De becado a emprendedor: El argentino que conecta talentos con universidades de EE.UU.

Martín Duhour explica cómo su experiencia personal como becado por una universidad de Estados Unidos le permitió cumplir un sueño. La inspiración que lo impulsó a crear su proyecto. ”Fui el primer jugador argentino de béisbol en competir en los Estados Unidos, jugué tanto en los distintos campeonatos internacionales representando a la Selección Argentina como en mi vida universitaria siendo un jugador becado”, comparte el emprendedor que en 1991 fue reclutado por la universidad en Estados Unidos. En ese momento no existían empresas dedicadas a ese proceso. La experiencia del béisbol lo apalancó y así surgió International Doorway con el objetivo de compartir su vivencia con otros y abrir oportunidades a los jóvenes.

Tenía 26 años y recuerda que ‘todo incertidumbre y cero experiencia’. En 1997 creó esta empresa enfocada en estudiantes que jugaran al fútbol y luego se expandió a otros deportes y ramas académicas, porque, además, empezaron a recibir el apoyo de distintas universidades estadounidenses a las que simplificaban su proceso de reclutamiento estudiantil. Hoy, la plataforma trabaja en 50 países del mundo.

Sus operaciones en la Argentina se cerraron por la crisis económica de 2001 y luego de aceptar la invitación del departamento comercial de la embajada de Estados Unidos a radicar su base de operaciones en Miami. “Tomar esa decisión fue sumamente acertado, el departamento comercial de EE.UU. nos colaboró para conectarnos en diferentes países y mercados que eran totalmente nuevos”, recuerda.

El emprendedor explica que el trabajo se divide en diferentes departamentos. El primero se dedica exclusivamente al vínculo con las universidades en EE.UU. y durante todo el año identifican las casas de estudio que tengan interés en reclutar estudiantes internacionales, fondos disponibles de becas y que en el área deportiva, cuenten con lugares en sus equipos. El área de admisiones está en contacto con las universidades para facilitar los procesos de gestión de visa de los estudiantes. Y un último deparamento brinda soporte a la red de representantes en el mundo acerca del reclutamiento de los jóvenes.

La filosofía de la empresa ha llevado a que parte de sus colaboradores sean exparticipantes de los programas, algo fundamental porque manejan el ‘mismo idioma’ ya que, han vivido la experiencia y la comparten con los nuevos jóvenes participantes.

Igualmente, las casi tres décadas de “vida” le permitieron a Duhour saber que es el momento de volver a su terruño. “Empecé trabajando, como dicen los americanos, desde el garaje de casa, todo a pulmón con amigos cercanos y colaboradores que hoy en día siguen participando de la empresa, somos casi 60 integrantes explorando los distintos mercados del mundo y, hoy, es la vuelta a mi país”, relata el emprendedor que decidió abrir una oficina en la Argentina. La reapertura la realizó junto con un grupo de colaboradores liderados por Rosario Ariganello, su amigo desde 1995 cuando él formaba parte de la organización de los Juegos Panamericanos. Su objetivo es desde la Argentina reforzar y crecer en Sudamérica. “Hoy nos encontramos con una realidad en la Argentina similar a la de fines de la década del ‘90, donde el tipo de cambio y la estabilidad económica acerca a las familias de clase media a esta posibilidad que impacta en la formación y durante muchos años. Por ejemplo, un estudiante del interior donde quizá no haya una estructura universitaria fuerte o cercana, es enviado por su familia a Buenos Aires donde hay un costo asociado de la residencia y la alimentación. Hoy, en esos mismos valores le presentamos a los estudiantes la posibilidad de formación en EE.UU.”, reflexiona y se anima a dar números: los costos de participación oscilan entre los US$3500 y los US$4200, incluyendo alojamiento, alimentación, traslados dentro de EE.UU., gestión de ingreso universitario y asistencia con la visa de estudiante. Para los estudiantes que no puedan viajar o sus deportes no estén incluidos, hay programas de reclutamiento remoto con un costo entre US$2500 y US$3500, con la misma garantía de múltiples opciones de becas o el reintegro total del costo de inscripción”.

En la primera etapa en la Argentina la Organización envió cada año a EE.UU. para su formación en carreras de grado a más de 400 estudiantes. Hoy están asignando un cupo para 40 estudiantes en esta primera experiencia 2025. “Tenemos expectativa de crecer a largo plazo y acompañar esta normalidad económica”, finaliza el emprendedor que da becas para estudiantes y egresados de secundaria y universitarios. Las becas deportivas son para los practicantes de: fútbol, basquet, voley, béisbol, tenis y golf.