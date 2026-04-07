Efecto Vaca Muerta: invierten más de $2200 millones para abastecer a la industria en Neuquén

CENTENARIO, Neuquén.- El crecimiento sostenido de Vaca Muerta consolida a Neuquén como uno de los polos económicos más dinámicos del país. La llegada constante de nuevas familias, el desarrollo inmobiliario y la creciente demanda de servicios esenciales, como educación y salud, reflejan el proceso de transformación que atraviesa la provincia.

En este escenario, Grupo L, empresa de alimentación, logística, mantenimiento y hospitality en entornos corporativos e industriales, inauguró hoy una nueva planta de elaboración de alimentos y centro de distribución en la ciudad de Centenario, con una inversión de más de $2200 millones.

La instalación, que opera bajo su marca GL Support Sitios Remotos, permitirá abastecer a clientes ubicados, principalmente, en Neuquén, Río Negro y Chubut. De esta manera, la firma consolida su presencia en el rubro de servicios para sitios remotos.

Grupo L inauguró hoy una nueva planta de elaboración de alimentos y centro de distribución en la ciudad de Centenario

“La decisión de invertir en Centenario responde a una necesidad estratégica de integrar producción y logística en un mismo punto, lo que reduce tiempos, mejora la eficiencia y nos da mayor control sobre la operación, en una región donde la demanda crece de forma sostenida”, señaló Sebastián Lusardi, CEO de Grupo L.

Y agregó: “No se trata solo de alimentación, sino de llevar estándares de hospitality a contextos exigentes, donde la experiencia del usuario impacta directamente en el bienestar y la productividad”.

El establecimiento -que cuenta con 1200 m2- iniciará su operación con una capacidad de producción de 6000 viandas diarias, con proyección de alcanzar las 12.000 por día a través de tres turnos de trabajo. Con tales números, Grupo L duplicará su capacidad operativa en la zona, en el marco de la creciente demanda de servicios vinculados al desarrollo de Vaca Muerta.

Para Walter Ardisone, gerente de operaciones sitios remotos de Grupo L, hay “futuro y producción para rato”. “Vengo a esta zona desde 2017 y, en los momentos donde la Argentina no era muy productiva, acá era otro país. Siempre hubo una movida muy grande con respecto al petróleo y las obras estratégicas que se están haciendo acompañan ese crecimiento”, dijo a LA NACION.

La planta, en detalle

La instalación posee nueve sectores diferentes, equipados con última tecnología. La cocina -donde se prepararán milanesas precongeladas, carnes, pollo, cerdos- cuenta con una capacidad de elaboración de 400 kilos por hora. Se destaca por tener tres hornos Poyin y tres hornos pizzeros, que permiten alcanzar las 1000 raciones por ciclo de cocción en, aproximadamente, 1,3 horas.

La cocina -donde se prepararán milanesas precongeladas, carnes, pollo, cerdos- cuenta con una capacidad de elaboración de 400 kilos por hora

A su vez, hay un sector exclusivo de pastelería y panadería, donde la firma espera producir por día 200 kilos de pan, 100 docenas de facturas, 100 docenas de criollitos por día y 1200 postres por día. “Apuntamos a triplicar el volumen en los próximos meses”, comentan.

La planta también cuenta con un laboratorio propio para control de calidad y el desarrollo de nuevos productos, una escuela de gastronomía, lavandería y oficinas administrativas.

En lo que respecta al empleo local, Grupo L estima una generación de 90 nuevos puestos de trabajo en el mediano plazo. Además, se espera un fortalecimiento de proveedores pymes y productores regionales, que forman parte del esquema de abastecimiento de la empresa.

“Asegurar la continuidad operativa en este tipo de entornos implica eliminar puntos críticos en la cadena de suministro. Esta planta nos permite anticiparnos a esa complejidad, reducir riesgos y garantizar la continuidad en operaciones que necesitan una gestión sin interrupciones”, sostuvo Lusardi.

Desafíos

Marcelo Delbarba, director de relaciones institucionales y prensa de Grupo L, no pasó por alto los desafíos que plantea el acelerado avance de Vaca Muerta. “El crecimiento, generalmente, no ocurre de manera gradual. Uno ve que desde muchas provincias están encarando negocios, pero la infraestructura y la mano de obra van corriendo desde atrás”, analizó en diálogo con LA NACION. En ese sentido, sostuvo que será fundamental establecer lazos entre el sector público y privado.

El establecimiento -que cuenta con 1200 m2- iniciará su operación con una capacidad de producción de 6000 viandas diarias, con proyección de alcanzar las 12.000 por día a través de tres turnos de trabajo

El desarrollo de proveedores locales y la capacitación son, de esta manera, los principales puntos a tener en cuenta. “No tiene solo que ver con la parte gastronómica, sino también con idiomas, electricidad, entender el funcionamiento de un depósito”, detalló Delbarba.

Además, destacó la importancia de trabajar con las bolsas de empleo locales: “Uno realiza programas y cursos de formación, pero de repente desde la comunidad no se inscribe tanta gente, o muchos no lo terminan. Las oportunidades surgen también de un tema cultural”.