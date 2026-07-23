El consumo no repunta y cayó 2,7% en junio

Pese a la desaceleración de la inflación y la mejora de algunos indicadores de actividad, el consumo masivo siguen en terreno negativo. En junio las ventas de alimentos, bebidas, artículos de tocador y limpieza registraron una baja interanual del 2,7% y de esta manera el primer semestre volvió a cerrar con números en rojo.

De acuerdo al relevamiento de la consultora Scentia, la canasta básica acumuló una caída del 2,9% entre enero y junio de este año, lo que confirma que la recuperación todavía sigue muy lejos de haber llegado al consumo masivo, aun en un contexto de menor inflación.

Como se viene repitiendo en los últimos meses, la baja se sintió con más fuerza entre las grandes cadenas de supermercados (-2,5%) y los mayoristas (-3,3%), mientras que el comercio de cercanía, como los autoservicios, viene sobrellevando mejor la caída de la demanda y de hecho cerraron el mes con un descenso interanual del 1,6 por ciento.

Por rubros, el dato más llamativo fue la recuperación de la categorías de bebidas que venía siendo la más golpeada y en junio reaccionó con una suba de 9,4% en el caso de las bebidas con alcohol y del 3,5% en sin alcohol. Los más golpeadas continúan siendo las categorías de productos impulsivos (-6,2%) y desayuno y merienda (-7,7%).

En el sector reconocen que el consumidor sigue actuando con prudencia: compra menos unidades por visita, reemplaza marcas líderes por alternativas más económicas y concentra el gasto en productos de necesidad inmediata.

En este contexto, el gran ganador continúa siendo el e-commerce, que en junio registró un salto del 41% en las ventas y en el semestre acumula un crecimiento del 34,8 por ciento.