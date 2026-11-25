Hoy, cada aspecto de nuestra vida cotidiana está mediado por un entorno digital: trabajo, vínculos, ocio y decisiones de compra son solo algunos ejemplo de ello. Pero, ¿qué tan libre somos cuando cada decisión que tomamos pasa por un algoritmo? Esa fue la pregunta que abordó Joan Cwaik, autor, divulgador tecnológico y profesor de la Universidad de San Andrés, en el marco del capítulo 12 del evento Negocios del futuro, organizado por LA NACION.

“Piensen en la película que sugiere una plataforma de distribución, en la próxima canción que sugiere una plataforma de distribución de música, el orden de un número frente a otro en un tablero de negocios. Creemos que somos nosotros los que decidimos, pero alguien ya lo hizo por nosotros”, disparó el experto durante el comienzo del panel.

Bajo esa línea, Cwaik señaló que lo primero que se debe desmitificar en relación a los algoritmos es que son neutrales. “Detrás de cada algoritmo hay diseño tecnológico, intereses, objetivos de retención”, precisó.

Cwaik reflexionó sobre el impacto de los algoritmos sobre nuestras decisiones cotidianas Chiara Malavolta

Por este motivo, el experto definió al algoritmo como “un mediador invisible entre el dato y nuestra percepción de la realidad”. Y advirtió: “El algoritmo nos conoce tan bien, y por eso parece que nos encierra. Terminamos en lo que llaman algunos ‘monoambientes digitales’. A veces, terminamos muy cómodos en esos sesgos de confirmación”.

En ese contexto, Cwaik remarcó la importancia de saber diferenciar la conveniencia algorítmica de la conciencia. “Es más conveniente a la noche mirar una película que recomienda una plataforma de distribución que leer un libro. Es mucho más cómodo ver esta charla x2 o ver el resumen, pero si la ven, el acto de conciencia nos da otros beneficios. La inteligencia artificial (IA) es muy conveniente, pero los procesos requieren actos de conciencia”, ejemplificó.

Una vida atravesada por algoritmos

Ahora bien, el impacto de los algoritmos sobre nuestra vida puede analizarse desde diferentes áreas y aspectos. Uno de ellos es en la vida privada, más específicamente, en el amor. “En la era del algoritmo, el amor se juega tanto en los datos como en las personas. Es curioso cómo un fenómeno altamente imperfecto, como es el amor, hoy en día muchas veces se datifica”, comentó Cwaik.

De hecho, el 39% de los solteros de Estados Unidos ya usó IA en su vida amorosa, mientras que en la generación Z el porcentaje aumenta al 67%, de acuerdo a un estudio del Match & Kinsey Institute realizado este año. “La IA es muy complaciente, condescendiente. Los algoritmos de IA siempre van a confirmar lo que yo creo”, apuntó el experto.

Sin embargo, destacó una paradoja: nunca hubo tantas opciones, pero seguimos solos. De allí que la Organización Mundial de la Salud (OMS) comenzó a alertar sobre la “epidemia de la soledad”. En este contexto, Cwaik consideró que “amar sin certezas es el actor más humano que nos queda”.

Cwaik fue presentado por Carla Quiroga, periodista de LA NACION Fabián Malavolta

Algo similar ocurre con la amistad. En concreto, el especialista indicó que las personas suelen medir la amistad a través de la interacción, pero la intención queda en el olvido.

Por otro lado, Cwaik subrayó que, en tiempos marcados por algoritmos, el principal producto es nuestra atención. “Algunos autores hablan de mentalidad de ‘malabaristas’, donde los ciudadanos digitales estamos sin concentrarnos en nada, tratando de coordinar ese movimiento entre varias plataformas”, sumó.

Una de las consecuencias de este tipo de mentalidad es que, por ejemplo, seis de cada diez chicos y adolescentes argentinos cree que el primer resultado del buscador es siempre el más adecuado. El dato surge de una encuesta de Unicef y Unesco.

Para Cwaik, la democracia “también se juega en el feed” de nuestras redes sociales. “Los algoritmos priorizan ciertos mensajes y ocultan otros. La política está siendo transformada, producto de la influencia algorítmica”, aseguró. Y añadió que la economía y los mercados tampoco pueden escaparle al algoritmo.

En tanto, hubo US$893 millones perdidos en 2025 por estafas con IA, solo en denuncias al FBI.

Respecto a los negocios, el algoritmo decide quién ve el contenido que publica una marca, qué conviene publicar, cuándo conviene publicarlo y cuánto se debe pagar para ser visto. Esto se conoce como “visibilidad prestada”: “Si tu negocio vive en una plataforma, las reglas las cambio otro, cuando quiere y sin avisar”.

Cwaik no negó los beneficios de la tecnología, pero sí recomendó pensar en pequeños actos “contraalgorítmicos” para sumar a nuestro día a día Fabián Malavolta

Frente a tales desafíos, Cwaik remarcó la importancia de construir una “soberanía cognitiva” —concepto del autor Juan Ruocco—, que refiere a decidir qué piensa uno como individuo y qué delegar a la máquina. “En una empresa, eso se diseña. La IA nos empodera y es una herramienta maravillosa, pero es fundamental el diseño crítico”, reflexionó el experto.

Por último, Cwaik sostuvo que el mayor riesgo no es tomar a la tecnología como una herramienta, sino “como un piloto automático para pensar, decidir, actuar, comprar y vincularnos”.

En esa línea, no negó los beneficios de la tecnología, pero sí recomendó pensar en pequeños actos “contraalgorítmicos” para sumar a nuestro día a día, como buscar algo que nadie recomendó, escribir sin pedirle ayuda a la IA o llamar en vez de mandar un audio.