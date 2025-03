El mercado del fernet se abre y crece en la Argentina

CÓRDOBA.- El mercado del fernet se encuentra en su mejor momento en la Argentina. Así lo aseguran referentes del mundo de la coctelería, para quienes la categoría no tiene límites y sigue sumando nuevos jugadores, con propuestas tanto clásicas como disruptivas.

Según los datos que manejan desde las principales empresas, la categoría mueve arriba de 60 millones de litros al año y exhibe un desempeño sólido y con crecimiento año tras año, a pesar de las reiteradas crisis de la economía. Esto la posiciona -según precisan- como la tercera bebida alcohólica más consumida, después de la cerveza y el vino.

Se trata de un negocio que, históricamente, está concentrado en una sola marca: Fratelli Branca, desde la que se jactan de ser los inventores de la bebida. Nacida en Milán, en 1845, empezó a ser importada a la Argentina a fines del siglo XIX, y el éxito fue tal que la empresa familiar instaló su primera fábrica en el país en 1941. Y desde sus orígenes hasta hoy -según precisan-, mantuvo su receta inalterable, lo cual catalogan como una de las claves de su éxito.

“El caso Fernet Branca en la Argentina es único. Es un producto que no solo creció en términos de volumen, sino que trasciende generaciones y regiones, y se consolida como una insignia cultural del país. En un contexto donde sería esperable que las preferencias del consumidor muten a la par de la aparición de nuevas categorías, Fernet Branca sigue fortaleciéndose, muy alineado a la creciente preferencia de productos naturales y botánicos”, explicó Carolina del Hoyo, directora regional de Marketing de Fratelli Branca.

No obstante, a fin de explorar nuevas formas de consumo y ofrecer una propuesta diferente dentro del universo del fernet, la marca también lanzó la variedad Menta una década atrás. “Su frescura y dulzura lo hicieron ideal para aquellos que buscaban una experiencia más suave y refrescante, especialmente en combinación con hielo o tragos fríos. Los resultados fueron positivos, sobre todo en el público joven y en la coctelería, donde encontró su lugar en tragos innovadores y versátiles. Hoy se está dando un nuevo fenómeno con Branca Menta, que se trata de su consumo con soda; lo vemos fuerte en zonas muy on trend como Chacarita, por ejemplo”, aclaró del Hoyo.

Una tentación para los gigantes de bebidas

A lo largo de los años, la adopción del fernet entre los argentinos despertó la tentación de los principales jugadores por incursionar en la categoría. No obstante, los hechos dan cuenta que no es fácil. Tal fue el caso de Pernod Ricard, que probó suerte, primero, con las marcas Ramazzotti -apuntando a un segmento premium- y Capri -de menor precio. Y más recientemente, la firma dueña de etiquetas como Absolut Vodka, Jameson y Chivas apostó por un tercer intento con Buhero Negro, elaborado de forma artesanal a partir de 22 botánicos.

Otra de las que avanzó en la categoría es Grupo Cepas. La compañía local, con planta en la provincia de Córdoba, salió al mercado hace años con los fernet Cinzano y Martini, sin éxito. El reconocimiento y una cuota sólida del mercado los alcanzó con una tercera marca: Fernet 1882, que se sumó a su cartera en 2011 cuando se asoció con la firma cordobesa Porta Hermanos. “Fernet 1882 es una de las principales marcas del mercado argentino y de la región. Nuestra esencia combina la herencia italiana con el espíritu cordobés, elaboramos nuestro fernet respetando, paso por paso, los secretos de una antigua receta italiana, asegurando calidad y autenticidad”, señaló Inés Castro Porta, jefa de Marketing de la marca.

Tato Giovannoni lanzó Chola, un licor de hierbas autóctonas de color amarillo dorado

No obstante y más allá de su valor tradicional, desde la compañía aseguran que trabajan también en nuevas propuestas. “Conociendo la necesidad de formatos prácticos, hace años, lanzamos la lata de Fernet 1882 listo para tomar, ideal para disfrutar en cualquier momento y lugar”, explicó Castro Porta.

Lejos del consumo masivo

A la par de marcas ya establecidas, nuevos jugadores se sumaron a la categoría con propuestas que buscan incluso alejarse del consumo masivo. Tal es el caso de Chola, lanzado este año por el bartender Tato Giovannoni. “En los últimos 20 años, vi nacer y morir nuevas marcas; vi marcas que se acercaron al referente del mercado y conquistaron al público sobre la base del sabor y del perfil aromático; pero no creo que le hayan quitado consumidores a la marca clásica, sino que construyeron nuevos consumidores en base a un perfil diferente. A su vez, no hubo lanzamientos de algo que no fuera similar al fernet más consumido en el país, pero creo que el consumo permanecerá fuerte y ojalá más personas tengan ganas de hacer cosas diferentes, así como sucedió con el gin y el vemut”, “, explicó.

Para Giovannoni, Chola es resultado de tres años de trabajo y de probar más de 150 botánicos andinos: nace de la búsqueda por honrar a la cultura de los Andes y, en especial, a las mujeres del altiplano. Se trata de un fernet de altura, elaborado con más de 40 hierbas de la región recolectadas a mano, entre las que se encuentran cedrón de altura y manzanilla, además de papa andina y maíz.

“La idea no es competir con nadie, sino compartir una visión de lo que yo siento por mi país, que es muy rico en factor humano y en un montón de cosas. Chola es un licor de hierbas autóctonas de color amarillo dorado, tributo a la tierra, al sol y a la mujer andina, que recomendamos consumir con agua tónica y soda, acompañado de una rodaja de limón ”, reafirmó. La bebida es producida en destilería, que inauguró recientemente en Mendoza mediante una inversión de $1500 millones, sobre una predio de media hectárea y abastecida con energía solar. Tiene capacidad para elaborar hasta 9000 botellas anuales, las que serán distribuidas principalmente en Salta y Jujuy y en puntos estratégicos del país, a la vez que en los mercados de Londres, Bahrein y Estados Unidos.

Una década, dos amigos -Lucas Carimatiy Hernán Vecchioni- buscaron también inaugurar un mercado gourmet en la categoría y crearon Nero 53, nombre que refiere a la cantidad de hierbas que contiene la fórmula.

“Llevamos al mercado una propuesta innovadora, tanto en la forma de producir Nero 53 Fernet Premium, que es el primer fernet realizado en una licorería boutique, como en la forma de comercializarlo en vinotecas, puntos de venta gourmet donde se valoran los productos de calidad y bares La competencia no es en base a precio, sino conceptual; nos posicionamos en un sector similar al del vino de autor o de la cerveza artesanal”, indicaron en ese entonces a LA NACION.

