La virtualidad que se estableció como norma durante la pandemia, aceleró un proceso de digitalización que ya se venía gestando, abriendo todo tipo de oportunidades en el mercado laboral, como la posibilidad de conectar a los talentos con las empresas y viceversa.

Esta accesibilidad se traduce en democratización para desarrollos como Alkemy, una startup que genera puentes entre las personas recién egresadas y las compañías de la industria tecnológica. “La virtualidad nos permite empujar las habilidades de los talentos que habitan en distintas partes del mundo con empresas que también se encuentran distribuidas. Ya no es necesario vivir en una gran metrópolis para acceder a trabajar en compañías como Mercado Libre, BBVA, Accenture o Telecom. Se puede acceder desde cualquier lugar del país y lo mismo aplica para nuestros partners en Chile y Colombia”, cuenta Federico Repetto, CEO & cofundador del emprendimiento.

Alkemy es una plataforma de certificación y entrenamiento al alcance de las organizaciones y los gobiernos para hacer reclutamiento, planificar programas de capacitación y contratar de manera más eficientemente. “Nuestro objetivo es democratizar el acceso a oportunidades laborales. Para ello, buscamos eliminar las barreras existentes entre las habilidades anheladas por las empresas y las aptitudes que los individuos presentan en la actualidad”, agrega Repetto, resaltando que este emprendimiento es capaz de evaluar — en cuestión de minutos — las destrezas y fortalezas de los candidatos y así establecer un camino de aprendizaje por seguir, adaptándose a las necesidades específicas de cada uno: “Esta adaptabilidad es el cimiento sobre el cual los candidatos pueden construir su crecimiento profesional de manera efectiva y eficiente”, enfatiza.

La puja por el talento, el gran desafío de las empresas

El contexto macroeconómico de la Argentina es uno de los grandes obstáculos que hoy deben enfrentar las organizaciones en el momento de captar y retener a los mejores talentos, sobre todo en los rubros tecnológicos. Esta puja se convirtió en uno de los principales desafíos, y al mismo tiempo una oportunidad para la empresa cuyo foco es ayudar a las empresas en el momento de evaluar a los candidatos y evitar errores de contratación.

Pero este no es el único inconveniente que tienen que superar: “Uno de los principales problemas que vemos, en cuanto a la captación de talento, es que las habilidades han mutado mucho a lo largo del tiempo y los sellos académicos dejaron de ser una variable certera a la hora de contratar. En esta guerra por el talento, los reclutadores están ampliando los horizontes para tratar de encontrar a los mejores candidatos, no solo en habilidades técnicas, sino también en las blandas como personalidad, liderazgo y capacidad de aprendizaje”, continúa el emprendedor.

En este contexto, las tecnologías emergentes y plataformas juegan un rol fundamental pensando en el mercado laboral a futuro. “Está claro que la inteligencia artificial nos planteará cambios que ni siquiera imaginamos. Esta misma nota es probable que no se escriba de la misma forma. Por ejemplo, es probable que en cuestión de segundos uno pueda decir dos o tres ideas y que un software lo entienda y vuelque en un texto o video dinámico y entretenido”, vaticina el CEO sobre las tendencias que ya están en marcha y se incorporan en el día a día

“McKinsey & Company — una de las consultoras más prestigiosas a nivel global — estima que el 50% de los trabajadores actuales requerirán nuevas habilidades para performar en sus tareas y que cien millones de nuevos puestos de trabajo serán creados por nuevas tecnologías”, agrega Repetto, quien aplica tecnología basada en inteligencia artificial para automatizar todo tipo de procesos y generar mejores experiencias.

¿Qué se necesita para transformar una idea innovadora en una startup exitosa? “Lo principal es la perseverancia. La idea no vale nada si viene acompañada de mucha ejecución y hablar con muchos potenciales clientes. Nos acostumbramos mucho a que nos digan que no, porque sabemos que ese ‘no’ es temporal y, eventualmente, vamos a poder darlo vuelta en un ‘sí’. Es cuestión de perseverar”, concluye el emprendedor, y destaca la importancia en el diseño de los equipos de trabajo, porque el éxito y el crecimiento de cualquier producto o servicio no es una tarea individual.

Federico Repetto es el impulsor de una de las tantas startups argentinas en pleno crecimiento, un gran ejemplo de potencial y creatividad. Y sin duda, un caso referente en el mundo entrepreneur innovador, justamente una de las categorías que se distinguirán en la tercera edición del premio a la innovación que organizan VISA y LA NACION, donde se reconocerán a aquellas empresas que vislumbran convertirse en unicornios, poniendo el acento en proyectos capaces de revolucionar la industria.

La distinción que se llevará a cabo el 1° de noviembre también premiará otras categorías: Innovación al servicio de la comunidad; Innovación en nuevas tecnologías; Innovación financiera: medios de pago y seguridad; Reinvención del negocio.

Los interesados ya pueden inscribirse en https://premioalainnovacion.lanacion.com.ar. Los casos serán analizados bajo la atenta mirada de un comité de expertos estará integrado por Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA Argentina y Cono Sur; José Del Rio, Director de Contenidos de LA NACION; Martina Rúa, periodista especializada en innovación; Andrés Hatum, PHD de Warwick UK y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad di Tella, y Nicolás Pimentel, Fundador y director de Becoming Mode + Venture Partner en MrPink VC.