Después de 20 años, Mbappé dejó Nike y sorprendió al anunciar su nueva marca

Kylian Mbappé puso fin a una relación de dos décadas con Nike y se convirtió en la principal figura de On, la marca suiza de indumentaria y calzado deportivo que tiene entre sus accionistas a Roger Federer y que ahora prepara su desembarco en el fútbol.

El acuerdo fue anunciado este viernes por On, que difundió imágenes del delantero del Real Madrid con indumentaria de la compañía. El movimiento tiene una doble dimensión: Mbappé no solo será embajador global de la firma, sino que también participará en el desarrollo y las pruebas de sus futuros botines de fútbol, mientras la empresa busca trasladar a este deporte la estrategia que utilizó para crecer en el running y el tenis.

La llegada del francés implica, además, el final de uno de los vínculos comerciales más extensos entre una estrella del fútbol y una marca deportiva. Mbappé estaba asociado con Nike desde 2006, cuando tenía apenas nueve años, y durante su carrera se convirtió en uno de los principales rostros de la compañía estadounidense dentro del fútbol. El contrato terminó después del último Mundial y los términos económicos del nuevo acuerdo no fueron informados. On confirmó, sin embargo, que incluye componentes en efectivo y en acciones de la empresa.

“Desde el principio, lo que me atrajo de On fue la oportunidad de construir juntos algo completamente nuevo que ayude a dar forma al juego del futuro”, señaló Mbappé al presentar la alianza. El delantero explicó que buscará aportar su experiencia al desarrollo de productos y trabajar junto con los equipos de la compañía.

La marca de Federer va por el fútbol

On nació en Suiza en 2010 y construyó buena parte de su crecimiento alrededor del calzado para corredores, con tecnologías propias y un posicionamiento dentro del segmento premium. Con el tiempo amplió su negocio hacia otras categorías, entre ellas el tenis.

Uno de los protagonistas de esa expansión fue Roger Federer, que se convirtió en accionista de la compañía en 2019 y colaboró en el desarrollo de productos. Ahora, On busca repetir parte de esa estrategia en un mercado mucho más grande y competitivo: el fútbol.

Mbappé será embajador de On

La empresa prevé lanzar sus primeros botines de fútbol en 2027. Mbappé trabajará directamente con los equipos de producto para probar y perfeccionar el calzado y la indumentaria que prepara la firma. Entre las tecnologías que pretende llevar a las canchas aparece LightSpray, un sistema de fabricación que utiliza un proceso robótico para crear la parte superior del calzado a partir de un filamento pulverizado.

La apuesta no termina en Mbappé. On nombró al exdelantero francés Thierry Henry como director de fútbol, después de que trabajara desde fines de 2025 en la estrategia de ingreso de la compañía a este deporte. Henry tendrá participación en el desarrollo de productos, la relación con los atletas y la construcción de la nueva división.

También forma parte del proyecto Sydney Schertenleib, futbolista suiza del Barcelona, que ya estaba vinculada con On y colaborará en el desarrollo y las pruebas de productos para el fútbol femenino.

Nuevo competidor para Nike y Adidas

El desembarco coloca a On frente a un mercado dominado históricamente por grandes fabricantes. Nike y Adidas concentraron cada una más del 40% de los botines utilizados por los jugadores durante el último Mundial, mientras que Puma reunió alrededor del 10%, según datos de Fútbol Emotion citados por The Guardian.

Para Nike, la salida de Mbappé representa además la pérdida de una de sus figuras más reconocibles en el fútbol. El francés había protagonizado campañas de la compañía y utilizado distintas versiones de los Mercurial durante buena parte de su carrera. Su partida se suma a otros movimientos de grandes jugadores entre fabricantes deportivos.

Para On, en cambio, el fichaje funciona como carta de presentación de una división que prácticamente parte de cero. La compañía, que hasta ahora había concentrado buena parte de su identidad deportiva en el running y el tenis, eligió a una de las principales figuras del fútbol mundial para intentar abrirse espacio frente a los gigantes del sector. “Tenemos un sueño compartido y esto es solo el comienzo”, resumió Mbappé.