San Miguel extendió su deuda hasta 2029 tras lograr casi 90% de adhesión en su canje de US$110,6 millones

San Miguel, una de las principales empresas exportadoras de limones, completó con éxito el canje voluntario de su deuda por US$110,6 millones. Y así extendió todos los vencimientos hasta julio de 2029.

La operación, que abarcó las Obligaciones Negociables (ON) Series X, XI y XII, alcanzó un nivel de aceptación del 89,4% , con un monto canjeado de US$98,9 millones, el mismo total emitido en la nueva Serie XIII.

Con este resultado, la compañía avanza en su estrategia financiera de alinear la estructura de deuda con un negocio industrial exportador en crecimiento y de adecuar el perfil de vencimientos con la generación de caja de su plan de negocios. En términos prácticos, el canje contribuye a reducir la concentración de compromisos de corto plazo y a dotar al balance de mayor previsibilidad, al tiempo que ofrece a los inversores un instrumento que se propone como nueva referencia en la curva de San Miguel, según aseguraron desde la compañía.

La citrícola tucumana emitió una nueva serie por US$98,9 millones

“Este canje es una decisión estratégica de largo plazo, enmarcada en el plan iniciado con el turnaround de la compañía en 2022, cuando dejamos de producir fruta fresca para concentrarnos 100% en el negocio de ingredientes naturales de alto valor agregado, con foco en clientes internacionales de clase mundial y exportando casi la totalidad de nuestra producción”, destacó Manuel Suárez Altuna, CEO de San Miguel.

El proceso incluyó un incentivo inmediato en efectivo del 15% para los tenedores que adhirieron dentro del plazo establecido y el reconocimiento de intereses devengados. La nueva Serie XIII se estructuró con una tasa fija anual del 8%, pagos semestrales e intereses, y un esquema de amortización escalonado, características que -según la empresa- favorecieron la buena respuesta del mercado.

Hasta antes del canje, la compañía enfrentaba compromisos por: US$60 millones que vencían en julio; US$34 millones, en octubre; y US$16,6 millones, en febrero de 2027.

Este reordenamiento financiero se suma a otro movimiento relevante realizado por la empresa el 30 de diciembre: la capitalización del préstamo sindicado por US$15 millones -tomado en 2025 y por parte de sus propios accionistas, el denominado “grupo de control”-, lo que dejó saldada esa deuda financiera.

Fundada en 1954, San Miguel es propiedad de las familias Miguens - Bemberg y Otero Monsegur. En 1962 la firma inauguró su primera planta de envasado y un lustro después concretó su primera exportación de cáscara deshidratada, a la que le siguió en 1973 la llegada al mercado internacional de fruta fresca y la instalación de oficinas en Buenos Aires. En 1997, San Miguel salió a la Bolsa de Buenos Aires e instaló su planta en Famaillá.

En la década del 2000, expandió sus operaciones a Uruguay y a Sudáfrica para luego, en 2017, dar un paso en Perú. Finalmente, en 2022, marcó su salida del negocio de fruta fresca en Perú y en Sudáfrica -vendido a la española Citri & Co- y encaró una fuerte transformación del negocio. Más recientemente, en el marco de este proceso, abrió dos plantas -en Uruguay y en Sudáfrica- para el procesamiento de limones.