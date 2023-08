escuchar

Todo comenzó a partir de una charla entre padre e hijo. “Su propósito era salvar vidas, y cerca del final de su carrera, me contó que lo único que estaba haciendo era avisarles a las mujeres que llegaban a su centro de diagnóstico mamario, que probablemente morirían”, recuerda Guillermo Pepe, founder & CEO de Mamotest, luego de un encuentro muy personal con su papá, médico especialista que entendía la importancia de un diagnóstico temprano.

“Frente a esta problemática, y mi constante interés por emprender, me puse a pensar de qué manera podríamos dar acceso y concientizar cada vez a más mujeres para que ellas pudieran, al igual que cualquier mujer del mundo, acceder a una mamografía de alta calidad a partir de los 40 años”. Este impulso por democratizar el acceso al diagnóstico temprano y acompañar los tratamientos para reducir la mortalidad por cáncer de mama en mujeres que no cuentan con los recursos, dio como resultado la creación de Mamotest, una empresa de triple impacto dedicada al desarrollo de telemamografías.

El cáncer de mama es el número uno a nivel mundial, con una tasa de supervivencia del 98% cuando este se detecta a tiempo. La tasa en países en desarrollo desciende al 27%, un ideal que Pepe busca alcanzar con esta plataforma colaborativa que hoy recorre el mundo, “no solo atendiendo a la mayor cantidad de mujeres posible, sino con la más alta tecnología y los aliados más importantes del mercado”.

Un proyecto atravesado por el triple impacto y la innovación

Para Guillermo, Mamotest siempre estuvo atravesada por el triple impacto: la mirada social, el cuidado medioambiental y el beneficio económico. “Diría que la base de este pensamiento está en la coherencia, si lo que se busca es el impacto. Desde el equipo, la tecnología, las personas con las que trabajamos, el modelo de negocio, nuestros aliados, las comunidades que atendemos, todo lleva a nuestro propósito: disminuir drásticamente las muertes por cáncer de mama”, analiza.

Esta ‘coherencia’ les permitió ganar grandes reconocimientos a nivel global como una de las empresas más innovadoras del mundo (distinción de la revista Fast Company), o las Naciones Unidas, que los elogió como una de las cinco startups de salud con potencial de influenciar positivamente a todo el sistema. “Es interesante el planteo del impacto con el negocio, dos terminologías que conviven a la perfección. Podemos hacer negocios e impactar miles de vidas de mujeres como lo hacemos todos los días”, agrega el CEO.

La innovación también jugó un papel importante en el desarrollo de la healthtech a lo largo de estos primeros diez años, una verdadera aliada que va más allá de la tecnología en sí, al momento de salir a buscar soluciones para la comunidad. “Lanzamos nuestra propia plataforma tecnológica basada en data y reportes con el objetivo de comprender la enfermedad y para construir un nuevo sistema de salud. Esta es nuestra misión, y para llevarla adelante se requiere talento, tecnología y estar un paso adelante”, cuenta Pepe y agrega: “Nos gusta trabajar con la mirada de que somos una autopista que va desde el diagnóstico, navegación y seguimiento y que termina en el acompañamiento humano de cada paciente del sistema de salud. ¿Acaso eso no es innovación?”.

Tecnología con valor humano

La innovación está desde el inicio de Mamotest, desde esa primera conversación de Guillermo con su papá. Fueron de los primeros en incorporar inteligencia artificial y pensar una plataforma de seguimiento para que ninguna mujer se sienta sola.

“Estamos en constante mejora, es nuestro benchmark; tenemos el mejor equipo, diría que para ser parte de Mamotest hay que ser inquietos, y esa inquietud está atravesada por la innovación, el movimiento y la vanguardia. No como un relato, sino como un hecho real”, asegura y suma un asterisco importante: “La tecnología es un gran porcentaje de nuestro ADN, pero siempre hablamos de tecnología con valor humano. Sin el aporte humano, empático y experto del equipo, nada sería posible”.

La pandemia dejó en evidencia muchas de las fallas del sistema de salud actual, pero encontró una verdadera aliada en la telemedicina como una herramienta para intentar achicar las brechas socioeconómicas y poder alcanzar a todos aquellos que lo necesitan. “Para nosotros, el sistema de salud es uno de los problemas de base, no solo en lo que respecta al cáncer de mama, sino como organismo en sí mismo. Por eso, nos consideramos aliados, estamos a disposición para ese cambio radical, y para ser parte de uno nuevo”, resume Pepe con la esperanza de aportar su granito de arena al momento de pensar un nuevo sistema de salud preventivo y no proactivo, “acostumbrado a curar enfermos y no a mantenernos sanos”, analiza.

