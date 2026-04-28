Los inversionistas de Warner Bros. aprueban el acuerdo con Paramount

Warner Bros. Discovery anunció que sus inversionistas habían votado a favor de la fusión con Paramount, lo que supone un paso más hacia un acuerdo que ha encontrado una fuerte oposición en Hollywood.

La votación elimina uno de los últimos obstáculos para una adquisición de US$111.000 millones que concentraría la propiedad de dos importantes estudios cinematográficos y una cadena de noticias global, la CNN, bajo el liderazgo del heredero del imperio tecnológico David Ellison. La aprobación se esperaba desde hace meses, después de que Netflix se retirara de su propia oferta por partes importantes de Warner Bros. en febrero.

La aprobación se anunció en una reunión dirigida por Samuel DiPiazza, presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery. Tras la presentación de la propuesta de adquisición, Tara Smith, secretaria corporativa de la empresa, dijo que los accionistas habían votado “por abrumadora mayoría” a favor de aprobarla.

DiPiazza señaló que la votación sobre el acuerdo era preliminar hasta su certificación formal, un proceso que se espera que concluya en breve.

La votación no pone fin a las disputas sobre el acuerdo.

La votación no pone fin a las disputas sobre el acuerdo. Paramount ha indicado que espera cerrar la adquisición de Warner Bros. Discovery a finales de este año, a la espera de la aprobación de los reguladores gubernamentales. El Departamento de Justicia aún no ha dado su visto bueno, y el acuerdo también debe pasar el examen de los reguladores internacionales.

Pero el acuerdo ya ha encontrado la oposición de cientos de directores, productores y actores, quienes la semana pasada publicaron una carta abierta en la que afirmaban que sería perjudicial para la comunidad creativa de Hollywood e instaban a Rob Bonta, fiscal general de California, a seguir examinándolo minuciosamente.

Paramount trató de tranquilizarlos en un comunicado, afirmando que se comprometía a estrenar 30 películas en cines al año y que la empresa fusionada “daría luz verde a más proyectos, respaldaría ideas audaces, apoyaría el talento en múltiples etapas de sus carreras y llevaría historias al público a una escala verdaderamente global”. Tras la votación del jueves, Paramount dijo que esperaba cerrar el acuerdo en los próximos meses.

Hacia el final de la reunión, Smith dijo que los accionistas votaron a favor de rechazar una propuesta de compensación para el equipo directivo de Warner Bros. Discovery que ascendía a cientos de millones de dólares en efectivo y acciones. Esa votación, que es de carácter consultivo, no impedirá los pagos.