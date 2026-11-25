La tecnología ya no es solo un asistente para mejorar procesos: también se convirtió en una fuente de nuevos negocios y una herramienta para crecer en un escenario de transformación. Así quedó de relieve en la 12° edición del summit de Negocios del Futuro, realizado hoy por LA NACION.

En distintas industrias, las empresas buscan capitalizar las capacidades que desarrollaron para sus propias operaciones y transformarlas en productos y servicios para terceros. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial comienza a modificar la forma en que las personas acceden a servicios financieros y toman decisiones de inversión.

En el caso de Despegar, la apuesta combina crecimiento, diversificación y desarrollo tecnológico. La compañía, que invierte alrededor de US$50 millones anuales en tecnología, tiene como objetivo triplicar su tamaño en los próximos cuatro años. Para alcanzar esa meta, busca ampliar su oferta más allá de la intermediación de viajes y desarrollar soluciones para otros actores del sector turístico.

Una de esas iniciativas surgió a partir de una necesidad concreta de los hoteles: la falta de liquidez que genera la estacionalidad de la actividad. A partir de esa oportunidad, la empresa desarrolló un producto que permite a los establecimientos anticipar el cobro de reservas ya confirmadas.

Renan Pinto (Despegar): "El mandato es que crezcamos tres veces en los próximos cuatro años" Chiara Malavolta

“Nosotros en Despegar tenemos una ambición enorme de crecer; el mandato es que crezcamos tres veces en los próximos cuatro años. De cara a ese desafío, tenemos que pensar en diferentes soluciones para todo el ecosistema. Uno de nuestros valores es el emprendedorismo y tenemos una actitud de testear productos de una forma muy rápida”, explicó Renan Pinto, director financiero (CFO) de Grupo Despegar, en diálogo con Carla Quiroga, periodista de LA NACION.

Según precisó, la idea surgió de una conversación con los equipos de finanzas y tesorería. Y en solo cuatro meses desarrollaron y lanzaron el producto de anticipos, que durante su prueba piloto ya había entregado US$1 millón . La compañía se fijó como próximo objetivo alcanzar los US$30 millones en anticipos otorgados para marzo de 2027 y proyecta extender el modelo a otros segmentos de la actividad turística, como parques y prestadores de actividades.

Para Pinto, no se trata de un préstamo tradicional, sino de una herramienta de gestión financiera que permite a los hoteles acceder antes a los ingresos de sus reservas confirmadas.

La diversificación también alcanza al desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector. A través de Hosli, Despegar ofrece una herramienta de software como servicio (SaaS) que utiliza inteligencia artificial para optimizar la gestión de ingresos de los establecimientos hoteleros. Según la compañía, ya la utilizan más de 60 hoteles, que registraron incrementos promedio del 120% en sus ingresos.

A esa unidad se suman Despegar Ads y el desarrollo de nuevas soluciones orientadas al segmento de viajes corporativos. La estrategia apunta a ampliar las fuentes de ingresos y aprovechar la infraestructura tecnológica de la compañía para atender nuevas necesidades del ecosistema turístico.

La inteligencia artificial y el nuevo negocio de las inversiones

En el mercado de capitales, la transformación tecnológica también abre una nueva etapa. Para Jackie Maubré, asesora del Directorio de Knightrader Capital Argentina, el primer gran cambio fue la digitalización, que permitió acercar las inversiones a un público mucho más amplio. El desafío actual, sostuvo, es avanzar hacia un modelo que combine inteligencia artificial y asesoramiento profesional.

“La tecnología y la digitalización nos permitieron ponerle el mercado en el bolsillo a la gente. Eso era un sueño para nosotros: que cualquiera pudiera abrir una cuenta desde su celular. Pero eso ya no alcanza. Ahora viene una segunda etapa que habla de la combinación de la inteligencia artificial con el asesoramiento humano para lograr que la gente construya su patrimonio de mediano y largo plazo”, señaló.

En esa dirección, Knightrader desarrolló Night AI, un agente inteligente que permite realizar consultas , comparar activos y acceder a contenidos de educación financiera. Sin embargo, Maubré advirtió que la incorporación de estas herramientas no implica que las decisiones de inversión puedan quedar exclusivamente en manos de los algoritmos.

Jackie Maubré (Knightrader Capital Argentina): "Me encanta la inteligencia artificial, pero no alcanza" Chiara Malavolta

“Me encanta la inteligencia artificial, pero no alcanza. La inteligencia artificial no es un oráculo: puede evaluar riesgos y delinear escenarios, pero lo que no puede hacer es decirte cuál es la mejor decisión. Eso depende del perfil del cliente, de lo que le pasa en la vida real —como un divorcio o una herencia— y de eventos imprevistos o ‘cisnes negros’. Ahí la intervención humana no falla”, afirmó.

Para la ejecutiva, el valor del asesoramiento profesional está precisamente en interpretar circunstancias personales que no siempre pueden traducirse en variables o modelos matemáticos. En ese sentido, consideró que la tecnología puede aportar información y facilitar el análisis, pero la construcción de un patrimonio de largo plazo requiere contemplar las necesidades y los objetivos de cada inversor.

De acuerdo con Maubré, la ampliación del acceso a los servicios financieros también está modificando el perfil de los usuarios: las plataformas digitales atraen cada vez más a jóvenes de entre 20 y 25 años, que tienen otros hábitos de consumo y acceden a un volumen de información muy superior al de generaciones anteriores.

Pero -aclaró- una mayor facilidad para operar no necesariamente se traduce en mejores decisiones financieras. Por eso, la educación aparece como una condición necesaria para acompañar la expansión del mercado y evitar problemas como el sobreendeudamiento temprano.

Cómo liderar en un escenario de transformación

Para los ejecutivos, una serie de capacidades resulta necesaria a la hora de conducir empresas en un contexto de cambios tecnológicos y económicos acelerados. Y la apertura al aprendizaje, la adaptación y la empatía aparecieron como puntos en común.

Pinto contó que volvió a las aulas de la Universidad de Stanford, casi una década después de completar su MBA, para actualizar sus conocimientos sobre un escenario que cambió profundamente con la pandemia y la irrupción de la inteligencia artificial generativa. “Para mí es fundamental la apertura, el optimismo y siempre aprender”, resumió el CFO de Despegar.

Maubré, en tanto, puso el foco en el impacto que las decisiones financieras tienen sobre la vida de las personas. En ese sentido, planteó que el objetivo último de la innovación en el sector debe ser contribuir al bienestar financiero, entendido como la posibilidad de contar con respaldo, acompañamiento y libertad para tomar decisiones. “Estamos en un momento fascinante. La tecnología nos abrió un mundo y tenemos toda la información al alcance de la mano. Entonces, la empatía y continuar aprendiendo son la clave”, concluyó.