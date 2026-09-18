Recompras de acciones y dividendos: cuánto pagaron las empresas en el segundo trimestre de 2026

Las empresas de todo el mundo aceleraron durante el segundo trimestre de 2026 la devolución de capital a sus accionistas. Entre dividendos y recompras de acciones, las compañías distribuyeron más de US$1329 billones en el período, según el Índice Global de Dividendos y Recompra de Acciones elaborado por la gestora de activos Janus Henderson.

De acuerdo con el reporte, las recompras de acciones alcanzaron los US$572.000 millones, un 26,8% más que en el mismo período del año pasado , mientras que los dividendos llegaron a US$757.800 millones, con un crecimiento subyacente del 7,3%.

El dato que marca el cambio en la estrategia corporativa es quién está detrás de las recompras. Las empresas tecnológicas desplazaron al sector financiero como principal fuente de buybacks a nivel global, en un momento en que las grandes compañías del sector combinan fuertes flujos de caja con inversiones millonarias para ampliar su infraestructura de inteligencia artificial.

Las empresas del sector destinaron US$121.100 millones a recomprar sus propias acciones durante el trimestre, mientras que sus dividendos crecieron 23,5%, hasta alcanzar US$70.500 millones.

Los dividendos llegaron a US$757.800 millones, con un crecimiento subyacente del 7,3%

“Observamos un cambio en la forma en que las empresas conciben la devolución de capital. Los dividendos siguen siendo un compromiso importante a largo plazo, pero las recompras ofrecen a los equipos directivos mucho más margen para reaccionar cuando cambian sus prioridades”, explicó Jane Shoemake, responsable de CPM de renta variable para EMEA en Janus Henderson.

Para los especialistas, la diferencia entre dividendos y recompras refleja dos formas distintas de administrar el exceso de caja. Mientras los dividendos implican un compromiso recurrente con los accionistas, las recompras pueden acelerarse, reducirse o suspenderse con mayor flexibilidad según las necesidades de inversión de cada compañía.

Los bancos mantienen el liderazgo en dividendos

En paralelo, si bien la tecnología tomó la delantera en las recompras, el sector financiero continúa siendo el gran protagonista de los dividendos. Los bancos y otras compañías financieras distribuyeron US$239.700 millones durante el segundo trimestre , un 8,1% más sobre una base subyacente.

El movimiento responde a un proceso que lleva varios años. “Los bancos han dedicado años a reconstruir sus bases de dividendos y ahora recurren cada vez más a las recompras para devolver el capital excedente sin comprometerse a unos pagos permanentemente más elevados”, señaló Shoemake.

En el conjunto del mercado mundial, los dividendos alcanzaron US$757.800 millones en el trimestre. El crecimiento subyacente fue de 7,3%, aunque el aumento nominal fue menor, de 3,2%, principalmente por efectos relacionados con el calendario de pagos. Todas las regiones incluidas en el índice registraron una evolución positiva.

El mapa global del reparto de dividendos

Europa -sin contar a Reino Unido- fue la región que más dividendos distribuyó durante el trimestre, con US$242.300 millones, aunque el crecimiento fue más moderado, de 3,2%.

De acuerdo con el reporte, el panorama resulta más complejo para algunos sectores vinculados al consumo. La industria automotriz europea enfrenta una combinación de menor demanda y una presión competitiva creciente de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos.

Las empresas tecnológicas desplazaron al sector financiero como principal fuente de buybacks

En América Latina, las compañías distribuyeron aproximadamente US$11.500 millones en dividendos durante el segundo trimestre, un 1,7% más interanual sobre una base subyacente.

Brasil fue el principal motor del crecimiento regional, con pagos por US$4400 millones, un 12,8% más que un año atrás. Entre las compañías que explicaron el aumento se destacó JBS NV, que elevó su dividendo por acción de US$0,35 a US$1. Brasil también lideró la región en materia de recompras, con US$1.100 millones, seguido por México, con US$400 millones.

México fue el segundo mayor pagador latinoamericano, con US$3.400 millones, aunque registró una caída subyacente de 0,8%. Grupo México, en tanto, incrementó su dividendo por acción de MXN1,20 a MXN1,65.

En tanto, Chile distribuyó unos US$1100 millones, con Banco Santander Chile como principal contribuyente. Y Colombia repartió aproximadamente US$300 millones, frente a los US$1000 millones del año anterior, principalmente por un cambio en la estructura de pagos de Grupo Cibest.

Qué espera el mercado

Para lo que resta de 2026, desde Janus Henderson mantienen una perspectiva positiva. En la firma estiman que los dividendos globales crecerán entre 5% y 6%, mientras que las recompras de acciones avanzarán entre 7% y 8%.

“El contexto es cada vez más selectivo: aunque los sólidos beneficios siguen sosteniendo los retornos a los accionistas, las posibilidades de aumentar dividendos y recompras dependen cada vez más de la situación y las necesidades de inversión de cada sector”, concluyó Shoemake.