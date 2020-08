Por su parte, los futuros del metal precioso en EEUU avanzaban un 0,8%, a US$2015,30 Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 09:56

El precio del oro inició este martes al alza con un incremento del 1% y superó, otra vez, el nivel de los US$ 2000 la onza (28,35 gramos). Mientras el dólar bajó a un mínimo que no alcanzaba hace más de dos años. En este contexto, los inversores esperan los detalles sobre la estrategia de la Reserva Federal de Estados Unidos para combatir la crisis económica global generada por la pandemia de coronavirus.

Ayer el lingote llegó a trepar un 2,4%, impulsado por la compra por parte de Berkshire Hathaway -firma propiedad del multimillonario Warren Buffett- de una participación en la empresa minera aurífera Barrick Gold.

La cotización del oro al contado subió un 1,1%, a US$ 2006,84 dólares la onza, tras tocar un máximo de una semana de US$ 2009,89. Así, el lingote superó por vez primera el nivel récord de los US$ 2000 dólares a principios de agosto de 2019. Además, los futuros del oro en EEUU avanzaban un 0,8%, a US$ 2015,30.

Presionado por bajos rendimientos y sombríos datos económicos en EEUU, el índice dólar, que compara la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas destacadas, tocó un mínimo que no alcanzaba desde mayo de 2018. De esta forma, se abarató el precio del oro para tenedores de otras divisas.

El oro tocó un máximo histórico de US$ 2072,50 la onza el 7 de agosto.

Otros metales preciosos también experimentaron importantes apreciaciones como la plata, que ganaba un 3,1%, a US$ 28,24 la onza; el platino subía un 2,1%, a US$ 969,14; y el paladio mejoraba un 0,7%, a US$ 2214,68.