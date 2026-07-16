Uber comprará Delivery Hero por US$14.800 millones y se quedará con PedidosYa en la Argentina

Uber Technologies confirmó hoy un acuerdo para lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria sobre Delivery Hero , en una operación valorada en aproximadamente US$14.800 millones. La transacción busca consolidar la plataforma de movilidad y entregas, extendiendo su alcance a un total de 99 mercados.

“Según los términos de la oferta pública de adquisición voluntaria, Uber ofrecerá a los accionistas de Delivery Hero una contraprestación en efectivo de 41,50 euros por acción (el “Precio de la Oferta”), lo que representa un valor de capital 1 de US$14.800 millones (implícito para el 100% de la empresa), o US$13.700 millones ajustados por las compras de participaciones anteriores de Uber”, aseguraron desde Uber en un comunicado a sus inversores.

Para el mercado local, la noticia confirma un cambio de manos: Uber adquirirá formalmente el control de PedidosYa en la Argentina . La operación incluye también las operaciones de la marca en otros 12 países de la región, como Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Uber integra alojamiento, traslados y gastronomía en una sola plataforma

Sin embargo, para cumplir con las regulaciones de competencia en mercados donde Uber Eats y Delivery Hero ya tienen una fuerte presencia superpuesta, la compañía acordó que un tercero independiente entre en juego.

El fondo de inversión neoyorquina SSW Partners adquirirá, por unos US$1600 millones, los negocios de Delivery Hero en 14 mercados específicos, incluyendo las operaciones de PedidosYa en Chile y Ecuador, además de marcas como Glovo en España y Portugal. En estos casos, Uber no tendrá el control y SSW buscará socios estratégicos a largo plazo.

SSW Partners es un fondo de capital riesgo con sede en Nueva York y que fue lanzado tras la pandemia del Covid-19 por tres antiguos banqueros de inversión: Eric Schwartz, Joshua Steiner y Antonio Weiss. El primero trabajó en Goldman Sachs y los otros dos ejecutivos en Lazard.

A la hora de analizar la integración, Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, destacó que permitirá expandir servicios asequibles y fiables en las economías más dinámicas del mundo. La fundamentación financiera de la compra reside en la eficiencia de los usuarios multiplataforma: según datos de la empresa, aquellos que utilizan tanto servicios de movilidad como de entrega generan aproximadamente el triple de reservas y beneficios en comparación con los usuarios de un solo producto.

Esta transacción duplica el número de mercados donde Uber ofrecerá servicios de movilidad y entrega, pasando de 34 a 58, lo que amplía considerablemente la base de clientes potenciales para su estrategia multiplataforma de Uber.

La operación no incluye los negocios de PedidosYa en Chile y Ecuador Archivo

“El sector de la entrega de comida a domicilio es altamente competitivo y depende en gran medida de la escala. Si bien es un reto consolidarse desde una base europea, hemos logrado un éxito enorme en 15 años. Unir fuerzas con un socio sólido ahora es la decisión acertada para que Delivery Hero asegure su competitividad futura y su capacidad para generar valor para todos nuestros grupos de interés”, señaló Kristin Skogen Lund, presidenta del Consejo de Supervisión de Delivery Hero.

Compromisos en Alemania y financiamiento

Como parte del acuerdo para facilitar la aprobación en Europa, Uber se comprometió a mantener la sede central de Delivery Hero en Berlín; a no realizar cambios en la plantilla de empleados al menos hasta el año 2029; y a invertir 2000 millones de euros en Alemania durante los próximos cinco años para el desarrollo de vehículos autónomos y alianzas industriales.