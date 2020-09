Los especialistas consideran que el proceso de buscar empleo es crucial y, hay cuestiones que deben tenerse en cuenta

Fast Company Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2020 • 08:59

Según un análisis Pew de datos del departamento de Trabajo, el trabajador adulto promedio en Estados Unidos trabaja más de 1800 horas al año. Dado que dedicamos tantas horas al trabajo el proceso de buscar empleo es crucial. De hecho debiera considerarlo algo tan importante como buscar pareja.

He trabajado 13 años como reclutadora y creo firmemente que tenemos que cambiar el procedimiento. En vez de ver la contratación como un proceso en el que el candidato tiene la suerte de conseguir el trabajo, debiéramos considerarla como un viaje que el candidato y la compañía emprenden juntos.

Al fluctuar las cosas entre el mercado de un candidato y el mercado de un empleador, manejar la experiencia de modo que sea beneficiosa para ambos grupos es cada vez más importante con respecto a la relación, la retención y el crecimiento.

¿Qué puede hacer al buscar empleo para asegurarse que no se equivoca en cuanto a su próximo rol laboral? Estos cuatro pasos lo ayudarán a asegurarse de encontrar la oportunidad adecuada para usted.

Examine los valores de la compañía

Incluso en la situación actual de la economía, con una alta tasa de desempleo, recuerde que aceptar un empleo afectará su moral, su confianza y su crecimiento. Aceptar roles de corto plazo puede ser necesario para pagar las cuentas, pero asegúrese de examinar de todos modos los valores de cualquier compañía.

Piense en esto como en una primera cita. Probablemente le preguntaría a su potencial pareja que cosas le importan. Analizar una futura compañía no es diferente. Todas las compañías tienen altas y bajas (como la mayoría de las relaciones) y lo que hará que todos se mantengan sintonizados es comprender que es lo importante para esa compañía.

Conocer los valores de la empresa ayuda a entender cómo funciona Crédito: Shutterstock

Los valores centrales son la piedra angular de aquello en lo que cree la compañía. Alinearse con esos principios lo más posible lo ayudará a tener éxito en su rol. Asegúrese de preguntar al reclutador de la compañía o el encargado de contrataciones cuáles son esos valores. Una manera de tener una mejor noción de sus prioridades en la entrevista inicial es preguntar: ¿A qué pilares o valores se aferra la compañía? ¿Cómo han afectado a la compañía en el actual clima esos valores? ¿Qué ejemplos hay de esos pilares y valores?

Si el reclutador dice que la compañía cree en el crecimiento de los empleados como principio, pregunte lo que eso significa. También hay unos cuantos sitios que difunden la visión de empleados de distintas compañías. Si bien eso puede ser de ayuda en su búsqueda las que más ayudan son las de empleados que siguen en la compañía. Leer esas opiniones lo ayudarán a entender cómo funciona actualmente la empresa.

Vea el modo en que se comunica su futuro jefe

Comunicarse con una nueva persona siempre es un experimento. Esté explorando el lenguaje del amor o descubriendo cuál es el mejor momento del día para ciertas conversaciones, la comunicación es un trabajo. Los métodos de comunicación son críticos para comprender cómo tener éxito en su próximo rol.

Cuando hable con el encargado de contrataciones acerca de un nuevo rol pregúntele cómo se comunica. ¿Usan notas electrónicas? ¿Prefieren encuentros semanales individuales? ¿Prefieren la comunicación escrita más que los encuentros a través de Zoom? Conocer las preferencias del empleador lo ayudarán a ver si se corresponden con las suyas.

Para los especialistas las personas deben darle importancia a su crecimiento a la hora de elegir un nuevo empleo Crédito: Shutterstock

Cuando entrevisto candidatos una de las frases que más escucho es: "No me gusta la micro gestión". He conocido pocas personas que lo prefieran para entender qué es lo que se espera de ellas. Pero por sobre todas las cosas usted necesita claridad. Pregunte respecto de las prácticas y preferencias de la gestión. Lo que usted considera "micro gestión" puede no ser lo mismo que piensa su futuro jefe.

Si la respuesta que recibe no parece bien elaborada debiera tomar nota y pensar cómo encaja esto con su estilo de trabajo. Un modo de profundizar en el estilo de comunicación es pensar en una pregunta acerca de la compañía o el encargado de contrataciones y enviar la pregunta por correo electrónico. ¿Responden en un plazo razonable? ¿Respondieron adecuadamente a su pregunta?

Piense en cómo usted podría crecer

Es poca la gente que quiere mantenerse sin cambios en una relación. Por supuesto que usted mantiene lo central que hace que usted sea usted mismo. Pero el crecimiento es tan importante en su vida profesional como en su vida personal. Según Gallup el principal motivo por el que la gente deja un empleo es por una oportunidad para avanzar en su carrera. La clave aquí es que la movilidad puede significar muchas cosas; no es sólo un aumento monetario o un nuevo título.

Es importante entender cómo se espera que usted aprenda y aporte a su nuevo rol, su departamento y la compañía. ¿Esas expectativas lo harán sentir bien y realizado? Algunas preguntas básicas para entender el crecimiento podrían ser: ¿Cómo promueve su compañía o su equipo el aprendizaje? ¿Hay capacitación cruzada dentro del departamento o el equipo? ¿Qué medidas hay para que los empleados sepan si se mantienen relevantes en su rol?

Entienda lo que significa la agilidad para la compañía

Descubrir cómo podemos ser flexibles en nuestras relaciones nos permite entender cuáles son nuestros límites. Esto sin duda es cierto para su nueva compañía potencial, dado que no todas las compañías van en la misma dirección. Es importante entender su propia comodidad a la hora de cambios estratégicos en el lugar de trabajo. ¿Usted prefiere la rutina y la estabilidad? ¿Es una persona a la que le encanta la aventura y puede pivotear rápidamente cuando se lo piden?

Una encuesta reciente de Forbes Scrum de ejecutivos descubrió que el 81% de ellos consideraba importante la agilidad. Pero las organizaciones se mueven a distintas velocidades. Algunas compañías más grandes se mueven más lentamente en lo que se refiere a orientaciones estratégicas o cambios, los que pueden ser graduales. Las startups tienen la virtud de ser rápidas para adaptarse a las necesidades del negocio sin que el proceso de decisión tenga que recorrer varios niveles. Descubrir qué es lo que lo hace sentir cómodo preguntando como toma decisiones estratégicas la compañía lo ayudará a entender si el ambiente de la empresa es adecuado para usted.

Por T. Tara Turk-Haynes

Conforme a los criterios de Más información