El nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) entrará en vigencia el próximo 1 de diciembre: hasta entonces las empresas tienen tiempo de evaluar las alternativas disponibles y definir quién administrará los recursos del fondo.

A partir de esa fecha, los empleadores del sector privado deberán realizar aportes mensuales equivalentes al 1% de la remuneración bruta (base SIPA) en el caso de las grandes empresas, y del 2,5% para las MiPyMEs, montos que se descuentan de sus contribuciones patronales habituales. Una vez cumplido el período de carencia de 12 meses de aportes, los recursos del fondo tendrán como destino exclusivo el pago de indemnizaciones de empleados con al menos 12 meses de antigüedad (exceptuando a los obreros de la construcción y al personal de casas particulares, que cuentan con regímenes propios).

Para acompañar a las empresas en la implementación del nuevo régimen, Comafi lanza sus Fondos ÚNICO FAL de Comafi Asset Management. El objetivo –marcan desde la entidad– es que cada compañía pueda encontrar el equilibrio entre rendimiento, riesgo y horizonte de inversión según su perfil y su dinámica laboral.

Por lo pronto, Comafi está ofreciendo dos alternativas: ÚNICO FAL Ultra Conservador (para empresas con mayor rotación de personal y necesidad de liquidez en el corto plazo) y ÚNICO FAL Performance (para empresas que buscan capitalizar un rendimiento que acompañe el ajuste por inflación en el mediano/largo plazo).

“Hoy estamos advirtiendo que, más que una obligación normativa, el FAL es una oportunidad para que las empresas ordenen y planifiquen cómo cubrir sus contingencias laborales”, explica el director ejecutivo Comercial de Comafi, Silvio Margaria.

Y prosigue: “Por eso desarrollamos dos fondos con perfiles bien distintos, pensados tanto para empresas con alta rotación como para las que miran el largo plazo, y los acompañamos con beneficios concretos para la compañía y para sus colaboradores. Nuestra forma de trabajar es la de siempre: escuchar qué necesita cada empresa y recién después armar una solución a su medida”.

Beneficios del lanzamiento

Los clientes Comafi que opten por la propuesta de Fondos ÚNICO FAL obtendrán una bonificación del 100% del honorario de administración del fondo durante 12 meses. También un reintegro del 100% del aporte FAL durante seis meses por cada nueva cápita marginal que la empresa incorpore a la entidad, de acuerdo con los términos y condiciones vigentes.

La propuesta se complementa con distintas alternativas de financiamiento que incluyen tasas diferenciales en préstamos, descuento de cheques de pago diferido y opciones de financiación a través del mercado de capitales. Además, la entidad ofrece condiciones especiales en préstamos de bienvenida y en líneas financieras tradicionales, con tasas y plazos definidos según el perfil de cada cliente y su nivel de facturación.

A su vez, los beneficios alcanzan a los empleados de las compañías que acrediten sus haberes en Comafi. Entre ellos se encuentran la bonificación de la cuenta sueldo, programas de cashback y reintegros, y condiciones preferenciales para acceder a préstamos personales e hipotecarios.

Con más de 40 años de trayectoria en el sistema financiero argentino –y una sólida experiencia en el mercado de capitales– Comafi pone a disposición de las empresas un equipo de especialistas que diseña soluciones según las necesidades de cada organización. El acompañamiento incluye también asesoramiento y capacitación durante la implementación del FAL, con el objetivo de facilitar la adaptación al nuevo régimen y ayudar a las compañías a tomar decisiones informadas.

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