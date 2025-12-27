“No va más”. Este fin de semana funciona como un crupier que marca que ya no se aceptan apuestas nuevas ni cambios. Lo que quedó en la mesa, queda. Lo que no, ya no entra. Pero esperen, que no es para tanto. No entra en este año, pero si en el próximo que está a solo unos días de distancia y que llega con 365 oportunidades más.

Si están dentro de las personas que hacen balances de fin de año, cuidado con no caer en el mito del “año productivo” en el que solo se contabilizan los hitos gigantes, notorios para los demás, esos que nos apuramos a publicar en las celebraciones de LinkedIn.

Existe una productividad sin épica, pero con profundo sentido, que es la que nos trajo hasta acá. La del esfuerzo diario en momentos de tanto cambio en el trabajo y en la coyuntura, la de la adaptabilidad permanente que necesitamos para trabajar en equipo con estructuras menos rígidas y más cambiantes, la de la resiliencia que sacamos a relucir una y otra vez ante tanto exploración de entornos nuevos, que nos llevó a errar muchos intentos hasta acertar en alguno, los últimos 12 meses.

No se olviden de agendar el descanso en su lista de “cosas por hacer” GETTY IMAGES

Si alguno está disconforme con sus “logros” del 2025, le propongo una mirada más amable que tenga en cuenta los cientos de micro decisiones que sí funcionaron este año y que no aparecían escritas en la lista de cosas por conquistar. También contabilicen las horas en las que se animaron a transitar terrenos nuevos por primera vez (seguro que el de entender lo que la IA puede ayudarnos a hacer sea uno de ellos) De la frustración por lo lento y errático del cambio, del hastío por que las cosas no salgan perfectas, de la sorpresa por los hallazgos inesperados, de todas esas experiencias es que saldrá nuestra mejor versión futura.

El éxito silencioso de 2025 es que nos seguimos adaptando en un año que nos puso otra vez a prueba. En el que mayoría de los trabajadores nos vimos obligados a reentrenar nuestras habilidades y a enfrentar la incomodidad intrínseca del aprendizaje permanente. ¿Les parece poco? Ese esfuerzo vale ser reconocido y celebrado, aun si todavía no vemos con claridad los frutos de esa siembra.

Y aunque la idea de poder “resetearnos” en enero responde a un sesgo cognitivo y borde cultural que da el fin y el comienzo del año calendario, a muchos nos sirve como excusa para renovar la esperanza y aprovechar el envión de una nueva etapa. Ah, y ya que estamos, si están planeando el 2026, no se olviden de agendar el descanso en su lista de “cosas por hacer”.

Así como tarde o temprano uno se queda sin dinero si hace retiros constantes de su cuenta bancaria sin compensarlos con depósitos, también termina agotándose al extremo si gasta demasiada energía de manera continua sin planificar una renovación suficiente. El próximo fin de semana, ya en 2026, habrá una nueva ruleta girando. Piensen bien sus apuestas, que aquí nos reencontramos.