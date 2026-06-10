Holcim recibió un aporte de capital de US$63 millones para fortalecer su operación en la Argentina

En un escenario de “moderada estabilidad”, la filial argentina de Holcim recibió un fuerte respaldo financiero de su casa matriz. La compañía, reconocida como de los principales actores del sector de la construcción, recibió una inyección de US$63 millones por parte del grupo.

De acuerdo con lo informado ante la Comisión Nacional de Valores, el Directorio de la firma aceptó esta oferta de aporte irrevocable de capital para futura suscripción de acciones. La operación, formalizada el pasado 9 de junio, proviene de su accionista directo Holcim Investments, sociedad radicada en Madrid, que a su vez es controlada por el gigante suizo Holcim.

Según precisaron, el aporte se aplicará a la cancelación de descubiertos en cuenta corriente que la sociedad mantiene con entidades financieras locales, “lo que permitirá afrontar y atender el saldo de dichas obligaciones a un menor costo financiero”. Además, según indicaron, el aporte permitirá fortalecer la posición de caja de la sociedad, con el objeto de sostener la inversión en capital de trabajo en curso, afrontar los proyectos de inversión y atender el saldo de las obligaciones financieras vigentes.

“De acuerdo al análisis realizado por la gerencia, la aceptación del aporte resulta conveniente a fin de reducir los costos financieros con los que la sociedad cuenta en la actualidad, en un contexto en el que el mercado de la construcción en Argentina no ha alcanzado durante el año 2025 y lo transcurrido del ejercicio en curso los niveles de recuperación proyectados, en un escenario de incremento de la inflación por encima de la evolución de los precios del sector y, considerando que, otras alternativas de financiación disponibles a la sociedad presentan condiciones menos favorables”, puntualizaron en el acto de Directorio.

Pablo Bittar, CEO de Holcim Argentina

La decisión de la casa matriz llega en un momento clave para la compañía. De acuerdo con sus estados financieros consolidados al 31 de marzo de 2026, la empresa registró una pérdida neta de $3839 millones durante el primer trimestre del año. En este periodo, la firma enfrentó un escenario de presión sobre sus costos y resultados financieros en una economía marcada por la inflación.

Según los últimos datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la firma enfrenta una deuda por $128.555 millones en el sistema financiero. Sus mayores dos compromisos son con el banco BBVA ($63.137 millones) y con el Santander ($58.129 millones).

Una estrategia de expansión

Pese a los desafíos del mercado, la cementera mantiene una agresiva hoja de ruta en el país. En la última década, Holcim invertido más de US$300 millones en la Argentina, diversificando su cartera desde los 10 productos originales a más de 1000 en la actualidad.

A finales del año pasado, Holcim inauguró una nueva planta de hormigón en el partido bonaerense de Zárate, mediante una inversión cercana a US$1 millón, con el objetivo de profundizar su operación en Buenos Aires.

Previamente, a principios de de 2025, y mediante una transacción valuada en US$32,5 millones, Holcim adquirió una de las principales hormigoneras de la Argentina: Horcrisa, una empresa familiar con más de 20 años.

En los últimos dos años, además, inauguró una planta de pegamentos, aditivos y revoques de la marca global “Tector”. Y adquirió la participación mayoritaria de Quimexur, una fábrica de impermeabilizantes y pintura para techos.

También adquirió Tensolite, una empresa dedicada a la fabricación y a la comercialización de premoldeados y pretensados de hormigón. La compañía, con una fábrica en Córdoba y otra en Tucumán, empleaba a 150 personas y acaparaba la mayor participación en el sector a nivel nacional. La operación había sido oficializada por US$30 millones.

A finales del año pasado, a la hora de analizar el mercado, Pablo Bittar, gerente general de Holcim en la Argentina, señaló: “Vemos un primer semestre de recuperación importante y un segundo semestre más desafiante, en comparación con el año anterior. En los últimos meses, la velocidad de la recuperación se volvió un poco más lenta. No obstante, el hecho de habernos diversificado y ampliado nuestra gama de productos, además de trabajar fuertemente en temas de eficiencia e innovación a nivel interno, nos posiciona de una muy buena manera para enfrentar los desafíos que la Argentina siempre ha tenido”, amplió.