Dolarización en marcha. Hora de blindarse para la primavera

En tiempos de tensión política e incertidumbre económica, los inversores están con todos los sentidos encendidos. Pasan por un tamiz los cambios del gabinete nacional y se alarman a medida que el Tesoro gana espacio para aumentar el gasto publico. ¿Qué hacer mientras tanto? Poner el ahorro y las inversiones en terreno seguro. Blindarse para pasar la primavera.

“Lo primero que tenemos que decir es cautela. Los problemas estructurales de la Argentina y los desequilibrios macroeconómicos no desaparecieron después de la votación. Al compás de las políticas económicas que aplique el oficialismo y lo que vayan arrojando las encuestas, creo que vamos a un esquema de mucha precaución, upside limitado y búsqueda de la cobertura por el tema de la aceleración inflacionaria y la expectativa de la devaluación”, advierte de entrada Diego Martínez Burzaco, head de Research de Inviu.

Aclara que “los activos argentinos están muy baratos respecto de su historia y comparado con las valuaciones en la región, pero el riesgo es muy superior a esos activos comparables y se requiere mucha tolerancia a la volatilidad para armar alguna estrategia pensando en el largo plazo”.

Dicho esto, va directo a una recomendación para los inversores minoristas que buscan una brújula en un clima incierto. “Diversificación es la palabra mágica de siempre. El Gobierno intentará que el dólar se mueva poco pero como todo depende de factores ajenos a lo económico financiero y prima la política, lo ideal sigue siendo un mix: algo de ajuste contra la inflación (CER), algo dolarizado y bastante fuera del riesgo argentino”, sintetiza.

Las peleas internas en el oficialismo cortaron de raíz la euforia que llegó después de las PASO. Ahora habría que esperar otras noticias para volver a entusiasmar a los inversores. “Un hecho que podría llegar a potenciar al mercado sería el acuerdo con el FMI”, advierte Soledad López, responsable de Desarrollo en Rava, para definir el tablero de juego.

“Con el nuevo gabinete nacional definido, el mercado analiza las medidas económicas. En ese sentido y tras el tratamiento contable de los DEG (Derechos Especiales de Giro del FMI) como primera medida para contar con un mayor margen para aumentar el gasto, creemos que las presiones cambiarias continuarán y los riesgos inflacionarios a futuro crecen, mientras que el mercado de deuda especula sobre el resultado en noviembre y lo que este implique de cara a 2023”, resumen en Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Nicolás Lo Valvo, analista senior de Investment Ideas en Balanz, prende también luz de alerta y moderación. “Sugerimos suma cautela en este escenario”. Para los más conservadores sugiere mantenerse dolarizado “posicionándose en créditos corporativos en dólares”. Dentro de ese segmento de inversiones en renta fija recomienda el bono de Pampa 2023 y PAE 2027 que tienen rendimientos en torno al 5% anual en dólares o Telecom 2025 al 7%. “Para aquellos con menos aversión al riesgo sugerimos posicionarse en la curva de YPF, puntualmente en los bonos con vencimiento el 2024 y 2025 con rendimientos en torno al 11%”, define.

Para los que prefieran delegar la gestión activa de sus inversiones, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son una herramienta siempre amigable para los inversores con posibilidades de diversificar por moneda y por niveles de riesgo.

“Para aquellos portafolios más conservadores existen algunos FCI, como AdCap Renta Dólar, que permiten estar en una posición en dólares y generar una renta anual de aproximadamente el 5%”, sugiere Maximiliano Donzelli, jefe de Research de IOL Invertironline, dentro de este segmento. Otra alternativa: Balanz Ahorro en Dólares, que “invierte en bonos corporativos en dólares de alta calidad crediticia, dando acceso a una gran variedad de bonos, a los cuales no podría acceder de manera directa por límites de láminas mínimas y volumen de operación”, detalla Lo Valvo, y añade: “El rendimiento esperado se encuentra en torno al 7% anual”.

Para osados

“No podemos dejar de mencionar los riesgos que conllevaría posicionarse en acciones argentinas. El mercado claramente leyó de manera positiva los resultados desfavorables para el actual oficialismo. Los riesgos que se presentan de cara a las elecciones generales recaen principalmente en un rearme estratégico del Frente de Todos que le permita aumentar la cantidad de votos y propiciar una victoria en noviembre”, analiza Donzelli, de IOL invertironline. “En estas circunstancias, y dadas las subas fuertes en las cotizaciones de sectores como servicios públicos, energéticas y bancos, sugerimos reducir posición y en tal caso posicionarse en los más rezagados, como materiales”. ¿Cuáles? Aluar, Ternium, Holcim y Loma Negra son las que menos subieron en el último mes, aclara el analista.

Los precios de las acciones argentinas como YPF están muy baratos respecto de su historia y comparado con las valuaciones en la región, aunque los analistas también advierten que los riesgos locales son mucho mayores

“En base a la historia –analiza Donzelli– las acciones de este sector presentaron una menor volatilidad respecto de otros sectores, como el financiero y los servicios públicos, lo cual resulta de valor si queremos tomar posición de cara a los próximos meses. Además, desde el aspecto fundamental, el sector de materiales es de los pocos sectores que presentan buenos resultados en los últimos trimestres”.

López, de Rava, va también por remarcar la oportunidad para los inversores no adversos al riesgo. “Para quienes están dispuestos a asumir un riesgo elevado, recomendamos incorporen activos argentinos en sus carteras. Más allá del resultado de las elecciones generales, habrá que tener en cuenta que faltan aún dos años para las presidenciales, lo que genera incertidumbre en torno a si las elecciones de medio término en noviembre implicarán un cambio de tendencia en la conducción”.

Las oportunidades, según López, “se darán principalmente en las acciones del panel líder”. “En particular, en el sector financiero (Banco Galicia) y en el energético (YPF, Pampa Energía, Central Puerto) debido a que son sectores con un gran recorrido”. Suma a una posible estrategia para inversores no temerosos los bonos argentinos. “Es una oportunidad en este momento, en relación con su rendimiento de 20% en dólares, pero presentan cierto riesgo al encontrarse estrechamente vinculados al acuerdo con el FMI que todavía no se resolvió. De esta manera, en caso de que la resolución sea favorable, consideramos que pueden ser una alternativa”, comenta.