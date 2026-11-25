El acelerado avance de la inteligencia artificial (IA) obliga a las organizaciones a modernizarse y reinventarse constantemente. Los agentes de IA —modelos que ejecutan tareas de manera autónoma— son un ejemplo de ello. Ahora bien, su adopción dista de ser una tarea sencilla, en especial cuando entran en juego factores vinculadas a la seguridad, la gobernanza y la privacidad. En el marco del capítulo 12 de Negocios del futuro, organizado por LA NACION, Fredi Vivas, fundador y CEO de RockingData, compartió qué es verdaderamente ser una empresa agéntica y las claves para llevar adelante esta transformación.

En primer lugar, Vivas explicó que existen dos caminos para quienes buscan ser una empresa agéntica: transformar una compañía ya existente o crear una nueva firma de naturaleza completamente agéntica. Ahora bien, para que su funcionamiento dé verdaderos resultados, es necesario tener en cuenta cuatro ejes fundamentales: contar con un cerebro de datos, es decir, “un centro único de la verdad” que reporte el trabajo; tener agentes que ejecuten procesos complejos; que haya personas que dirijan, decidan y respondan por resultados; y control, con reglas, portones y trazas para derivar a una persona.

Bajo esa línea, el experto se detuvo sobre una diferencia clave: “Un agente mejora una tarea. Una empresa agéntica cambia cómo funciona el negocio”. Y especificó: “Con una empresa agéntica, un proceso cambia de punta a punta”.

Vivas explicó que existen dos caminos para quienes buscan ser una empresa agéntica: transformar una compañía ya existente o crear una nueva firma de naturaleza completamente agéntica Fabián Malavolta

En la industria del consumo y retail, por ejemplo, un único agente podría estar representado en un chatbot que dice al usuario dónde se encuentra un pedido. “En el correlato de una empresa agéntica, sería un modelo que pronostica la demanda por tienda, un agente que repone o actualiza los precios, y las personas negocian con los proveedores”, ilustró Vivas.

Respecto a casos concretos, el especialista hizo mención a la empresa de logística Robinson, donde cientos de agentes conectados cotizan, cargan pedidos en 90 segundos y agendan turnos en 42.000 destinos, mientras sus expertos los entrenan y se dedican a la estrategia.

Por su parte, la cadena de supermercados Walmart creó cuatro “super agentes”, cada uno para un área específica, pero bajo un marco único para toda la compañía: clientes, empleados, proveedores y desarrolladores. En tanto, la firma de biotecnología Moderna unió Recursos Humanos y Tecnología en una única área para planificar el trabajo de personas y agentes juntos.

Para llevar adelante transformaciones de este estilo, la gobernanza de la IA adquiere un rol fundamental. “Es cómo hacemos que toda la información esté explotada correctamente, con las definiciones de seguridad y privacidad. Todo eso es parte de lo que se viene en 2027″, detalló Vivas.

“Con una empresa agéntica, un proceso cambia de punta a punta”, señaló Vivas Fabián Malavolta

Por otro lado, el experto sostuvo que “ser agéntica” no es simplemente sumar una nueva tecnología, sino cambiar seis casos de fondo: procesos completos de punta a punta; un cerebro de datos únicos y gobernado; modelos que predicen y deciden; planificación del trabajo de personas y agentes; gobernanza con reglas, trazas y portones; y cobrar por resultado.

Con estos cambios, apuntó Vivas, las personas tendrán un rol “mucho más protagonista en términos de las decisiones que toman”.

Por último, Vivas señaló que el primer paso para transformar una compañía en materia agéntica no es tecnológico, sino que la clave está en elegir el proceso. “No hay que pensar tanto en qué tecnología voy a usar, sino qué proceso tiene sentido rediseñar con agentes, qué proceso cambiaría los resultados de nuestra empresa y pensar si vale la pena de generar una empresa agéntica”, concluyó.