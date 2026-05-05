El grupo Peñaflor vuelve a salir de compras y adquiere una empresa de vinos en el Reino Unido

El grupo Peñaflor volvió a salir de compras en el exterior. A través de Terold Invest —el holding internacional controlado por la familia Bemberg— anunció la adquisición de la británica Off-Piste Wines, una de las compañías de vinos de mayor crecimiento en el Reino Unido.

La operación apunta a reforzar la presencia del grupo en uno de los mercados más competitivos del negocio vitivinícola global y forma parte de una estrategia más amplia de expansión internacional. Con esta compra, Terold Invest supera las 5 millones de cajas anuales comercializadas en Europa y se posiciona entre las diez compañías más importantes del mercado británico.

La familia Bemberg, histórica accionista de Quilmes y actual controlante de Grupo Peñaflor, viene profundizando en los últimos años su estrategia de construcción de una plataforma global de vinos. En 2021, el holding había adquirido la estadounidense WX Brands, dueña de la marca Bread & Butter, uno de los vinos premium de mayor crecimiento en América del Norte.

Ahora suma Off-Piste Wines, una compañía fundada en 2007 y con sede en Cheltenham, que se especializa en el desarrollo y distribución de vinos con foco en marcas innovadoras y formatos alternativos. Entre sus etiquetas más reconocidas figura Most Wanted, actualmente la marca número uno de vino en lata del Reino Unido.

La firma británica comercializa alrededor de 3 millones de cajas de nueve litros por año y tiene presencia en supermercados, mayoristas, tiendas de conveniencia y el canal gastronómico. Además, desarrolló un modelo flexible de abastecimiento global, comprando vino en más de diez países para embotellarlo en el Reino Unido.

Desde Terold Invest destacaron que la integración permitirá combinar la red comercial y la capacidad de innovación de Off-Piste Wines con la escala global del holding y el portafolio internacional de marcas de Peñaflor y WX Brands.

“Esta es una adquisición altamente estratégica para Terold Invest. Off-Piste Wines ha construido un negocio excepcional en el Reino Unido, combinando solidez comercial con una clara trayectoria de innovación”, afirmó Gustavo Sampayo, CEO de Terold Invest.

El ejecutivo aseguró además que la operación abre nuevas oportunidades para incrementar las exportaciones desde la Argentina y Estados Unidos hacia el mercado británico y expandir la presencia internacional del grupo.

El Reino Unido aparece hoy como un mercado estratégico para la compañía no solo por volumen, sino también por su rol como centro de innovación en tendencias de consumo, formatos y desarrollo de marcas.

Como parte del acuerdo, el management de Off-Piste Wines continuará al frente de la operación, liderado por su CEO Andy Talbot.

El grupo Peñaflor es el principal jugador en el negocio del vino en la Argentina y uno de las diez mayores productores del mundo. Exporta a más de 90 países, factura más de US$150 millones anuales en ventas externas y es el principal exportador mundial de malbec.