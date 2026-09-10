Cripto deja de ser un “mundo aparte”: así se está fusionando con las finanzas tradicionales

“¿Hacia dónde se dirige hoy el mundo cripto? A la integración con el sistema financiero tradicional. Estamos pasando de la fase en la que cripto era un sistema casi periférico, accedido por entusiastas en plataformas especializadas, a otra en la que su infraestructura se convierte en parte de la realidad financiera cotidiana”.

Quien habla es Matías Alberti, flamante gerente general para la Argentina y Cono Sur de la plataforma de activos digitales Binance, con presencia en más de cien países y más de 300 millones de usuarios. Con título de contador y una maestría en finanzas, su trabajo está desde hace siete años cien por ciento enfocado en la industria fintech y de activos digitales.

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“Vivir en cripto”: señales de un cambio de época

Aunque reconoce la dificultad para anticiparse al futuro, Alberti observa un momento de inflexión que hoy se advierte sobre todo en tres tendencias. La primera: las stablecoins se han convertido en el puente. “En 2025, las stablecoins procesaron más de $3,8 billones en volumen global de pagos: eso es cerca de tres veces el movimiento anual de Visa. En América Latina, lejos de ser un instrumento especulativo, las stablecoins son ahora una herramienta práctica para ahorrar, enviar remesas y hacer pagos transfronterizos”, marca, y precisa que aproximadamente 7 de cada 10 transacciones cripto involucran USDT en la Argentina. “Eso –explica– te está diciendo que el mercado usa cripto porque le resulta útil”.

La segunda tendencia tiene que ver con la adopción institucional, algo que ya está ocurriendo. “La aprobación de los ETFs de Bitcoin y Ethereum en EE.UU., la integración de SWIFT con rieles de stablecoins y la entrada de grandes gestores de activos en productos tokenizados significan que la capa de infraestructura se está construyendo ahora mismo”, refiere también Alberti.

En tercer lugar, el modelo de app integral se está convirtiendo en el paradigma dominante. “Una app financiera integral es una plataforma en la cual los usuarios pueden acceder a múltiples servicios financieros, tener una cuenta en pesos, en dólares o en euros, comprar cripto, sacar préstamos colateralizados en cripto, pagar con QR o con tarjeta, enviar remesas, comprar stocks, commodities, bonos… y siempre bajo el mismo paraguas. Se trata de gestionar toda tu vida financiera en una sola cuenta. Esa es exactamente la plataforma única que Binance está construyendo –enfatiza–. El mundo camina hacia la convergencia”.

¿Cómo se materializa la convergencia entre el cripto y las finanzas tradicionales? Según Alberti, en múltiples frentes simultáneamente. En la infraestructura, con la integración de los sistemas financieros tradicionales con blockchain y el uso de stablecoins para pagos transfronterizos; en los productos, donde las fronteras entre TradFi, CeFi y DeFi se vuelven cada vez más difusas y empiezan a ofrecerse como una experiencia unificada; y también en la regulación, cuya mayor claridad está facilitando la entrada de capital institucional y acelerando todo este proceso de convergencia.

“La propuesta de valor real pasa por el uso”

El recorrido de Binance viene, justamente, atravesando la evolución de exchange cripto a ecosistema financiero. De hecho, en menos de una década pasó de ser una plataforma de trading al exchange cripto más grande del mundo si tenemos en cuenta el volumen.

“Pero lo verdaderamente destacable no es la escala, sino la dirección”, reflexiona Alberti. “Binance supo reconocer temprano que el futuro no era solo trading, sino construir la infraestructura para un nuevo sistema financiero”, marca y explica que por eso se expandió a Earn (staking, preservación de valor, productos de rendimiento), Pay (pagos cripto y transacciones QR), el marketplace de NFTs, Launchpad y Launchpool (plataforma de venta de tokens), Binance Wallet, Loans, y ahora también en la convergencia con productos tradicionales en algunos mercados.

“La parte más interesante es este pivot estratégico de ‘exchange’ a ‘app financiera integral’, porque refleja un entendimiento más profundo: que la propuesta de valor real del cripto es en realidad el uso. Gana la empresa que haga al cripto útil para la vida financiera cotidiana, así hablemos de pagar, resguardar el valor, enviar o invertir. Binance está trabajando en eso: edificar el sistema operativo financiero para la próxima década”, dice y señala en ese sentido como valioso el compromiso de la compañía con la educación a través de Binance Academy, una de las plataformas de educación cripto gratuita más grandes del mundo.

“Lo que hace diferente a Binance es la combinación de un ecosistema de productos amplio, una infraestructura sólida de seguridad y compliance, y una comunidad que también aprende y participa. Pero en definitiva –concluye–, lo que más me atrae de este mundo es poder construir soluciones que realmente resuelvan problemas y ver que las personas las incorporan a su vida. O en otras palabras: sentir que formás parte de algo que le mejora la experiencia a alguien”.

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