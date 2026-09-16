Rajoy, Trudeau y Franco Colapinto, las figuras del Latin Annual Meeting en Madrid

¿Qué tienen en común las reflexiones de un ex presidente de España, un debate sobre geopolítica entre un ex primer ministro canadiense y una diputada española, un ejercicio de neurociencia y el testimonio de un piloto argentino de Fórmula 1? Fueron parte de una misma jornada en Madrid.

Eso ocurrió durante una nueva edición del Latin Annual Meeting (LAM), el encuentro anual de Latin Securities, que reunió en la Fundación Pablo VI a ejecutivos, clientes e invitados de distintos países. La agenda combinó análisis político, perspectivas económicas, neurociencias y experiencias personales, con una mirada sobre los desafíos que atraviesan al mundo y su impacto en las sociedades, las instituciones y los mercados.

La apertura estuvo a cargo de Eduardo Tapia, presidente del Grupo Latin y de Latin Securities, y de Matías Sagaseta, CEO y vicepresidente de Latin Securities, quienes dieron la bienvenida a los asistentes.

El ex presidente de España, Mariano Rajoy.

Franco Colapinto: esfuerzo, trayectoria y el desafío de la Fórmula 1

Uno de los momentos más esperados del encuentro fue la participación de Franco Colapinto, piloto argentino de la escudería Alpine, que llegó a Madrid pocos días después de su participación en el Gran Premio de la ciudad.

Entrevistado por David Broncano, conductor del programa español La Revuelta, Colapinto repasó sus comienzos en el automovilismo y recordó cómo se fue a vivir al exterior a los 14 años para continuar con su carrera.

El piloto de F1 Franco Colapinto.

La conversación permitió conocer aspectos de su vida personal y profesional: el mate como vínculo con la Argentina, la exigencia física de la Fórmula 1 —contó que puede perder varios kilos durante una carrera— y la importancia de su familia, su manager y quienes confiaron en él desde sus primeros pasos.

También recordó el momento en que un banderillero le alcanzó una bandera argentina durante el Gran Premio de Madrid, que luego llevó ondeando sobre su Alpine por el circuito. La escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

Mariano Sigman: decisiones, comunicación y el funcionamiento de la mente

Después del almuerzo, el neurocientífico argentino Mariano Sigman invitó a los asistentes a participar de distintos ejercicios para explorar cómo funciona la mente y cómo las personas toman decisiones.

El neurocientífico Mariano Sigman fue otro de los oradores del evento.

Una de las actividades fue una pulseada china entre integrantes del público, utilizada para mostrar cómo intervienen la comunicación, las expectativas y los procesos de aprendizaje en nuestras elecciones.

Sigman también se refirió a la relación entre la intuición y la inteligencia artificial. “La corazonada muchas veces es un aprendizaje estadístico de un proceso, que es correcto, aunque no puede explicar por qué”, explicó.

Su conferencia propuso una mirada sobre las decisiones cotidianas y sobre cómo, en ocasiones, las personas actúan con convicción sin poder identificar con claridad el origen de sus certezas.

Un encuentro para pensar el futuro

Con esta nueva edición del Latin Annual Meeting, Latin Securities consolidó un espacio de intercambio que reunió a líderes internacionales, especialistas y referentes de distintas disciplinas.

Madrid fue el escenario de una jornada en la que confluyeron distintas perspectivas sobre el escenario global, desde la geopolítica y las instituciones hasta la toma de decisiones, el deporte y las experiencias personales.

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