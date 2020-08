Empleo. Las empresas que están buscando trabajadores de más de 60 años

Cada vez hay más compañías que buscan contratar a personas que superan los 50 años; conocimiento, experiencia y compromiso son sus principales atractivos Crédito: Shutterstock

"La jubilación es un trabajo de creatividad continuo e implacable. Hice yoga, aprendí a cocinar, compré plantas y tomé clases de mandarín. Sé que hay un vacío en mi vida y necesito llenarlo pronto. Aquí estoy, aplicando para ser uno de sus pasantes. Quiero la conexión, la emoción. Quiero que me necesiten", dice Ben Whittaker, el personaje encarnado por Robert De Niro en la película Pasante de moda (The Intern). El film cuenta la historia de Ben, un viudo de 70 años de edad y jubilado quien, para mantener su mente ocupada viaja, aprende nuevos idiomas y realiza diferentes actividades, pero se siente incompleto hasta que aplica a una pasantía para personas de la tercera edad una tienda online de ropa.

Justamente esa fue la imagen que utilizaron en el flyer de Gardens Desarrollos Inmobiliarios, una empresa mendocina que decidió contratar pasantes con más de 60 años. "Hace un año y medio estamos trabajando en un proyecto de viviendas para adultos mayores. Ellos tienen necesidades totalmente diferentes a otros segmentos. Nuestro proyecto está casi al 90% pero teníamos que ahondar en más detalles y verificar más información para mejorar el producto. Nos quedaban dos opciones: hacer otro estudio de mercado o convocar a gente de esa edad, para que nos den su visión y nos ayuden a terminar el proyecto", cuenta Pablo Scherbovsky, presidente de Gardens.

Una noche Scherbovsky, mientras miraba Pasante de moda con su esposa encontró la solución. "Mientras la miraba me acordé del proyecto, me encantó la idea de incorporar pasantes de esta edad. Lo trabajamos con nuestro equipo e hicimos un flyer con la búsqueda y la imagen de Robert De Niro", señala.

La firma mendocina Gardens Desarrollos Inmobiliarios apeló a la imagen de Robert De Niro en la película Pasante de moda para contratar pasantes con más de 60 años.

La campaña se lanzó los primeros días de julio y aunque la expectativa era que se anotaran 50 candidatos, se inscribieron cerca de 2000 personas. "Tuvimos contratar a una empresa de Recursos Humanos para que nos ayudaran porque no era lo mismo seleccionar entre 50 personas que entre 2000. Hoy han quedado 100 personas y la forma de comunicarnos con ellos es por WhatsApp, con videos. Una vez que termine la selección estarán trabajando desde sus casas para ayudarnos con el relevamiento de datos y después, si quieren, pueden ser parte de nuestro staff comercial para monetizar su trabajo en función de las ventas", explica.

Este caso demuestra el empuje y las ganas que tienen las personas de esa edad para continuar trabajando, y las compañías han comenzado a notarlo y tomar nota. "El avance de la edad promedio y de la expectativa de vida genera que personas de entre 55 y 65 años aún estén muy activas en el ámbito laboral y tengan mucho valor para sumar en el mundo corporativo. Hay una tendencia de las empresas, aunque lenta, de incluir cada vez más en sus nóminas a personas mayores de 60", afirma Nicolás Coccolo, gerente de Marketing Regional de Jobs en Navent.

Coccolo está convencido de que el aporte de este grupo etario, en términos de mentoría y experiencia puede generar una alta valoración por parte de los equipos de recursos humanos y de los líderes de cada compañía. "La empleabilidad senior debe estar en la agenda de aquellas organizaciones que se consideren inclusivas, ya que genera una diversidad de perspectivas enriquecedora en los ambientes de trabajo. El desafío es que tanto ellos como los centennials logren adaptarse a trabajar en un mismo ambiente con dos culturas que tienen mucho que aportar una de otra", reflexiona.

Por su parte Federico Carrera, director asociado de Grupo DNA Argentina, identifica también una tendencia creciente a incorporar a personas de más de 50 años, por políticas de inclusión y diversidad. "No sólo como parte de su nómina sino como consultores externos o board members, en algunos casos. La experiencia en la industria de estos profesionales, que conocen tanto indicadores clave de gestión como a las personas adecuadas para cada negocio, es relevante para que aquellas empresas que atraviesan etapas de rápido crecimiento por estar en un mercado en expansión o atravesando sus primeros años de vida", aclara.

Yo los elijo

"Nuestra compañía no tiene ninguna política restrictiva respecto de la edad. En los últimos tres años hemos ingresado cinco profesionales que superan los 50 años, representando más del 10 por ciento de nuestra nómina. Es más, esta franja etaria comprende, actualmente, más del 20 por ciento del total del personal que trabaja en la empresa", revela Gustavo Daniel Fornari, gerente general de Liveware, compañía de ingeniería de software. Entre las principales cualidades de estos empleados Fornari resalta el compromiso, experiencia, conocimientos, dedicación y habilidades comunicacionales. "Estas características hacen que sean considerados para posiciones Seniors o de liderazgo", agrega.

BKR, fintech argentina, identificó que para varios puestos necesitan gente con experiencia. "Las personas de más de 50 años saben trabajar bajo presión. Sin duda es un perfil que suma mucho a nuestra compañía porque tienen un vasto conocimiento para contribuir a los equipos de trabajo. Por otro lado, además de la experiencia, le damos valor a quien tiene ganas de aprender", expresa Francisco Chaves Del Valle, gerente de Relaciones Instituciones de BKR.

Dentro de los proyectos internos de esta fintech cuentan con uno vinculado a trabajar con personas de la tercera edad. "Queremos integrar a personas de más de 65 años para que sean ellos los que capaciten o expliquen a sus pares cómo funciona la tecnología. Consideramos que es mejor que personas de su edad transmitan cómo funciona la tecnología. Además esta acción permite visibilizar las ganas, la energía, la flexibilidad y el conocimiento de las personas mayores e integrarlas al mercado laboral", detalla Chaves Del Valle.

En primera instancia BKR contratará a 10 adultos mayores pero quieren llegar a incluir 100 personas de esta edad dentro de su empresa. "La idea es encontrar una franja horaria en la que ellos estén dispuestos a trabajar, porque ya trabajaron muchos años y queremos que esta experiencia la disfruten. El objetivo es que se sientan parte de una empresa, tengan un sueldo acorde pero que no sea dentro de un horaria que no les genere una gran demanda de tiempo", aclara el ejecutivo de BKR.

Tendencia global

En las diferentes oficinas de la red RE/MAX hay más de 4500 personas, de las cuales 334 tienen más de 60 años y 1114 con más de 50 años, entre emprendedores y profesionales inmobiliarios. "Hay muchos brokers y profesionales inmobiliarios de más de 50 o 60 años, pero más allá de la edad creemos que es importante sumar capacidades que pueden hacer un diferencial. Encontramos muchos profesionales en diferentes áreas, quienes han sido ingenieros, arquitectos, abogados, contadores, administradores o trabajadores que han tenido una carrera en grandes corporaciones, que deciden emprender su propio negocio y que suman valor con su experiencia", resume Dotti Peñate, directora de operaciones de RE/MAX Argentina y Uruguay.

La ejecutiva considera que no importa si se trata de una tendencia mundial, afirma que hay personas que ingresan a las compañías para brindar experiencia. "Cualquier empresa que incorpore personas de diferentes edades tiene más ventajas y más alcance para llegar todo tipo de clientes y a todos los segmentos posibles. Por eso creo que sumar al equipo miembros de más de 50 o 60 años es muy positivo y abre mucho el abanico de posibilidades. Esta no es una medida reciente para RE/MAX, en nuestro caso más que un trabajo se trata de un proyecto propio, pero lo importante es no poner límites de edad. Las personas con más experiencia de vida han demostrado ser muy exitosos", asevera.

La clave está en analizar el aporte que cada persona hace a la empresa. Algunas empresas pueden incorporar adultos mayores para diferenciarse, mientras que otras lo hacen porque es parte de su ADN. "Lo interesante lo que una persona mayor de 60 años puede brindarnos ya que es importante valorar las situaciones laborales que han vivido, más allá de la tecnología", concluye el ejecutivo de BKR.