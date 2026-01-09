Lamb Weston cierra su planta de Munro y concentra su producción en Mar del Plata

Lamb Weston, uno de los mayores productores de papas y batatas congeladas del mundo, anunció el cierre de su planta en la localidad bonaerense de Munro y la consolidación de su producción latinoamericana en sus instalaciones de Mar del Plata.

La decisión -informó- forma parte de un proceso global de optimización operativa que la multinacional viene ejecutando desde hace dos años.

“Estas acciones forman parte de nuestra estrategia más amplia para mejorar la rentabilidad y optimizar la eficiencia operativa en toda nuestra red global de fabricación. Gestionar eficazmente los costos en toda nuestra cadena de suministro es fundamental para ofrecer valor a los clientes, a la vez que nos permite priorizar inversiones que modernizan los activos físicos y mantienen las operaciones eficientes, resilientes y preparadas para el crecimiento futuro”, señaló Sylvia Wilks, directora de la Cadena de Suministro de la compañía, en un comunicado.

A partir de esta medida, aproximadamente 100 empleados se verán afectados. Desde la compañía aclararon que recibirán las indemnizaciones correspondientes según la legislación local.

En octubre, la compañía inauguró una planta en Mar del Plata, mediante una inversión de US$250 millones

El cierre de la planta de Munro llega un año después de que Lamb Weston inaugurara su fábrica en Mar del Plata. La planta, que demandó una inversión de US$250 millones, fue presentada en octubre con la presencia del presidente Javier Milei y se convirtió en la instalación más moderna de la empresa en la región, con capacidad para producir papas prefritas y productos congelados para el mercado interno y la exportación.

El proyecto de Mar del Plata incluyó obras de infraestructura de gran envergadura, como la ampliación de la red eléctrica y de gas en el parque industrial de Batán, así como la instalación de una cadena de frío con capacidad para 9000 posiciones. “Es un negocio tremendamente rentable para toda la cadena industrial y comercial, pero la barrera de entrada es la altísima inversión inicial”, explicó el año pasado Romina Broda, la argentina que lidera el megaproyecto industrial y que se incorporó a Lamb Weston con el cargo de vicepresidente para Latinoamérica.

La nueva planta tiene la capacidad de producir alrededor de 370 toneladas de papa por día y de procesar unos 90,7 millones de kilos de papas por año. El 80% de la producción de Mar del Plata -informaron- viajará a Brasil y a otros mercados de América Latina, aprovechando la ubicación estratégica del puerto de Mar del Plata. A finales de agosto, despacharon el primer cargamento de papas congeladas desde esta nueva planta, con destino al estado de Santa Catarina, en Brasil.

Una reconfiguración global

El movimiento en la Argentina se inscribe en la estrategia corporativa “Enfoque en Ganar”, que la compañía implementa para priorizar mercados, fortalecer alianzas con clientes y acelerar la innovación. En ese marco, Lamb Weston viene ajustando su footprint industrial a nivel global para ganar eficiencia en un mercado de alimentos procesados cada vez más competitivo y presionado por los costos logísticos y energéticos.

Además del cierre de la planta de Munro, la compañía anunció planes para reducir temporalmente una línea de producción en los Países Bajos.