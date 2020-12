Carlos Rosales es el dueño de Garbarino y protesorero de San Lorenzo y ahora negocia la compra de Radio Continental Crédito: Twitter

El dueño de Garbarino está negociando la compra de Radio Continental. El empresario Carlos Rosales inició las conversaciones con el grupo español Prisa para quedarse con la AM 590 Continental y sus dos FM 105.5 y 104.3.

Fuentes cercanas a Rosales reconocieron las negociaciones, pero aseguraron que todavía no hay nada cerrado. "Estamos en conversaciones, pero es todo muy incipiente. No es fácil porque todas las decisiones pasan por España", explicaron.

Según pudo saber LA NACION, Rosales no tendría intenciones de hacer cambios en las radios y sus programaciones, salvo que no vería con buenos ojos el dúplex con la 104.3 y en una eventual compra no se descarta que AM y FM vuelvan a tener programación independientes.

La decisión de Prisa de evaluar una venta de sus radios argentinas no es nueva y hace unos años el grupo español estuvo en negociaciones avanzadas con Cadena 3, de Córdoba, aunque a último momento la venta se frustró.

La frase que más suena en los pasillos de Continental es que "nadie tenga miedo, sería solo un cambio de dueños, la radio está bien así y seguirá", en clara alusión a que esta programación 2020 de Continental seguirá igual en 2021, ya que hay un crecimiento de audiencia (se incorporaron 100.000 oyentes) y facturación (con una suba interanual del 40%).

Este crecimiento es el resultado de la posibilidad única de transmitir por ambas frecuencias: mientras la AM 590 reafirma el vínculo con su fiel audiencia, desde la FM 104.3 se suman nuevos oyentes que impulsan una parte significativa del destacado crecimiento.

Según datos de audiencia de radios, el Continental Dúplex (AM 590 + FM 104.3) registró un incremento del 74% en su audiencia durante el último año. La llegada de Beto Casella renovó el aire de las mañanas de Continental y se sumó a la programación que también incluye a Diego Schurman, Fernando Bravo, Mariano Closs y Dominique Metzger de 20 a 24 horas.

Del fútbol a los negocios

El nombre de Carlos Rosales es más conocido en el ambiente del fútbol que en el mundo de los negocios. Rosales ingresó a la política de San Lorenzo hace diez años como candidato de la lista de Carlos Di Meglio, que perdió finalmente con Carlos Abdo. Pero desde el año pasado es el protesorero del club de Boedo en la gestión que encabeza Marcelo Tinelli. "Desde ya que a Tinelli lo conoce y tienen una muy buena relación. Nada más", explican en el entorno de Rosales, desmintiendo las versiones que aseguraban que la estrella de la TV estaba detrás del posible desembarco en Garbarino.

Padre de Julia y Bruno, fanático del rock y, obviamente, de San Lorenzo, Rosales se presenta como un self made man que comenzó repartiendo pizza y hoy está al frente de un holding económico que incluye la aseguradora Prof, un lodge en la provincia de Misiones y el restaurante Schiaffino, en el barrio porteño de Recoleta.

En su entorno, a Rosales lo presentan como un especialista en recuperar empresas en problemas y citan el caso de la aseguradora Prof. A partir de su ingreso como accionista, en 2017, la empresa multiplicó por cuatro su volumen de negocios. Su desembarco allí, sin embargo, no estuvo exento de polémicas y terminó enfrentado -con denuncias cruzadas incluidas- con Alberto Castro, uno de sus exsocios en la aseguradora.

Interés por los medios

Antes de ingresar a la política de San Lorenzo, tuvo un paso por la política nacional, como director provincial de Clubes de barrio de la Secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Daniel Scioli. "Fue un cargo técnico, porque Carlos es un apasionado del deporte", explican en Prof.

Rosales se quedó con el control de Garbarino hace unos meses, imponiéndose en una puja en la que también participaron el fondo Inverlat y la empresa Covelia Fuente: LA NACION

Su nombre empezó a sonar fuerte más allá del fútbol, a mediados de año cuando en forma sorpresiva terminó imponiéndose en la carrera para quedarse con Garbarino. Detrás de la cadena de electrodomésticos había jugadores más fuertes como el fondo de inversión Inverlat y el grupo Covelia (vinculado a Hugo Moyano), aunque finalmente fue Rosales el que terminó cerrando la compra de Garbarino.

Más allá de su interés por Continental, Rosales había sondeado a otras empresas del rubro, como la AM 1030 Del Plata y los medios de comunicación (sin C5N) del grupo Indalo.

