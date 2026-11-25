El estancamiento de la actividad económica no alcanzó a frenar el interés de los inversores privados. Las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) retomaron su dinamismo durante 2026 y en los primeros nueve meses del año se registraron 78 transacciones, un 5% más que en igual período de 2025, mientras que el valor de las operaciones con monto divulgado creció 9 por ciento.

Los datos surgen de un informe de KPMG Argentina, que señala que el país logró mantener condiciones relativamente favorables para la concreción de inversiones corporativas pese a un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y financiera.

Los sectores de energía y recursos naturales, junto con consumo, concentraron la mayor cantidad de operaciones. Según la consultora, la actividad estuvo vinculada a procesos de consolidación empresarial, rotación de portafolios, adquisición de activos y expectativas de inversión asociadas, entre otros factores, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“El RIGI se ha convertido en uno de los principales vehículos para la atracción de inversiones de largo plazo en Argentina. Actualmente, el conjunto de proyectos aprobados y aquellos bajo análisis supera los US$150.000 millones en iniciativas de gran escala”, afirmó Andrea Oteiza, socia a cargo de Deal Advisory en Argentina.

De acuerdo con el relevamiento, el desarrollo de estos proyectos genera oportunidades adicionales para operaciones de compra y venta de empresas vinculadas con activos estratégicos y cadenas de valor asociadas a las industrias más dinámicas de la economía.

Energía y recursos naturales lideraron la actividad de M&A en 2026, impulsadas por proyectos vinculados al RIGI y por el atractivo de activos estratégicos asociados al desarrollo de Vaca Muerta

Entre las transacciones más relevantes del período figuran la compra de Prisma Medios de Pago y Newpay por parte de Visa por aproximadamente US$1500 millones, la adquisición de Raízen Argentina por Mercuria Energy Group por unos US$1420 millones y la compra de Equinor Argentina por Vista Energy por alrededor de US$1100 millones.

Más compradores extranjeros

El informe muestra una participación relevante de inversores internacionales. De las 78 operaciones registradas, 44 tuvieron compradores extranjeros y 34 compradores locales. Dentro de las adquisiciones internacionales, 12 correspondieron a inversores regionales y 32 a jugadores globales.

En términos relativos, las operaciones protagonizadas por compradores locales representaron el 44% del total, aunque la suma de inversores regionales e internacionales superó a los nacionales. Para KPMG, esto refleja que el capital extranjero continúa observando oportunidades en activos argentinos, especialmente en sectores con perspectivas favorables de crecimiento.

KPMG además destacó que existe una cartera significativa de operaciones potenciales para los próximos meses, aunque advierte que su concreción dependerá de factores como la evolución de la macroeconomía local, el escenario político rumbo a 2027 y las condiciones financieras internacionales.

“Podría verse una mayor selectividad de los inversores y una extensión de los plazos de decisión”, sostuvo Ramiro Isaac, director de Corporate Finance Deal Advisory de KPMG Argentina.

A nivel regional, el informe señala que la actividad de M&A en América latina se concentró en sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología, telecomunicaciones, servicios financieros y consumo, impulsada por la transición energética, la expansión de la infraestructura digital y la modernización de los medios de pago.