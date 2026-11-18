A los 20 años, mientras muchos de sus pares sueñan con crear la próxima app viral, Santino Calcaterra puso la mira en un negocio mucho menos glamoroso, pero enorme: el mercado de la papa. Después de crecer escuchando en su casa las quejas de productores por los costos, la falta de transparencia y las operaciones cerradas por teléfono, decidió llevar al siglo XXI un mercado que mueve millones de dólares y todavía funciona con lógicas de hace décadas.

Así nació Alagro, una plataforma que busca hacer con las hortalizas lo que otros marketplaces hicieron con sectores mucho más digitalizados: conectar de manera directa a productores y compradores, reducir intermediaciones y bajar costos. La apuesta es ambiciosa. Comenzó con la papa, la hortaliza más consumida del país, pero el objetivo es avanzar luego sobre la cebolla, el tomate y otros cultivos, en un negocio donde buena parte de las transacciones todavía se acuerdan de palabra.

“La idea se me ocurrió de ver a mi papá y a otros productores renegando por los problemas para operar y los altos costos de intermediación”, explica Calcaterra. El padre del emprendedor, Fabio Calcaterra, acumula más de 25 años de trayectoria en el negocio de la papa. Estuvo al frente de la operación local de Farm Frites durante 18 años, participó en la llegada de Simplot a la Argentina y actualmente sigue en el rubro, como productor en su campo de Carmen de Patagones.

Según Santino, el diagnóstico era evidente. “Entendemos que todos los sectores tienden a desintermediar. La idea es reducir principalmente los costos de carga, descarga y logística”, sostiene.

Alagro papas

La oportunidad no es menor. En la Argentina se consumen alrededor de 2,8 millones de toneladas de papa por año y entre el 60% y el 70% corresponde al mercado de productos frescos. Además, cuatro de cada diez kilos de hortalizas que ingresan al Mercado Central son papas.

Cómo funciona el negocio

El modelo es similar al de otros marketplaces: el productor publica su lote con información sobre variedad, volumen y ubicación, mientras que compradores como industrias, supermercados, mercados concentradores y mayoristas pueden buscar ofertas y concretar operaciones.

Sin embargo, el diferencial está en los controles. La empresa inspecciona la mercadería en origen antes de la carga y verifica la documentación de ambas partes para reducir riesgos.

“Inspeccionamos la papa en origen para que el comprador tenga seguridad de lo que está comprando y en paralelo estamos implementando un sistema de scoring de productores”, señala Calcaterra.

El esquema de ingresos también busca ser simple. La plataforma cobra una comisión del 1% al productor y otro 1% al comprador únicamente cuando la operación se concreta.

Según los cálculos de la empresa, el comprador puede obtener ahorros de entre 5% y 8%, mientras que el productor llega a recibir entre 10% y 12% más por su mercadería respecto de los canales tradicionales.

Alagro papas

Del negocio de la papa a otras hortalizas

El emprendimiento fue desarrollado junto a Julián Sanclemente, Pablo Blanco y Santiago Peralta, fundadores de Alprestamo, el marketplace financiero de origen argentino que opera en varios países de América Latina.

La plataforma demandó más de ocho meses de desarrollo y prevé inversiones cercanas a US$1,5 millones durante el año. Entre sus objetivos iniciales aparecen alcanzar 30.000 toneladas comercializadas, equivalente a unos 1000 camiones, y sumar 25 productores y 15 compradores activos.

Por ahora, la operación se concentra en acuerdos con productores de Tucumán, Córdoba y el sudeste bonaerense. Pero el plan de Calcaterra va más allá de la papa. “Comenzamos con la papa y la idea es seguir avanzando con la cebolla, el tomate y el resto de las hortalizas”, afirma.

A futuro, además, la compañía apuesta a construir historiales comerciales digitalizados que faciliten el acceso al crédito para los productores, uno de los principales problemas que identifica en el sector. “Hoy el mercado es muy poco transparente; el productor está en clara desventaja: no tiene historial, no consigue crédito y su financiación es extremadamente costosa”, sostiene Calcaterra.