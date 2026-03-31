La Asociación Empresaria Argentina eligió a Alejandro Lastra como nuevo presidente

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) tiene nuevo presidente. En la asamblea anual de la entidad empresaria, Alejandro Lastra fue elegido por unanimidad para reemplazar a Jaime Campos.

En el acto, los socios de AEA agradecieron especialmente a Campos por sus años al frente de la institución y destacaron “la gran gestión realizada”. Además, se subrayó el trabajo de traspaso de gestión.

En la asamblea también se reeligieron por un nuevo período a Luis A. Pagani y Luis Perez Companc como vicepresidentes; a Eduardo Elsztain, Alejandro Bulgheroni, María Luisa Macchiavello y Cristiano Rattazzi como vocales, y a Alberto Grimoldi como secretario.

“Es un honor y un privilegio ser el nuevo presidente de AEA. Es una gran responsabilidad que asumo con convicción y entusiasmo, para seguir trabajando en el fortalecimiento del sector privado en Argentina”, señaló Lastra. El nuevo presidente de AEA fue director de Regulación y Asuntos Públicos de Telefónica, y anteriormente trabajó en IBM y Citicorp. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en leyes por la Southern Methodist University y realizó el Programa de Alta Dirección (PAD) en el IAE.

Por su parte, Campos destacó el rol central de la empresa privada en el desarrollo del país, y el papel de AEA en defensa de los valores que hacen posible el funcionamiento y crecimiento de las empresas. Agradeció la confianza conferida por todos los socios y enfatizó el ambiente de unidad, respeto y camaradería que prevalece entre los integrantes de la asociación.

A continuación tuvo lugar un almuerzo cuyo orador invitado fue Carlos Pagni. Por AEA estuvieron presentes Lastra, Campos, Pagani, Perez Companc, Elsztain, Rattazzi, Grimoldi, Paolo Rocca, Héctor H. Magneto, Federico Braun, Julio C. Saguier, Alejandro Butti, Pierpaolo Barbieri, Martín Brandi, Eduardo Costantini, Enrique Duhau, Ignacio Lartirigoyen, Carlos J. Miguens, Pablo Roemmers, Miguel Urus, Amadeo Vázquez, Guadalupe Mazulo, Cecilia Pasman y Florencia Magnasco.