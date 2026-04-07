El dueño de Guapaletas y Persicco compra Abuela Goye y prepara su expansión

Esteban Wolf sigue de compras. El empresario detrás de marcas ya consolidadas como Guapaletas, Chocorísimo y Persicco adquirió Abuela Goye, la emblemática chocolatería de Bariloche.

La operación se gestó a partir de una búsqueda de Wolf por incorporar chocolates a su red de heladerías. “Creemos que la sociedad de chocolates y helados hace un mix muy potente para nuestros locales” , señaló Wolf a LA NACION. Asimismo, subrayó que, a pesar de la coyuntura, la industria del chocolate en la Argentina tiene un potencial enorme para salir al mundo.

Tras intentar inicialmente alianzas con grandes compañías internacionales, el empresario puso el foco en las fábricas del sur argentino. Las negociaciones con el grupo chileno liderado por Nicola Schiess (Wild Patagonia), que controlaba la marca desde 2019, se extendieron durante ocho meses hasta sellar el traspaso.

El plan de expansión

Actualmente, Abuela Goye cuenta con tres locales, todos ubicados en la Patagonia. Lejos de los 30 puntos de venta que llegó a tener en su época de esplendor -incluyendo locaciones icónicas como Galerías Pacífico, que cerró durante la pandemia-, el nuevo dueño proyecta un crecimiento sostenido.

“Nuestra intención es abrir aproximadamente 25 locales en un plazo de dos años, combinando locales propios y franquiciados”, explicó Wolf. El objetivo no es solo recuperar el terreno perdido en la Argentina, sino “hacer volar la marca” en toda Latinoamérica, con la mirada puesta en mercados como Chile, Brasil y Colombia.

La adquisición de Abuela Goye es solo una pieza en el tablero de Wolf, quien asegura estar “muy de compras” para posicionarse como una de las compañías de helados y chocolates más grandes de la región. En este sentido, el empresario confirmó que se encuentra en negociaciones para adquirir una fábrica en Brasil.

Abuela Goye fue fundada en Bariloche en 1981 por una familia de inmigrantes suizo-franceses. Tras décadas de crecimiento bajo la gestión de la familia Tissera -que tomó el control del paquete accionario en los ‘90- pasó a manos de capitales chilenos en 2019.