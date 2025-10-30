Después de 21 años, Ternium designó un nuevo CEO en la Argentina

Después de más de dos décadas, Ternium tendrá nuevo CEO en la Argentina. A partir del 1° de febrero de 2026, Renato Catallini asumirá la conducción ejecutiva de la compañía siderúrgica, en reemplazo de Martín Berardi, quien continuará como presidente del Directorio.

La designación marca un cambio generacional en una de las principales empresas industriales del país - parte de Grupo Techint y propiedad de Paolo Rocca-, que busca sostener su agenda de modernización y descarbonización en un contexto de transformación global del sector del acero.

Ingeniero formado dentro del ecosistema Techint, Catallini comenzó su carrera como joven profesional en Techint Ingeniería y Construcción. Y luego acumuló más de 10 años de experiencia en el sector energético, en empresas como Transportadora de Gas del Norte, Nova Gas International, TransCanada Pipelines y TotalFinaElf.

Martín Berardi encabeza Ternium Argentina desde 2004

En 2001 volvió al grupo y se incorporó como gerente general de Exiros Argentina, la compañía que centraliza el abastecimiento de las firmas. Un año después fue designado director de Operaciones, y en 2005 asumió como director general de Exiros. En agosto de 2007 pasó a Tenaris, donde lideró la cadena global de suministro, y desde 2012 ocupa el cargo de presidente de Tenaris Brasil.

La llegada de Renato Catallini a la filial argentina de Ternium implicará su retorno al país, tras más de una década en el exterior, en una posición clave dentro del esquema regional del grupo. Y en paralelo, representará un movimiento en el organigrama para Martín Berardi.

Cambio de mando

Graduado de ingeniero industrial en el ITBA y con más de 45 años de trayectoria en la industria, Berardi encabeza Ternium Argentina desde 2004. Durante su gestión, la empresa llevó adelante un proceso de modernización industrial y sostenibilidad, que incluyó el plan de descarbonización para reducir las emisiones en un 15% hacia 2030. En ese marco, inauguró un parque eólico propio en Olavarría, provincia de Buenos Aires.

Berardi también impulsó el desarrollo de ProPymes, el programa de fortalecimiento de la cadena de valor de Grupo Techint, que brinda asistencia técnica, financiera y de gestión a más de 1000 pymes de la industria metalmecánica y de la energía. En paralelo, promovió los programas de vinculación con las comunidades en las que opera la compañía, con foco en la educación técnica y la formación de nuevos perfiles industriales.

Además de su rol en Ternium, el ejecutivo fue presidente de la Cámara Argentina del Acero, de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) y miembro de su comité ejecutivo. También lideró operaciones estratégicas del grupo en México (TenarisTamsa) y en Venezuela (Sidor, estatizada luego por el chavismo).

Con más de 5300 colaboradores, Ternium Argentina cuenta con centros industriales ubicados en San Nicolás, Ramallo, Rosario, Canning, Florencio Varela, Haedo, El Talar y Ensenada. Desde allí produce acero para sectores como maquinaria agrícola, construcción, automotriz, autopartes, envases, electrodomésticos y energía.