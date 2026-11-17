Una frustración con la cursada universitaria en pandemia y la pasión por cocinar entre amigos: ese fue el motor que empujó a Pablo Nickel y a Pablo Agüero a despegarse de la ingeniería y los seguros, e incursionar en la gastronomía. Tras inaugurar Burgerteca en la ciudad de Salta y coronarse en el festival Burgerpalusa con “la mejor hamburguesa de la Argentina”, avanzan ahora en su expansión.

“Desde que volvimos del festival, la mirada que teníamos sobre el futuro del negocio cambió por completo. En un momento nos planteábamos que iba a ser el único local en Salta, pero ahora estamos viendo la posibilidad de sumar uno más en la ciudad y después el sueño real es abrir un local por provincia, empezando por el NOA”, señalan los emprendedores en diálogo con LA NACION.

Pablo Agüero y Pablo Nickel se conocen desde la primaria. Sus padres, ambos policías federales, habían sido compañeros de trabajo y, después de un tiempo sin contacto, los dos jóvenes volvieron a encontrarse cuando Agüero cambió de colegio. Compartieron la secundaria, el grupo de amigos y, más tarde, una idea que terminaría convirtiéndose en una hamburguesería que hoy emplea a alrededor de 15 personas.

“Apostamos todo lo que teníamos y lo que habíamos trabajado durante un año y medio", señalan los emprendedores

“Arrancamos a los 21 años sin capital propio. Le pedimos la tarjeta de crédito a nuestros padres para comprar en cuotas una plancha de acero de un metro y una freidora de 10 litros. No teníamos experiencia en cocinas profesionales, pero teníamos la determinación de encarar un producto diferente”, recuerdan.

De la carrera universitaria al mundo emprendedor

En 2019, tras egresar del colegio secundario, Nickel ingresó a la carrera de Ingeniería en la Universidad Nacional de Salta, mientras que Agüero optó por la misma disciplina en la Universidad Católica de Salta. La irrupción de la pandemia en 2020 y los 18 meses de cursada virtual interrumpieron el ritmo académico de ambos. Al momento de retornar a las aulas presenciales, tomaron la decisión compartida de abandonar la universidad y dar un viraje profesional.

Agüero encauzó su actividad laboral como productor asesor de seguros, mientras que Nickel se volcó al ámbito gastronómico: estudió en la escuela Gourmet de Salta y en la modalidad virtual del Instituto Argentino de Gastronomía bajo la tutela del chef Gabriel Rodríguez Palacios, combinando las clases con su trabajo en una ferretería.

Las reuniones de fin de semana para cocinar asados y hamburguesas entre amigos se transformaron rápidamente en el banco de pruebas del emprendimiento . Al constatar que el perfil de hamburguesa de estilo estadounidense que preparaban no se encontraba fácilmente en el mercado salteño, decidieron dar el salto comercial desde la cocina de la casa de uno de ellos.

“Arrancamos de cero y con muchos errores, sin experiencia previa en cocina. El primer día vendimos 30 hamburguesas únicamente a familiares y amigos; al segundo día, como ya no estaban, salimos a buscar clientes por Instagram y WhatsApp, hasta que se fue armando la bola de nieve. También nos incorporamos a PedidosYa, lo que nos dio viabilidad”, indican los emprendedores.

Y añaden: “En esos primeros meses en la casa era no vender nada o vender poquísimo y quedarnos mirándonos las caras todas las noches. Gracias a esos días aprendimos a aguantar y a tener resiliencia. Antes del premio, el negocio era una montaña rusa, pero esos comienzos nos enseñaron a bancar cualquier tormenta”.

La primera escala comercial y una arriesgada apuesta

La necesidad de ampliar la producción llevó a los emprendedores a buscar su primer espacio comercial. Encontraron una oportunidad al asociarse con una conocida que explotaba un pequeño local en una esquina céntrica vendiendo menús ejecutivos durante el mediodía. Burgerteca asumió el alquiler de la franja nocturna, operando durante un año y medio bajo un modelo enfocado casi exclusivamente en delivery y takeaway, disponiendo de una única mesa para cuatro personas donde los clientes esperaban sus pedidos o conversaban directamente sobre la barra de despacho.

A comienzos de 2024, la falta de acuerdo para renovar el contrato compartido precipitó una nueva decisión. Con solo 15 días hábiles para resolver la continuidad del negocio y evitar el retorno al garaje familiar tras regresar de sus vacaciones, los socios localizaron una propiedad céntrica de casi 150 metros cuadrados. El inmueble, una casona antigua que llevaba años deshabitada, se encontraba en estado que describieron como de abandono estructural.

“Apostamos todo lo que teníamos y lo que habíamos trabajado durante un año y medio. Nos pusimos un sueldo básico cada uno, como si fuéramos un empleado, y todo lo demás era reinvertirlo. Teníamos unos ahorros y lo apostamos todo acá: era mucha plata para nosotros, porque la casa estaba destruida y en abandono total; había que hacer pisos nuevos, cocina, tirada de gas y electricidad desde cero”, recuerdan.

El presupuesto inicial estimado en $20 millones escaló hasta alcanzar una inversión total cercana a los $35 millones, tras tener que rehacer por completo la red de agua, las instalaciones de gas industrial, el cableado eléctrico, los sanitarios para el público y el contrapiso de todo el local.

El “efecto BurgerPalusa”

El punto de quiebre para el negocio ocurrió este año. Tras haber asistido en 2025 como meros espectadores al festival nacional BurgerPalusa en Buenos Aires, los socios decidieron enviar su video de postulación para la quinta edición del certamen. Entre más de 100 hamburgueserías de todo el país que aspiraban a competir en la categoría federal, Burgerteca fue seleccionada en su primer intento.

“Hicimos una apuesta fuerte: cerramos el local cinco días -algo que la mayoría de las hamburgueserías no hizo- y llevamos a todos los chicos de la cocina. Queríamos que todos sientan la pasión que tenemos nosotros y vivan la experiencia en carne propia”, resaltan.

En la instancia final del certamen, donde el público y un jurado de especialistas evaluaron las propuestas de 12 finalistas nacionales, la creación de Burgerteca -una hamburguesa que incorporó hongos salteados, queso azul, crema y medallones de carne seleccionada— resultó consagrada como la “Mejor Hamburguesa de la Argentina” por la votación unánime del jurado técnico.

De acuerdo con los emprendedores, el impacto sobre la demanda fue inmediato. En el mes posterior al evento, las ventas registraron un incremento sostenido de entre el 40% y el 50% . Las métricas de consumo de insumos se duplicaron: la cocina pasó de despachar 300 panes por noche a procesar un promedio de 600 panes y 90 kilogramos de carne vacuna (equivalentes a 900 medallones diarios) durante las jornadas de viernes, sábado y domingo.

Para resolver el cuello de botella logístico que genera la saturación del salón de ventas, la hoja de ruta inmediata contempla dos alternativas de infraestructura: la construcción de una segunda cocina de despachos en la planta alta de la casona y la puesta en marcha de una dark kitchen independiente orientada exclusivamente al segmento del delivery.

En el mediano plazo, los planes de expansión de Burgerteca son más ambiciosos: apuntan a consolidar la presencia comercial en la capital salteña con la apertura de una segunda sucursal propia, para luego dar el salto y, posiblemente, instalar locales en las principales provincias del noroeste argentino.