Furor por Decathlon: más de 10.000 personas en un día y récord mundial de ventas en su regreso a la Argentina

La cadena deportiva Decathlon no hizo más que desembarcar de nuevo en Argentina, con la apertura de su primer local en el municipio bonaerense de Vicente López, para que el furor se apoderara de los consumidores. Solo el pasado sábado, más de 10 mil personas se acercaron a la tienda ubicada en el Complejo Al Río, con gente que incluso acampó durante la noche.

La ansiada expectativa que generó la llegada del local quedó expuesta en la cantidad de visitantes que se acercó al lugar. Desde la cadena de origen francés informaron a LA NACION que al momento de la apertura se contabilizaron más de 3000 personas en fila, y el flujo de público se mantuvo constante durante toda la jornada.

“Se registró como la apertura con mayor volumen de ventas en toda América. Además, la tienda se posicionó como la número uno en transacciones a nivel mundial durante el fin de semana”, aseguraron desde la compañía. El domingo, las imágenes de largas filas de autos sobre la avenida Del Libertador para acceder al estacionamiento compartido con Carrefour confirmaron el fenómeno.

En una recorrida realizada por este diario, se pudo comprobar, por ejemplo, que hubo gente que estuvo en la espera para ingresar a la flamante tienda desde el viernes. “Dormimos en la vereda. Los chicos de seguridad armaron un buen vallado y pudimos descansar para ser los primeros en la fila. Estuvo muy bien organizado”, contó uno de los jóvenes que viajó desde la ciudad de La Plata.

Para acompañar la inauguración del local de 3000 metros cuadrados y con un aforo de 700 personas, los primeros 300 visitantes recibieron gift cards de hasta $400.000, y las primeras 500 compras se llevaron un souvenir exclusivo de apertura.

La jornada de apertura estuvo acompañada de diversas actividades inmersivas en la cultura de la marca. Hubo música en vivo y sorteos y propuestas participativas para toda la familia: desde un show de freestyle futbolístico, presentaciones de rollers y malabares, hasta estaciones de tattoos y juegos interactivos con premios como camisetas personalizadas. El local está abierto todos los días de 9 a 22, aunque también se puede acceder al catálogo de más de 5000 productos disponibles a través de la página web.

Plan de expansión

La inauguración marca el primer paso de un plan de inversión de más de US$100 millones para abrir 20 locales en el país en los próximos cinco años, con la creación de 750 empleos directos. Entre los próximos proyectos confirmados figuran dos nuevas tiendas en Abasto Shopping y Alto Palermo, que abrirán en 2026.

Previo a la esperada apertura, Decathlon realizó un evento que reunió a autoridades de la empresa, entre ellos los accionistas del Grupo One, quienes trajeron la marca al país: Manuel Antelo, Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez. También contó con el acompañamiento de David Collas, CEO de Carrefour Argentina y socio estratégico, funcionarios del municipio de Vicente López y de la Embajada de Francia.

Además, participaron invitados especiales y figuras del deporte y el entretenimiento como Carolina “Pampita” Ardohain, Eva De Dominici, Delfina Blaquier, Ignacio Figueras y reconocidos deportistas nacionales como Tiziano Gravier y Luis Aversa Lucero. Leo Montero fue quien estuvo a cargo de la conducción del evento, acompañando a los invitados a lo largo de la jornada.

“Estamos muy contentos con la participación que logramos en esta primera inauguración. Confiamos en este proyecto desde el primer día, y el entusiasmo de la gente lo reafirmó. Con una propuesta centrada en la calidad, la innovación, la sustentabilidad, el servicio y la accesibilidad, buscamos transformar la manera en que millones de argentinos viven y disfrutan la actividad física”, comentó Francisco Tedin, COO de Decathlon Argentina.