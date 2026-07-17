Expansión con sello argentino. Mostaza busca un franquiciado para abrir un local en las Islas Malvinas

Hay empresas que miden su crecimiento por cantidad de locales. Otras, por facturación o participación de mercado. En este caso, el mapa también se convirtió en un indicador. Con presencia en todas las provincias de Argentina, Mostaza alcanzó uno de sus principales objetivos. Ahora, la compañía busca avanzar sobre un nuevo desafío: encontrar un franquiciado para abrir un local en las Islas Malvinas.

La iniciativa no implica una apertura inmediata ni el anuncio de una nueva inversión. Se trata, según explican desde la empresa, de la búsqueda de un socio estratégico que permita concretar un proyecto que consideran el próximo paso dentro de una estrategia de crecimiento sostenida desde hace casi tres décadas.

“Hace años trabajamos para que Mostaza esté presente en cada rincón del país. Hoy podemos decir con orgullo que somos la única cadena de hamburguesas con presencia en las 23 provincias argentinas. Si encontramos al franquiciado indicado para las Islas Malvinas, estamos en condiciones de avanzar rápidamente con el proceso. El know how, el modelo de negocio y las ganas ya las tenemos; solo nos falta esa llamada”, sostuvo Carola Garibaldi, directora de Marketing de Mostaza.

La convocatoria también refleja la importancia que el sistema de franquicias tuvo en el crecimiento de la compañía. Buena parte de la expansión de la marca se apoyó en este modelo, que permitió llegar a ciudades de distintas regiones del país y consolidar una presencia federal.

Actualmente, Mostaza cuenta con 217 locales y genera más de 10.000 puestos de trabajo. Con esa red ya instalada en las 23 provincias, la empresa afirma haber completado un objetivo que ninguna otra cadena de hamburguesas alcanzó en la Argentina.

De una marca nacional a una red federal

El recorrido comenzó hace casi 30 años con una premisa clara: desarrollar una marca argentina capaz de competir con las grandes cadenas internacionales.

Para lograrlo, la empresa apostó por construir una propuesta adaptada al mercado local, con foco en los hábitos de consumo, las costumbres y el paladar argentino. Esa estrategia fue acompañada por un plan de expansión gradual que buscó llegar a todo el territorio nacional.

El resultado fue una red de locales distribuida desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, convirtiendo a Mostaza en la única cadena de hamburguesas presente en todas las provincias argentinas.

Un plan de crecimiento que continúa

Lejos de dar por concluida esa etapa, la empresa contempla nuevas aperturas durante este año y el próximo. Cada nuevo local, destacan desde la compañía, representa mucho más que la incorporación de un punto de venta.

También implica la generación de empleo, el fortalecimiento de las economías regionales y la llegada de una propuesta gastronómica a ciudades donde, en muchos casos, no existían alternativas de este tipo.

Mientras el local en las Islas Malvinas sigue siendo el próximo casillero del mapa por completar, la compañía continúa expandiendo su red de franquicias en todo el país y busca nuevos socios estratégicos para seguir creciendo. Los interesados pueden acceder a la información sobre el modelo de negocio, los requisitos y el proceso de incorporación a través del sitio web de la compañía.

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