La Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas -Fecovita- enfrenta un pedido de quiebra por parte de la empresa española Iberte, con la que se había asociado para exportar a Europa del este. Fecovita, que nuclea a 5.000 empresas, es el mayor productor y exportador de vino del país.

La sociedad con Iberte se desarmó en mayo de 2022. Según indicó Fecovita, la razón fue porque “en lugar de ampliar nuestros mercados, Iberte empezó a ofrecer productos a nuestra cartera de clientes”.

Por su parte, hace cuatro meses, la empresa española radicó un pedido de quiebra en dos juzgados mendocinos. Es por la falta de pago de unos US$26 millones por parte de Fecovita, cifra que, según Iberte, habrían acordado entre las dos empresas al discontinuar su relación.

Fecovita no reconoce ese supuesto acuerdo. Y se presentó el jueves de la semana pasada, ante la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados de la legislatura mendocina, para reclamar que la Justicia acelere su resolución. Según sus voceros, por el proceso judicial, la empresa está perdiendo $400 millones al no poder acceder a una serie de créditos con tasas subsidiadas que había acordado.

Según indicó el medio local Los Andes, Marcelo Federici, secretario de la Mesa Directiva de Fecovita, dijo: “La existencia del pedido de quiebra hizo que no pudieran pagar el capital de los créditos que tienen con diversas entidades bancarias, sino solo los intereses. Esto, a partir de un acuerdo por 90 días, que los bancos les otorgaron hasta que pudieran solucionar la situación procesal. Ese plazo se vence en 25 días y, de no haber una respuesta de la Justicia, podrían entrar en una situación de cesación de pagos, como aduce Iberte, pero en este caso por la no resolución del conflicto”.

Para Fecovita, la empresa demandante tiene “como finalidad la extorsión”, y por esa razón presentó una denuncia penal. Por su parte, la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados mendocinos aceptó el pedido de Fecovita y aprobó ayer un pedido de información a los juzgados donde se encuentran las causas.

La mayor exportadora de vino del país

La Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas nuclea 5.000 productores, que trabajan unas 25.000 hectáreas de viñedos. Cuenta con 11 unidades comerciales distribuidas en el país y cinco sucursales en el exterior: Beijing, China; San Pablo, Brasil, Ciudad de México, México; Asunción, Paraguay; y Moscú, Rusia.

Comercializa 390 millones de litros anuales entre vinos fraccionados, a granel y mosto. Lidera el mercado local de vinos fraccionados, es la primera exportadora de vinos a granel y de mosto, y la tercera de vino fraccionado. Su emblema es la marca Toro.

