Decathlon llega a la ciudad de Buenos Aires y abre su tercer local en la Argentina: cuál será su próxima inauguración

Tras las aperturas en Vicente López y Córdoba, Decathlon avanza sobre la ciudad de Buenos Aires. La cadena francesa de artículos deportivos abrirá el próximo 17 de octubre su primer local porteño, en el Abasto Shopping, en el marco de un plan que contempla más de 20 tiendas durante los próximos cinco años.

El retorno de la marca al país se da de la mano del grupo inversor Grupo One -liderado por el empresario Manuel Antelo junto a Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia-. Mulliez es una de las herederas del imperio Mulliez, una de las familias más acaudaladas de Francia, dueña de Decathlon y otras cadenas de retail como Leroy Merlin y los supermercados Auchan.

Grupo One ya opera la marca Decathlon en Uruguay y Paraguay -hace dos años inauguró su primera tienda en el shopping de Paseo La Galería, de Asunción-. Por su parte, la marca francesa opera en forma directa en Brasil y Chile.

El plan de expansión continuará en Rosario

La llegada a la ciudad de Buenos Aires se produce después del primer año de operaciones de la compañía en la Argentina, que comenzó con la apertura de su tienda en el complejo Al Río, Vicente López, y continuó con el desembarco en Córdoba, su primera plaza fuera de Buenos Aires.

Según la empresa, el local de Vicente López convocó a más de 10.000 personas durante su primer día de funcionamiento y batió récord de ventas. “Se registró como la apertura con mayor volumen de ventas en toda América. Además, la tienda se posicionó como la número uno en transacciones a nivel mundial durante el fin de semana”, aseguraron desde la compañía en ese entonces.

La nueva tienda estará montada sobre una superficie de 2470 metros cuadrados en el Abasto Shopping. El local ofrecerá productos para más de 65 disciplinas deportivas, desde equipamiento para quienes se inician en una actividad hasta opciones destinadas a deportistas más experimentados. Entre las categorías que tendrán mayor presencia estarán Montaña, Fitness y Agua, con propuestas para hiking y trekking, camping, musculación, CrossFit, entrenamiento funcional y natación.

La apertura también tendrá el sello característico de la compañía, que busca combinar la venta de productos con experiencias vinculadas al deporte. Durante el fin de semana de inauguración habrá actividades deportivas, música y clases.

Entre las ciudades que tendrán su Decathlon se encuentran Mar del Plata, La Plata, San Miguel de Tucumán, Mendoza y Salta.

“La llegada de Decathlon al shopping Abasto es un paso muy importante para nosotros. Queremos seguir acercando el deporte a cada vez más personas, con una propuesta que combine variedad, especialización y una experiencia pensada para todos los niveles. Esta tienda nos permite estar más cerca de una gran comunidad de deportistas y compartir el deporte con ellos desde el primer día”, señaló Francisco Tedin, COO de Decathlon Argentina.

Un plan de más de US$100 millones

La nueva tienda forma parte del plan de crecimiento de Decathlon en la Argentina, que contempla la apertura de más de 20 locales, una inversión superior a US$100 millones y la generación de aproximadamente 750 empleos directos durante los próximos cinco años.

El plan de expansión continuará en Rosario. La compañía tiene prevista una nueva apertura en Portal Rosario durante noviembre , aunque todavía no comunicó la fecha exacta.

Entre las ciudades que tendrán su Decathlon se encuentran Mar del Plata, La Plata, San Miguel de Tucumán, Mendoza y Salta. “En todas estas ciudades ya estamos buscando ubicaciones y además estamos en negociaciones con todos los grandes operadores de centros comerciales como Carrefour, IRSA y Cencosud”, explicaron desde la marca, al momento de su llegada a la Argentina.

La estrategia combina locales de gran superficie, una oferta especializada para múltiples disciplinas y una propuesta que busca cubrir tanto al consumidor que recién se inicia en un deporte como al que ya tiene experiencia.