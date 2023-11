escuchar

Postularse para un trabajo en el actual mercado laboral es radicalmente distinto que hasta hace apenas un par de años. Y la forma de encontrar empleos también cambió notablemente. Actualmente hay un montón de herramientas online capaces de agrupar todas la ofertas de trabajo que nos pueden interesar, así que el problema es saber “decodificarlas”.

Mi larga experiencia como orientador profesional a cargo de un equipo que asesora a las personas sobre el futuro de sus carreras me ha enseñado que uno de los mayores desafíos que enfrentan quienes buscan trabajo es tener que filtrar esa lista de ofertas y tomar decisiones rápidas en base a confusas y vagas descripciones de las tareas y beneficios que tendrán.

Pero hay una manera mejor de hacerlo: entender lo que los encargados de tomar personal “realmente” están buscando en base a lo que publican en su anuncio y otros detalles que se nos pueden escapar. Estos son algunos de los errores más comunes que suelen cometer quienes buscan trabajo y las mejores maneras de evitarlos.

Poner demasiado énfasis en el “título” que tiene el cargo

Aunque nuestro instinto sea apostar por los cargos con nombre más rimbombante, no hay que caer en esa trampa. El título de “vicepresidente” en una pequeña empresa de marketing es muy distinto que en una corporación que figura en la lista Fortune 500, y diferente que en una firma consultora. Lo mismo corre para nombres de cargos más comunes, como los que incluyen la palabra “asociado” o “ejecutivo”. Cada uno de ellos puede venir aparejado de expectativas de tareas y de salario totalmente distintas, dependiendo de la empresa, su tamaño, su rubro y su ubicación. No hay que dejar que esas “casi sinónimos” nos desalienten de aspirar a un cargo que por su nombre pueda parecer fuera de nuestro alcance. ¿Dónde está escrito que no podemos ser “jefe” de algo?

Por el contrario, conviene enfocarse en las características propias de ese puesto, y buscar ejemplos en LindedIn de empleados actuales que tengan experiencia y habilidades similares a las nuestras. Si la descripción del trabajo que realizan es igualmente ambigua, podemos tratar de comparar los “verbos de acción” que hay en nuestro CV con los que figuran en las tareas de esos empleados: ¿“gestionar”, “drigir”, “implementar”? Esas pistas pueden ayudarnos a determinar el verdadero nivel jerárquico de ese cargo.

También conviene dedicarle más tiempo y energía a los requisitos de la descripción del empleo, y preguntarse cosas como las siguientes:

¿Estos indicadores claves de desempeño me resultan conocidos?

¿Me siento cómodo y seguro con las expectativas y requisitos que plantea el aviso?

¿No es mucha carga de tarea para una sola persona?

Es importante ser honestos con uno mismo, y en caso de duda, identificar cuáles son nuestras capacidades, nuestra formación y nuestra experiencia pasada que nos permitirían cumplir con los principales requisitos de ese puesto.

Usar la descripción del puesto como lista de verificación

Queda claro que cualquier gerente de personal querrá contratar a alguien que tenga experiencia directa en ese campo, que tenga un título asociado a ese rubro, y que maneje varios idiomas, así como uno querría un departamento con vigilancia las 24 horas, aire acondicionado, lavavajillas y lavasecarropas, y terraza privada. La realidad es que eso no va a ocurrir…

Los avisos de búsqueda de personal suelen incluir los rasgos del candidato que busca la empresa, y esa lista de 15 o 20 requisitos puede ser apabullante y desalentadora. Pero tenemos que saber que los candidatos no tienen por qué cumplir con todos y cada uno de esas requisitos para estar calificados para ese puesto.

Hay que pensar que esa lista es más bien una lista de deseos del empleador. Lo que realmente quieren está al principio de la lista, y los requisitos que figuran hacia el final hay que entenderlos como un “estaría bien que también…”. Aunque puede variar según el contexto, no hay que dudar en postularse si cumplimos con las dos terceras partes de los requisitos planteados. Pero siempre hay que asegurarse de cumplir con los dos o tres primeros requisitos de la lita, ya que suelen ser los que verdaderamente importan.

Si estamos buscando un primer empleo o un puesto inicial de baja jerarquía, no hay que desanimarse si la lista de ese trabajo inicial exige de uno a tres años de experiencia previa. Aunque puede variar, los empleos que piden un par de años de experiencia probablemente son considerados puestos “de arranque” y el empleador seguramente esté dispuesto a contratar a un candidato que no tenga experiencia en un rol similar.

Conviene buscar específicamente los avisos cuyo lenguaje enfatiza las oportunidades de aprendizaje, la capacitación interna, y el desarrollo de capacidades de los nuevos empleados. Por lo general, los empleadores que incluyen esos ítems lo hacen sabiendo que la persona a quien contraten necesitará ser entrenada para ponerse al día.

Un CV con foco en la experiencia

Según mi experiencia, las empresas se centran cada vez más en las habilidades que alguien puede aportar y en su capacidad para aprender nuevas habilidades laborales. En un mundo donde los cambios tecnológicos —especialmente la inteligencia artificial— son cada vez más acelerados, los equipos de contratación saben que necesitan un plantel laboral flexible y ágil, capaz de adaptarse a las olas de cambio. Conviene no concentrarse exclusivamente en las minucias tácticas de nuestros logros anteriores. En cambio, es mejor mostrarles a los empleadores que nuestra experiencia y nuestros logros demuestran que tenemos las habilidades que ellos necesitan. Por lo tanto, en el CV, en la carta de presentación o en la entrevista laboral, conviene hacer hincapié en esas cosas que hicimos previamente y que den testimonio de nuestra capacidad para aprender y crecer en el trabajo.

En vez de poner el foco en nuestra falta de experiencia en algún área, mejor resaltar nuestra adaptabilidad, resiliencia y capacidad de aprender cosas nuevas en trabajos previos, con frases como estas:

“Supe adaptarme a las cambiantes prioridades laborales cuando la empresa hizo la transición al trabajo remoto”

“Adquirí experiencia en las últimas innovaciones en materia de herramientas y software, lo que dio como resultado. . .”

“Supe aprovechar los conocimientos recién adquiridos en cursos y seminarios de capacitación para lograr...”

“Demostré una habilidad excepcional para absorber información compleja, que se evidenció en…”

“Obtuve un máximo reconocimiento en un novedoso enfoque sobre…”

Aprovechar las oportunidades para mejorar o recapacitarse demuestra entusiasmo por aprender y voluntad de mejorar nuestras posibilidades de ascenso dentro de una empresa.

No ir detrás de lo que realmente queremos

Sentarse a esperar a que aparezca la vacante perfecta en Indeed o LinkedIn y luego desear con todas nuestras fuerzas que nos llamen para una entrevista en la opción que más nos gusta no nos llevará demasiado lejos…

Por eso conviene hacer una lista corta de las empresas de tus sueños —grandes o chicas, cercanas o lejanas—, calzarse el gorro de detective, y buscar en LinkedIn los perfiles de personas que ya trabajan en puestos que nos dan curiosidad.

¿Cuáles eran sus antecedentes?

¿Qué experiencia o habilidades previas tenían?

¿A qué sector o rubro profesional pertenecen?

¿Qué tipo de contenidos postean?

¿Es alguien con quien nos podríamos sentir identificados?

También podemos contactar a algunas de esas personas a través de LinkedIn para consultarles cómo es el trabajo en su empresa o en su campo de especialización. Es una forma de ganar “fans” dentro de una empresa desde antes de apretar el botón de “enviar” de nuestra postulación. ¡Con un poco de suerte, hasta podrían recomendarnos!

Por Tom Dowd

(Traducción de Jaime Arrambide)

Temas Comunidad de Negocios