Encender una llama: mirá el video que muestra la industria detrás del gas de Vaca Muerta

Detrás del “click” que enciende una hornalla se despliega una historia que recorre kilómetros, atraviesa industrias, moviliza tecnología y genera trabajo de calidad. El gas que llega de Vaca Muerta a los hogares es el resultado de una cadena de valor que articula esfuerzos para transformar recursos en desarrollo y oportunidades concretas. Es la industria nacional en acción, impulsando crecimiento productivo en todo el país.

-

El video que cuenta esa historia detrás de la llama fue el puntapié inicial del Seminario ProPymes 2025, el encuentro anual que reúne a más de 1.100 empresas vinculadas al entramado industrial nacional. ProPymes nació en 2002 con el objetivo de fortalecer el vínculo entre grandes compañías, pymes y comunidades, promoviendo la formación, la innovación y la exportación como motores del desarrollo. Hoy es una referencia en la Argentina por su capacidad de articular sectores estratégicos y generar un impacto concreto en la competitividad y el empleo.

Agro, minería y energía: una oportunidad estratégica para el desarrollo

En un contexto de transformaciones globales y desafíos locales, Argentina enfrenta el desafío de crecer y desarrollarse. El potencial del agro, la energía y la minería constituye una oportunidad estratégica para el país. El foco está ahora en profundizar ese impacto a través de una industria sólida, capaz de generar empleo formal y valor agregado a lo largo de toda la cadena productiva. La clave está en una apertura de mercado racional: abrirse al mundo, sí, pero preservando a la industria local de la competencia desleal china que pone en riesgo a toda la cadena de valor.

“Hay que defender profundamente la estructura industrial. Para un país, es fundamental promover la cadena de valor en los segmentos con grandes capacidades de desarrollo y fomentar la competitividad del sector industrial”, destacó el CEO del Grupo Techint Paolo Rocca.

“Frente a un escenario desafiante, la industria responde con inversión, innovación y compromiso. Fomentar el trabajo local y la cadena de valor son condiciones indispensables para multiplicar oportunidades, consolidar empleo de calidad y construir comunidades más fuertes”

Fortín de Piedra: una hazaña sin precedentes

Fortín de Piedra, el yacimiento de Tecpetrol ubicado en Vaca Muerta, es un reflejo claro de la relevancia de una industria articulada y robusta. Desarrollado en solo 18 meses por Techint Ingeniería y Construcción junto a una cadena de valor integrada por más de 1.000 pymes nacionales, el yacimiento produjo este año 25 millones de m³ diarios de gas, lo que lo consolidó como un actor central del abastecimiento nacional. Este volumen indica que durante el invierno uno de cada cinco hogares argentinos se abasteció con su gas.

Fortín de Piedra es el yacimiento que hoy abastece más del 15% del gas que consume el país. En el desarrollo del proyecto participaron cerca de 1.000 pymes.

En esa misma línea, Techint Ingeniería y Construcción desarrolla, también para Tecpetrol, el proyecto Los Toldos II Este, ubicado cerca de Rincón de los Sauces, en Neuquén. Con una inversión superior a los 2.500 millones de dólares, el objetivo es alcanzar una producción de 70.000 barriles de petróleo por día en 2027. Actualmente, el proyecto ya involucra a más de 600 empresas nacionales.

El video proyectado en ProPymes 2025 justamente pone en primer plano a las personas que hacen posible este proceso: quienes operan grúas y comparten mates al costado de la ruta; quienes recorren largas distancias al volante y descansan entre viajes; profesionales de la ingeniería y de la operación que comienzan su jornada antes del amanecer y junto a las comunidades que crecen y se desarrollan.

De esa manera se reivindica el trabajo de calidad y el papel fundamental de la cadena de valor en cada etapa productiva, lo que demuestra que detrás de cada llama encendida se desenvuelve un país integrado y un proyecto industrial sólido.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.