraguay, con más de 1000 mecánicos y alrededor de 100 tripulantes. El acuerdo prevé alcanzar a más de 5000 personas en cinco países y completar la implementación durante el primer trimestre de 2027”, puntualizó.

La apuesta por mercados subatendidos

De acuerdo con Posada, la expansión prevista para 2027 está enfocada en mercados de América Latina que todavía tienen dificultades para conectar sus sistemas financieros con el exterior. Y en ese sentido, según indicó, la experiencia en Bolivia fue determinante.

“Detectamos un crecimiento orgánico de usuarios y necesidades que conocíamos por nuestra experiencia en la Argentina. Adaptamos nuestra propuesta al contexto local y el país se convirtió en uno de nuestros principales motores de crecimiento. En ese mercado, ya facilitamos más de US$50 millones en transferencias con Europa y uno de cada 16 bolivianos de la población activa descargó Takenos”, explicó.

Más de 100 compañías utilizan las soluciones de Takenos Friends Stock - Shutterstock

En ese mercado, Takenos se convirtió en la primera empresa constituida bajo la figura de Empresa de Tecnología Financiera, dentro del nuevo marco regulatorio de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Ese modelo -obtener la licencia y construir los rieles locales antes de escalar- es el que la compañía replica mercado por mercado, con socios como Stripe, Mastercard y Visa.

En esa línea, Posada añadió: “Para elegir dónde crecer, analizamos las necesidades, la demanda de los usuarios y las alternativas disponibles. El potencial de un mercado no depende únicamente de su tamaño, sino también de los problemas que todavía no tienen una buena solución”.

La expansión prevista también tendrá impacto en la estructura de la compañía. Actualmente, Takenos cuenta con 70 empleados y planea duplicar su equipo durante el próximo año. Según informaron, las incorporaciones estarán concentradas en ingeniería, cumplimiento normativo y áreas comerciales.